Який колір шпалер не можна використовувати на кухні — раціональне пояснення

Світлі шпалери пасують кухні. Фото: freepik.com

Якщо ви вирішили поклеїти шпалери на кухні, зверніть увагу на їхній колір. Насамперед вони мають поєднуватися з меблями та візуально збільшувати приміщення.

Чому не кожний колір шпалер буде доречним.

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Ніколи не погоджуйтеся на темні шпалери. Вони візуально звужуватимуть приміщення та гнітитимуть в будь-який час доби.

У жодному разі не клейте занадто яскраві відтінки. Вони будуть дратувати та втомлювати, особливо після важкого робочого дня.

Властивості кухонних шпалер

Кухня — це ваш домашній гарячий цех, тому потрібно враховувати показники шпалер:

довговічність та зносостійкість;

вологостійкість;

жаростійкість;

щільність.

Фото: noviydom.com.ua

Малюнок на шпалерах

Має велике значення для візуального сприйняття кімнати:

вертикальні смужки підіймають стелю;

горизонтальні смужки розширюють приміщення;

діагоналі створюють відчуття руху в приміщенні.

Колір шпалер під меблі

До гарнітура у класичному стилі пасують шпалери пастельних тонів.

До сучасної кухні найкраще підходять геометричні шпалери.

З кухнею в скандинавському стилі чудово поєднується з сірими та блакитними стінами.

До білих меблів пасуватиме колір будь-якого відтінку.

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