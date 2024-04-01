Який колір шпалер не можна використовувати на кухні — раціональне пояснення

Шпалери цього кольору не можна клеїти в кухні — в чому причина
1 квітня 2024 22:14
Світлі шпалери пасують кухні. Фото: freepik.com
Якщо ви вирішили поклеїти шпалери на кухні, зверніть увагу на їхній колір. Насамперед вони мають поєднуватися з меблями та візуально збільшувати приміщення.
Чому не кожний колір шпалер буде доречним.
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- Ніколи не погоджуйтеся на темні шпалери. Вони візуально звужуватимуть приміщення та гнітитимуть в будь-який час доби.
- У жодному разі не клейте занадто яскраві відтінки. Вони будуть дратувати та втомлювати, особливо після важкого робочого дня.
Властивості кухонних шпалер
Кухня — це ваш домашній гарячий цех, тому потрібно враховувати показники шпалер:
- довговічність та зносостійкість;
- вологостійкість;
- жаростійкість;
- щільність.
Малюнок на шпалерах
Має велике значення для візуального сприйняття кімнати:
- вертикальні смужки підіймають стелю;
- горизонтальні смужки розширюють приміщення;
- діагоналі створюють відчуття руху в приміщенні.
Колір шпалер під меблі
- До гарнітура у класичному стилі пасують шпалери пастельних тонів.
- До сучасної кухні найкраще підходять геометричні шпалери.
- З кухнею в скандинавському стилі чудово поєднується з сірими та блакитними стінами.
- До білих меблів пасуватиме колір будь-якого відтінку.
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