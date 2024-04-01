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Шпалери цього кольору не можна клеїти в кухні — в чому причина

1 квітня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Який колір шпалер не можна використовувати на кухні — раціональне пояснення
Світлі шпалери пасують кухні. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви вирішили поклеїти шпалери на кухні, зверніть увагу на їхній колір. Насамперед вони мають поєднуватися з меблями та візуально збільшувати приміщення.

Чому не кожний колір шпалер буде доречним.

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  • Ніколи не погоджуйтеся на темні шпалери. Вони візуально звужуватимуть приміщення та гнітитимуть в будь-який час доби.
  • У жодному разі не клейте занадто яскраві відтінки. Вони будуть дратувати та втомлювати, особливо після важкого робочого дня.

Властивості кухонних шпалер

Кухня — це ваш домашній гарячий цех, тому потрібно враховувати показники шпалер:

  • довговічність та зносостійкість;
  • вологостійкість;
  • жаростійкість;
  • щільність.

 

Шпалери цього кольору не можна клеїти в кухні — в чому причина - фото 1
Фото: noviydom.com.ua

Малюнок на шпалерах

Має велике значення для візуального сприйняття кімнати:

  • вертикальні смужки підіймають стелю;
  • горизонтальні смужки розширюють приміщення;
  • діагоналі створюють відчуття руху в приміщенні.

Колір шпалер під меблі

  • До гарнітура у класичному стилі пасують шпалери пастельних тонів.
  • До сучасної кухні найкраще підходять геометричні шпалери.
  • З кухнею в скандинавському стилі чудово поєднується з сірими та блакитними стінами.
  • До білих меблів пасуватиме колір будь-якого відтінку.

Раніше ми писали про те, як можна швидко почистити тостер всередині й зовні. Також розповідали про те, як швидко та ефективно помити кухонні фасади. 

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