Как вернуть белый цвет тюли — три недорогих домашних способа

Как отбелить пожелтевший или посеревший тюль подручными средствами дома — три лайфхака
Тюль легко и быстро собирает пыль, плюс страдает от воздействия прямых лучей солнца, поэтому довольно быстро приобретает серый или желтый оттенок. Как вернуть хрупкой ткани первоначальный цвет и сохранить ее структуру, не повредив.
Три способа отбелить тюль в домашних условиях
Как правильно стирать тюль
- Только при температуре воды не выше 30 °C. Помните — тюль очень тонкая и хрупкая ткань.
- Перед стиркой, аккуратно складывайте тюль, чтобы избегать сильных изломов и вмятости ткани.
Отбеливание солью
Растворите в воде пять столовых ложек соли, добавьте стиральный порошок. Замочите тюль в растворе на ночь. Утром прополощите ткань в чистой воде руками или в стиральной машинке.
Нашатырный спирт и перекись водорода
Способ для отбеливания хлопковых штор.
Добавьте в горячую воду одну чайную ложку нашатырного спирта и три ложки 3% перекиси водорода. Замочите тюль в растворе на пол часа. Прополощите ткань и хорошо отожмите.
Крахмал
Помимо эффекта отбеливания, крахмал придаст форму шторам.
Сначала выстирайте тюль обычным способом — вручную или в машинке. Размешайте в воде 250 г крахмала. Замочите шторы в растворе на 5-6 часов. Затем, не отжимая, повесьте тюль сушиться.
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