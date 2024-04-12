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Как отбелить пожелтевший или посеревший тюль подручными средствами дома — три лайфхака

12 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как вернуть белый цвет тюли — три недорогих домашних способа
Тюль легко собирает пыль. Фото: paperbykarla.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Тюль легко и быстро собирает пыль, плюс страдает от воздействия прямых лучей солнца, поэтому довольно быстро приобретает серый или желтый оттенок. Как вернуть хрупкой ткани первоначальный цвет и сохранить ее структуру, не повредив.

Три способа отбелить тюль в домашних условиях

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Как правильно стирать тюль

  • Только при температуре воды не выше 30 °C. Помните — тюль очень тонкая и хрупкая ткань.
  • Перед стиркой, аккуратно складывайте тюль, чтобы избегать сильных изломов и вмятости ткани.

Отбеливание солью

Растворите в воде пять столовых ложек соли, добавьте стиральный порошок. Замочите тюль в растворе на ночь. Утром прополощите ткань в чистой воде руками или в стиральной машинке.

 

Как отбелить пожелтевший или посеревший тюль подручными средствами дома - три лайфхака - фото 1
Фото: media-amazon.com

Нашатырный спирт и перекись водорода

Способ для отбеливания хлопковых штор.

Добавьте в горячую воду одну чайную ложку нашатырного спирта и три ложки 3% перекиси водорода. Замочите тюль в растворе на пол часа. Прополощите ткань и хорошо отожмите.

Крахмал

Помимо эффекта отбеливания, крахмал придаст форму шторам.

Сначала выстирайте тюль обычным способом — вручную или в машинке. Размешайте в воде 250 г крахмала. Замочите шторы в растворе на 5-6 часов. Затем, не отжимая, повесьте тюль сушиться.

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