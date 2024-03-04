Як прибрати іржу з різного одягу — прості та ефективні лайфхаки

Іржу можна легко видалити з одягу. Фото: thespruce.com

Іржава пляма не є вироком для одягу, її досить легко відіпрати. Причому можна застосувати як широкий арсенал народних методів, так й скористатися сучасними досягненнями хімпрому.

Про це написав "Атлас".

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Як видалити іржу з делікатних тканин

У цей спосіб добре очищаються делікатні матеріали, всі види трикотажної тканини.

Зробіть суміш соку з лимона середнього розміру та склянки холодною водою. Річ з плямою опустіть в розчин приблизно на пів години. Якщо забруднення не зникло, можна продовжити час ще на 20 хвилин.

Як видалити іржу з білого одягу

На білій тканині здалеку видно найменшу жовтизну, а отже, важливо вивести пляму без залишку.

Фото: thespruce.com

У половині склянки води необхідно розчинити 20 г лимонної кислоти , перелити воду в емальовану посудину та нагріти, не доводячи до кипіння. Опускаємо забруднену річ у розчин та залишаємо на 5 хвилин. За необхідності повторити.

, перелити воду в емальовану посудину та нагріти, не доводячи до кипіння. Опускаємо забруднену річ у розчин та залишаємо на 5 хвилин. За необхідності повторити. Змішайте сіль з винною кислотою в рівних пропорціях та розведіть водою до пастоподібного стану. Нанесіть суміш на пляму та залиште до повного висихання на відкритому повітрі. Потім пасту струсіть, річ промийте водою.

Як видалити іржу з кольорового одягу

Кольоровий одяг доставляє не менше клопоту, адже є ризик, що разом з плямою річ може втратити й колір.

Фото: tumbledry.in

Змішайте у рівних пропорціях крейду та гліцерин , розведіть водою до густої консистенції. Суміш нанесіть на пляму на цілий день. Потім ополіскуйте водою.

та , розведіть водою до густої консистенції. Суміш нанесіть на пляму на цілий день. Потім ополіскуйте водою. Розведіть п'ять столових ложок оцтової кислоти в семи літрах води. Замочіть річ на 12 годин. Промийте водою.

Раніше ми писали про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з одягу. Також розповідали, як очистити свої речі від суперклею.