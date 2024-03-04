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Як відіпрати іржу з білого та кольорового одягу — ефективні домашні способи

4 березня 2024 12:34
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як прибрати іржу з різного одягу — прості та ефективні лайфхаки
Іржу можна легко видалити з одягу. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Іржава пляма не є вироком для одягу, її досить легко відіпрати. Причому можна застосувати як широкий арсенал народних методів, так й скористатися сучасними досягненнями хімпрому.

Про це написав "Атлас".

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Як видалити іржу з делікатних тканин

У цей спосіб добре очищаються делікатні матеріали, всі види трикотажної тканини.

  • Зробіть суміш соку з лимона середнього розміру та склянки холодною водою. Річ з плямою опустіть в розчин приблизно на пів години. Якщо забруднення не зникло, можна продовжити час ще на 20 хвилин.

Як видалити іржу з білого одягу

На білій тканині здалеку видно найменшу жовтизну, а отже, важливо вивести пляму без залишку.

 

Як відіпрати іржу з білого та кольорового одягу — ефективні домашні способи - фото 1
Фото: thespruce.com
  • У половині склянки води необхідно розчинити 20 г лимонної кислоти, перелити воду в емальовану посудину та нагріти, не доводячи до кипіння. Опускаємо забруднену річ у розчин та залишаємо на 5 хвилин. За необхідності повторити.
  • Змішайте сіль з винною кислотою в рівних пропорціях та розведіть водою до пастоподібного стану. Нанесіть суміш на пляму та залиште до повного висихання на відкритому повітрі. Потім пасту струсіть, річ промийте водою.

Як видалити іржу з кольорового одягу

Кольоровий одяг доставляє не менше клопоту, адже є ризик, що разом з плямою річ може втратити й колір.

 

Як відіпрати іржу з білого та кольорового одягу — ефективні домашні способи - фото 2
Фото: tumbledry.in
  • Змішайте у рівних пропорціях крейду та гліцерин, розведіть водою до густої консистенції. Суміш нанесіть на пляму на цілий день. Потім ополіскуйте водою.
  • Розведіть п'ять столових ложок оцтової кислоти в семи літрах води. Замочіть річ на 12 годин. Промийте водою.

Раніше ми писали про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з одягу. Також розповідали, як очистити свої речі від суперклею.

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