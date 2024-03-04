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Как отстирать ржавчину с белой и цветной одежды — эффективные домашние способы

4 марта 2024 12:34
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как убрать ржавчину с разной одежды — простые и эффективные лайфхаки
Ржавчину можно легко удалить с одежды. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Ржавое пятно не является приговором для одежды, его достаточно легко застирать. При этом можно использовать как широкий арсенал народных способов, так и применить современные достижения химпрома.

Об этом написал "Атлас".

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Этим способом хорошо очищаются деликатные материалы, все виды трикотажной ткани.

  • Сделайте смесь сока из среднего размера лимона и стакана холодной водой. Вещь с пятном опустите в раствор примерно на пол часа. Если загрязнение не исчезло, можно продлить время еще на 20 минут.

Как удалить ржавчину с белой одежды

На белой ткани издалека видна малейшая желтизна, а значит, важно вывести пятно без остатка.

 

Как отстирать ржавчину из белой и цветной одежды - эффективные домашние способы - фото 1
Фото: thespruce.com
  • В половине стакана воды необходимо растворить 20 г лимонной кислоты, перелить воду в эмалированную посудину и нагреть, не доводя до кипения. Опускаем загрязненную вещь в раствор и оставляем на 5 минут. При необходимости повторить.
  • Смешайте соль с винной кислотой в равных пропорциях и разведите водой до пастообразного состояния. Нанесите смесь на пятно и оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Затем пасту стряхните, вещь промойте водой.

Как удалить ржавчину с цветной одежды

Цветная одежда доставляет не меньше хлопот, ведь есть риск, что вместе с пятном вещь может потерять и цвет.

 

Как отстирать ржавчину из белой и цветной одежды - эффективные домашние способы - фото 2
Фото: tumbledry.in
  • Смешайте в равных пропорциях мел и глицерин, разведите водой до густой консистенции. Смесь нанесите на пятно на целый день. Затем прополощите.
  • Разведите пять столовых ложек уксусной кислоты в семи литрах воды. Замочите вещь на 12 часов. Промойте водой.

Ранее мы писали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен из одежды. Также рассказывали, как очистить свои вещи от суперклея.

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