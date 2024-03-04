Как убрать ржавчину с разной одежды — простые и эффективные лайфхаки

Ржавчину можно легко удалить с одежды. Фото: thespruce.com

Ржавое пятно не является приговором для одежды, его достаточно легко застирать. При этом можно использовать как широкий арсенал народных способов, так и применить современные достижения химпрома.

Об этом написал "Атлас".

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Этим способом хорошо очищаются деликатные материалы, все виды трикотажной ткани.

Сделайте смесь сока из среднего размера лимона и стакана холодной водой. Вещь с пятном опустите в раствор примерно на пол часа. Если загрязнение не исчезло, можно продлить время еще на 20 минут.

Как удалить ржавчину с белой одежды

На белой ткани издалека видна малейшая желтизна, а значит, важно вывести пятно без остатка.

Фото: thespruce.com

В половине стакана воды необходимо растворить 20 г лимонной кислоты , перелить воду в эмалированную посудину и нагреть, не доводя до кипения. Опускаем загрязненную вещь в раствор и оставляем на 5 минут. При необходимости повторить.

, перелить воду в эмалированную посудину и нагреть, не доводя до кипения. Опускаем загрязненную вещь в раствор и оставляем на 5 минут. При необходимости повторить. Смешайте соль с винной кислотой в равных пропорциях и разведите водой до пастообразного состояния. Нанесите смесь на пятно и оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Затем пасту стряхните, вещь промойте водой.

Как удалить ржавчину с цветной одежды

Цветная одежда доставляет не меньше хлопот, ведь есть риск, что вместе с пятном вещь может потерять и цвет.

Фото: tumbledry.in

Смешайте в равных пропорциях мел и глицерин , разведите водой до густой консистенции. Смесь нанесите на пятно на целый день. Затем прополощите.

и , разведите водой до густой консистенции. Смесь нанесите на пятно на целый день. Затем прополощите. Разведите пять столовых ложек уксусной кислоты в семи литрах воды. Замочите вещь на 12 часов. Промойте водой.

Ранее мы писали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен из одежды. Также рассказывали, как очистить свои вещи от суперклея.