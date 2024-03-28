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Як вивести застарілі плями поту з одягу — три потужних лайфхаки

28 березня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як відіпрати старі плями поту з одягу за допомогою дешевих домашніх засобів
Плями поту легко виводяться. Фото: redkap.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Плями від поту на одязі неприємна та неохайна проблема. Але не поспішайте викидати улюблені речі, з цими негараздами досить легко впоратися за допомогою засобів, які є у кожному домі.

Розповідаємо про три ефективні способи, які допоможуть позбутися плям та зберегти одяг.

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Сіль

Приготуйте розчин двох повних столових ложок солі на півлітра води. Для посилення ефекту можна додати натерте господарське мило. Нанесіть розчин на плями, залиште на три години. Після цього виперіть одяг. У підсумку мають зникнути плями поту та сліди від дезодоранту.

Сода

Зробіть пасту з чотирьох столових ложок соди та повної склянки води. Нанесіть пасту на річ, залиште на одну годину. Після цього виперіть одяг у теплій воді. Цей спосіб найефективнішій для білих речей.

Перекис водню

Влийте столову ложку перекису водню в літр води. Потім потрібно замочити білі речі в цьому розчині та залишити на пів години. Виперіть в теплій воді. Спосіб не підходить для кольорової тканини.

Раніше ми писали, як за допомогою соди почистити м'які меблі, а також вимити лінолеум.

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