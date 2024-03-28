Как отстирать старые пятна пота из одежды с помощью дешевых домашних средств

Пятна пота легко выводятся. Фото: redkap.com

Пятна от пота на одежде неприятная и неряшливая проблема. Но не спешите выбрасывать любимые вещи, с этими неприятностями достаточно легко справиться с помощью средств, которые есть в каждом доме.

Рассказываем о трех эффективных способах, которые помогут избавиться от пятен и сохранить одежду.

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Соль

Приготовьте раствор двух полных столовых ложек соли на пол-литра воды. Для усиления эффекта можно добавить в натертое хозяйственное мыло. Нанесите раствор на пятна, оставьте на три часа. После этого постирайте одежду. В результате должны исчезнуть пятна пота и следы от дезодоранта.

Сода

Сделайте пасту из четырех столовых ложек соды и полного стакана воды. Нанесите пасту на вещь, оставьте на час. После этого постирайте одежду в теплой воде. Этот способ наиболее эффективен для белых вещей.

Перекись водорода

Влейте столовую ложку перекиси водорода в литр воды. Затем нужно замочить белые вещи в этом растворе и оставить на полчаса. Потом постирайте в теплой воде. Способ не подходит для цветной ткани.

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