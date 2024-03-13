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Не только содой — как помыть линолеум, чтобы сверкал, как новый

13 марта 2024 21:50
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как отмыть линолеум от въевшегося грязи — лайфхаки для качественной уборки
Важно не повредить линолеум мытьем. Фото: tru.earth
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Линолеум может выглядеть привлекательно, если избавить его от пыли, следов пролитых напитков и других засоров. Как отмыть линолеум от въевшейся грязи в домашних условиях с помощью подручных домашних средств.

Об этом написала "Чистота".

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Техника мытья линолеума

  • Нужно мыть линолеум в одном направлении, чтобы не получилось разводов.
  • Чтобы избавиться от грязи, следует использовать круговые движения, сильнее прижимая тряпку, но чтобы не повредить пол.

 

Не только содой - как помыть линолеум, чтобы сверкал, как новый - фото 1
Фото: storables.com

Как избавиться от черных липких следов на линолеуме

  • Используйте чистый спирт, если черные следы слишком въелись.
  • Смочите спиртом ватный диск.
  • Отмойте загрязненное место.
  • Не оставляйте ватный диск со спиртом более двух минут, чтобы линолеум не побелел.
  • В конце обязательно промойте это место водой.

 

Не только содой - как помыть линолеум, чтобы сверкал, как новый - фото 2
Фото: thespruce.com

Как отмыть шершавый линолеум

В рельефном линолеуме задерживается большее количество грязи, чем в гладком. Поэтому используйте щетку, но не слишком жесткую.

  • Сода. Растворите две столовых ложки соды в 400 мл теплой воды. Отмойте пол и затем обязательно протрите досуха, чтобы не осталось разводов.
  • Уксус. Смешайте три столовых ложки уксуса на один литр воды. Помойте пол, затем дополнительно протрите линолеум обычной водой.
  • Моющее средство. Добавьте средство для мытья посуды из расчета несколько капель на 1 литр теплой воды и взболтайте. После уборки протрите насухо, чтобы не осталось разводов.

Ранее мы писали, как использовать уксус для уборки дома. Также рассказывали, как быстро почистить тостер снаружи и внутри.

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