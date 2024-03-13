Как отмыть линолеум от въевшегося грязи — лайфхаки для качественной уборки

Не только содой — как помыть линолеум, чтобы сверкал, как новый
13 марта 2024 21:50
Важно не повредить линолеум мытьем. Фото: tru.earth
Линолеум может выглядеть привлекательно, если избавить его от пыли, следов пролитых напитков и других засоров. Как отмыть линолеум от въевшейся грязи в домашних условиях с помощью подручных домашних средств.
Об этом написала "Чистота".
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Техника мытья линолеума
- Нужно мыть линолеум в одном направлении, чтобы не получилось разводов.
- Чтобы избавиться от грязи, следует использовать круговые движения, сильнее прижимая тряпку, но чтобы не повредить пол.
Как избавиться от черных липких следов на линолеуме
- Используйте чистый спирт, если черные следы слишком въелись.
- Смочите спиртом ватный диск.
- Отмойте загрязненное место.
- Не оставляйте ватный диск со спиртом более двух минут, чтобы линолеум не побелел.
- В конце обязательно промойте это место водой.
Как отмыть шершавый линолеум
В рельефном линолеуме задерживается большее количество грязи, чем в гладком. Поэтому используйте щетку, но не слишком жесткую.
- Сода. Растворите две столовых ложки соды в 400 мл теплой воды. Отмойте пол и затем обязательно протрите досуха, чтобы не осталось разводов.
- Уксус. Смешайте три столовых ложки уксуса на один литр воды. Помойте пол, затем дополнительно протрите линолеум обычной водой.
- Моющее средство. Добавьте средство для мытья посуды из расчета несколько капель на 1 литр теплой воды и взболтайте. После уборки протрите насухо, чтобы не осталось разводов.
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