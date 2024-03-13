Как отмыть линолеум от въевшегося грязи — лайфхаки для качественной уборки

Важно не повредить линолеум мытьем. Фото: tru.earth

Линолеум может выглядеть привлекательно, если избавить его от пыли, следов пролитых напитков и других засоров. Как отмыть линолеум от въевшейся грязи в домашних условиях с помощью подручных домашних средств.

Об этом написала "Чистота".

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Нужно мыть линолеум в одном направлении, чтобы не получилось разводов.

Чтобы избавиться от грязи, следует использовать круговые движения, сильнее прижимая тряпку, но чтобы не повредить пол.

Фото: storables.com

Как избавиться от черных липких следов на линолеуме

Используйте чистый спирт, если черные следы слишком въелись.

Смочите спиртом ватный диск.

Отмойте загрязненное место.

Не оставляйте ватный диск со спиртом более двух минут, чтобы линолеум не побелел.

В конце обязательно промойте это место водой.

Фото: thespruce.com

Как отмыть шершавый линолеум

В рельефном линолеуме задерживается большее количество грязи, чем в гладком. Поэтому используйте щетку, но не слишком жесткую.

Сода. Растворите две столовых ложки соды в 400 мл теплой воды. Отмойте пол и затем обязательно протрите досуха, чтобы не осталось разводов.

Растворите две столовых ложки соды в 400 мл теплой воды. Отмойте пол и затем обязательно протрите досуха, чтобы не осталось разводов. Уксус. Смешайте три столовых ложки уксуса на один литр воды. Помойте пол, затем дополнительно протрите линолеум обычной водой.

Смешайте три столовых ложки уксуса на один литр воды. Помойте пол, затем дополнительно протрите линолеум обычной водой. Моющее средство. Добавьте средство для мытья посуды из расчета несколько капель на 1 литр теплой воды и взболтайте. После уборки протрите насухо, чтобы не осталось разводов.

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