Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Не лише содою — як помити лінолеум, щоб блищав, як новий arrow

Не лише содою — як помити лінолеум, щоб блищав, як новий

13 березня 2024 21:50
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як відмити лінолеум від бруду, що в'ївся — лайфхаки для якісного прибирання
Важливо не пошкодити лінолеум миттям. Фото: tru.earth
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Лінолеум може виглядати привабливо, якщо позбавити його пилу, слідів пролитих напоїв та інших засмічень. Як відмити лінолеум від бруду, що в’ївся, в домашніх умовах за допомогою підручних домашніх засобів.

Про це написала "Чистота".

Читайте також:

Техніка миття лінолеуму

  • Потрібно мити лінолеум в одному напрямку, щоб не вийшло розводів.
  • Щоб позбутися бруду варто використовувати кругові рухи, сильніше притискаючи ганчірку, але щоб не пошкодити підлогу.


 

Не лише содою — як помити лінолеум, щоб блищав, як новий - фото 1
Фото: storables.com

Як позбутися чорних липких слідів на лінолеумі

  • Використовуйте чистий спирт, якщо чорні сліди надто в'їлися.
  • Намочить спиртом ватний диск.
  • Відмийте забруднене місце.
  • Не залишайте ватний диск зі спиртом на понад дві хвилини, щоб лінолеум не побілів.
  • Наприкінці обов’язково промийте це місце водою.


 

Не лише содою — як помити лінолеум, щоб блищав, як новий - фото 2
Фото: thespruce.com

Як відмити шорсткий лінолеум

В рельєфному лінолеумі затримується більша кількість бруду, ніж у гладкому. Тому використовуйте щітку, але не занадто жорстку.

  • Сода. Розчиніть дві столові ложки соди у 400 мл теплої води. Відмийте підлогу та потім обов'язково витріть насухо, щоб не залишилося розводів.
  • Оцет. Змішайте три столові ложки оцту на один літр води. Помийте підлогу, після цього додатково протріть лінолеум звичайною водою.
  • Мийний засіб. Додай засіб для миття посуду з розрахунку кілька крапель на 1 літр теплої води та збовтайте. Після прибирання витріть насухо, щоб не залишилося розводів.

Раніше ми писали, як використовувати оцет для прибирання дому. Також розповідали, як швидко почистити тостер ззовні та зсередини.

лайфхаки
прибирання
поради
прибирання квартири
оцет
сода

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше