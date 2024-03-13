Як відмити лінолеум від бруду, що в'ївся — лайфхаки для якісного прибирання

Важливо не пошкодити лінолеум миттям. Фото: tru.earth

Лінолеум може виглядати привабливо, якщо позбавити його пилу, слідів пролитих напоїв та інших засмічень. Як відмити лінолеум від бруду, що в’ївся, в домашніх умовах за допомогою підручних домашніх засобів.

Про це написала "Чистота".

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Техніка миття лінолеуму

Потрібно мити лінолеум в одному напрямку, щоб не вийшло розводів.

Щоб позбутися бруду варто використовувати кругові рухи, сильніше притискаючи ганчірку, але щоб не пошкодити підлогу.





Фото: storables.com

Як позбутися чорних липких слідів на лінолеумі

Використовуйте чистий спирт, якщо чорні сліди надто в'їлися.

Намочить спиртом ватний диск.

Відмийте забруднене місце.

Не залишайте ватний диск зі спиртом на понад дві хвилини, щоб лінолеум не побілів.

Наприкінці обов’язково промийте це місце водою.





Фото: thespruce.com

Як відмити шорсткий лінолеум

В рельєфному лінолеумі затримується більша кількість бруду, ніж у гладкому. Тому використовуйте щітку, але не занадто жорстку.

Сода. Розчиніть дві столові ложки соди у 400 мл теплої води. Відмийте підлогу та потім обов'язково витріть насухо, щоб не залишилося розводів.

Розчиніть дві столові ложки соди у 400 мл теплої води. Відмийте підлогу та потім обов'язково витріть насухо, щоб не залишилося розводів. Оцет. Змішайте три столові ложки оцту на один літр води. Помийте підлогу, після цього додатково протріть лінолеум звичайною водою.

Змішайте три столові ложки оцту на один літр води. Помийте підлогу, після цього додатково протріть лінолеум звичайною водою. Мийний засіб. Додай засіб для миття посуду з розрахунку кілька крапель на 1 літр теплої води та збовтайте. Після прибирання витріть насухо, щоб не залишилося розводів.

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