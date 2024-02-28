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Як правильно чистити та обробляти паркет, щоб він служив десятиліттями

28 лютого 2024 12:35
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно чистити та мити паркет — поради з догляду
Паркет погано переносить воду. Фото: mrsander.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Попри низьку вологостійкість, паркетне покриття відрізняється міцністю, довговічністю та стійкістю до вигоряння. Водночас комфортні деревні настили потребують дбайливого догляду.

Про це написала Pidloga.ua.

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Дерев'яне покриття не виносить тривалого перебування у воді та високої вологості. Тому, хоч догляд за паркетом не вимагає надзусиль, прибирати його слід з певною послідовністю.

Прибирання пилососом

Спочатку паркет потрібно очистити від піщинок, пилу та іншого дрібного сміття, що здатне зіпсувати поверхню настилу подряпинами. На цьому етапі не дозволяється використовувати для прибирання жорсткі щітки.

Суху чистку паркетної підлоги можна робити щодня

Як правильно чистити та обробляти паркет, щоб він служив десятиліттями - фото 1
Фото: inthewash.co.uk

Вологе протирання

Скористайтеся добре віджатою вологою фланелевою тканиною або серветкою з мікрофібри. Якщо паркет не був покритий лаком, необхідно протерти його текстилем, змоченим у воді з невеликою кількістю гліцерину.

Мити паркет можна спеціальним засобом для очищення, нейтральним до лакованої поверхні.

Не можна використовувати:

  • абразивні порошки;
  • пасти;
  • невідповідну побутову хімію;
  • засіб для посуду.

Як часто можна мити паркет

Дерев'яну підлогу в спальні — 1-2 рази на місяць, а паркет в коридорі — 1-2 рази на тиждень.

Як правильно чистити та обробляти паркет, щоб він служив десятиліттями - фото 2
Фото: naturalflooringsolutions.co.uk

Сушка після прибирання

Потрібно протерти паркетну підлогу сухою тканиною та усунути усю вологу після миття. Чим менше паркетна дошка контактує з вологою, тим довше прослужить та збереже привабливий вигляд.

Обробка

Після прибирання паркетну підлогу потрібно захистити від вологи, використавши водовідштовхувальну поліроль, віск або спеціальний лаковий спрей.

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