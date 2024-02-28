Як правильно чистити та мити паркет — поради з догляду

Паркет погано переносить воду. Фото: mrsander.co.uk

Попри низьку вологостійкість, паркетне покриття відрізняється міцністю, довговічністю та стійкістю до вигоряння. Водночас комфортні деревні настили потребують дбайливого догляду.

Про це написала Pidloga.ua.

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Дерев'яне покриття не виносить тривалого перебування у воді та високої вологості. Тому, хоч догляд за паркетом не вимагає надзусиль, прибирати його слід з певною послідовністю.

Прибирання пилососом

Спочатку паркет потрібно очистити від піщинок, пилу та іншого дрібного сміття, що здатне зіпсувати поверхню настилу подряпинами. На цьому етапі не дозволяється використовувати для прибирання жорсткі щітки.

Суху чистку паркетної підлоги можна робити щодня

Фото: inthewash.co.uk

Вологе протирання

Скористайтеся добре віджатою вологою фланелевою тканиною або серветкою з мікрофібри. Якщо паркет не був покритий лаком, необхідно протерти його текстилем, змоченим у воді з невеликою кількістю гліцерину.

Мити паркет можна спеціальним засобом для очищення, нейтральним до лакованої поверхні.

Не можна використовувати:

абразивні порошки;

пасти;

невідповідну побутову хімію;

засіб для посуду.

Як часто можна мити паркет

Дерев'яну підлогу в спальні — 1-2 рази на місяць, а паркет в коридорі — 1-2 рази на тиждень.

Фото: naturalflooringsolutions.co.uk

Сушка після прибирання

Потрібно протерти паркетну підлогу сухою тканиною та усунути усю вологу після миття. Чим менше паркетна дошка контактує з вологою, тим довше прослужить та збереже привабливий вигляд.

Обробка

Після прибирання паркетну підлогу потрібно захистити від вологи, використавши водовідштовхувальну поліроль, віск або спеціальний лаковий спрей.

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