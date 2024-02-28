Как правильно чистить и мыть паркет — советы по уходу

Как правильно чистить и обрабатывать паркет, чтобы он служил десятилетиями
Несмотря на низкую влагостойкость, паркетное покрытие отличается прочностью, долговечностью и стойкостью к выгоранию. В то же время комфортные деревянные настилы нуждаются в бережном уходе.
Об этом пишет Pidloga.ua.
Деревянное покрытие не выносит длительного пребывания в воде и высокой влажности. Поэтому, хотя уход за паркетом не требует сверхусилий, убирать его следует с определенной последовательностью.
Уборка пылесосом
Сначала паркет нужно очистить от песчинок, пыли и прочего мелкого мусора, которые способно испортить поверхность настила царапинами. На этом этапе не разрешается использовать для уборки жесткие щетки.
Сухую чистку паркетного пола можно производить ежедневно
Влажное протирание
Воспользуйтесь хорошо отжатой влажной фланелевой тканью или салфеткой из микрофибры. Если паркет не был покрыт лаком, нужно протереть его текстилем, смоченным в воде с маленьким количеством глицерина.
Мыть паркет можно специальным очистным средством, нейтральным к лакированной поверхности.
Нельзя использовать:
- абразивные порошки;
- пасты;
- неподходящую бытовую химию;
- средство для посуды.
Как часто можно мыть паркет
Деревянный пол в спальне — 1-2 раза в месяц, а паркет в коридоре — 1-2 раза в неделю.
Сушка после уборки
Нужно протереть паркетный пол сухой тканью и устранить всю влагу после мытья. Чем меньше паркетная доска контактирует с влагой, тем дольше прослужит и сохранит привлекательный вид.
Обработка
После уборки паркетный пол нужно оградить от влаги, использовав водоотталкивающую полироль, воск или специальный лаковый спрей.
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