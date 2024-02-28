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Как правильно чистить и обрабатывать паркет, чтобы он служил десятилетиями

28 февраля 2024 12:35
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно чистить и мыть паркет — советы по уходу
Паркет плохо переносит воду. Фото: mrsander.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Несмотря на низкую влагостойкость, паркетное покрытие отличается прочностью, долговечностью и стойкостью к выгоранию. В то же время комфортные деревянные настилы нуждаются в бережном уходе.

Об этом пишет Pidloga.ua.

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Деревянное покрытие не выносит длительного пребывания в воде и высокой влажности. Поэтому, хотя уход за паркетом не требует сверхусилий, убирать его следует с определенной последовательностью.

Уборка пылесосом

Сначала паркет нужно очистить от песчинок, пыли и прочего мелкого мусора, которые способно испортить поверхность настила царапинами. На этом этапе не разрешается использовать для уборки жесткие щетки.

Сухую чистку паркетного пола можно производить ежедневно

Как правильно чистить и обрабатывать паркет, чтобы он служил десятилетиями.
Фото: inthewash.co.uk

Влажное протирание

Воспользуйтесь хорошо отжатой влажной фланелевой тканью или салфеткой из микрофибры. Если паркет не был покрыт лаком, нужно протереть его текстилем, смоченным в воде с маленьким количеством глицерина.

Мыть паркет можно специальным очистным средством, нейтральным к лакированной поверхности.

Нельзя использовать:

  • абразивные порошки;
  • пасты;
  • неподходящую бытовую химию;
  • средство для посуды.

Как часто можно мыть паркет

Деревянный пол в спальне — 1-2 раза в месяц, а паркет в коридоре — 1-2 раза в неделю.

Как правильно чистить и обрабатывать паркет, чтобы он служил десятилетиями.
Фото: naturalflooringsolutions.co.uk

Сушка после уборки

Нужно протереть паркетный пол сухой тканью и устранить всю влагу после мытья. Чем меньше паркетная доска контактирует с влагой, тем дольше прослужит и сохранит привлекательный вид.

Обработка

После уборки паркетный пол нужно оградить от влаги, использовав водоотталкивающую полироль, воск или специальный лаковый спрей.

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