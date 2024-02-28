Как правильно чистить и мыть паркет — советы по уходу

Паркет плохо переносит воду. Фото: mrsander.co.uk

Несмотря на низкую влагостойкость, паркетное покрытие отличается прочностью, долговечностью и стойкостью к выгоранию. В то же время комфортные деревянные настилы нуждаются в бережном уходе.

Об этом пишет Pidloga.ua.

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Деревянное покрытие не выносит длительного пребывания в воде и высокой влажности. Поэтому, хотя уход за паркетом не требует сверхусилий, убирать его следует с определенной последовательностью.

Уборка пылесосом

Сначала паркет нужно очистить от песчинок, пыли и прочего мелкого мусора, которые способно испортить поверхность настила царапинами. На этом этапе не разрешается использовать для уборки жесткие щетки.

Сухую чистку паркетного пола можно производить ежедневно

Фото: inthewash.co.uk

Влажное протирание

Воспользуйтесь хорошо отжатой влажной фланелевой тканью или салфеткой из микрофибры. Если паркет не был покрыт лаком, нужно протереть его текстилем, смоченным в воде с маленьким количеством глицерина.

Мыть паркет можно специальным очистным средством, нейтральным к лакированной поверхности.

Нельзя использовать:

абразивные порошки;

пасты;

неподходящую бытовую химию;

средство для посуды.

Как часто можно мыть паркет

Деревянный пол в спальне — 1-2 раза в месяц, а паркет в коридоре — 1-2 раза в неделю.

Фото: naturalflooringsolutions.co.uk

Сушка после уборки

Нужно протереть паркетный пол сухой тканью и устранить всю влагу после мытья. Чем меньше паркетная доска контактирует с влагой, тем дольше прослужит и сохранит привлекательный вид.

Обработка

После уборки паркетный пол нужно оградить от влаги, использовав водоотталкивающую полироль, воск или специальный лаковый спрей.

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