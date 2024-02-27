Как удалить темный налет на эмалированной посуде с помощью подручных средств

Моющее средство можно приготовить своими силами. Фото: kanalifestyle.com

С течением времени эмалированная посуда теряю свою первоначальную чистоту и блеск. Чтобы ваши кастрюли снова сияли, как новые, не нужно покупать дорогие моющие средства, следует приготовить простую дешевую смесь для чистки из подручных средств.

Ингредиенты для самодельного моющего средства есть в каждом доме.

Приготовление смеси

Вам понадобятся:

четверть стакана соды;

две столовые ложки перекиси водорода;

одна чайная ложка обычного средства для мытья посуды.

Четыре шага чистки

Сделайте пасту средней вязкости — не слишком густую, но и не слишком жидкую.

Хорошо натрите потемневшие места посуды.

Оставьте на один час.

Удалите остатки грязи с помощью влажной губки и воды.

Кастрюля до и после чистки. Фото: ryujinrameninbrooklyn.com

Как отмыть пригоревшую эмалированную кастрюлю

Засыпьте треть стакана соды в кастрюлю с водой.

Доведите воду до кипения. В процессе образуется углекислый газ, помогающий вывести все обугленные и грязные частицы.

Как убрать с эмалированной посуды накипь

Налейте полную кастрюлю воды.

Доведите воду до кипения.

Снимите с огня.

Добавьте две столовых ложки лимонной кислоты.

Оставьте на один час.

Помойте кастрюлю водой.

Ранее мы писали, как использовать уксус для уборки дома. Также рассказывали, как быстро почистить тостер снаружи и внутри.