Как удалить темный налет на эмалированной посуде с помощью подручных средств

Как избавиться от устаревших пятен на эмалированной посуде — простой бюджетный способ
27 февраля 2024 12:20
Моющее средство можно приготовить своими силами. Фото: kanalifestyle.com
С течением времени эмалированная посуда теряю свою первоначальную чистоту и блеск. Чтобы ваши кастрюли снова сияли, как новые, не нужно покупать дорогие моющие средства, следует приготовить простую дешевую смесь для чистки из подручных средств.
Ингредиенты для самодельного моющего средства есть в каждом доме.
Приготовление смеси
Вам понадобятся:
- четверть стакана соды;
- две столовые ложки перекиси водорода;
- одна чайная ложка обычного средства для мытья посуды.
Четыре шага чистки
- Сделайте пасту средней вязкости — не слишком густую, но и не слишком жидкую.
- Хорошо натрите потемневшие места посуды.
- Оставьте на один час.
- Удалите остатки грязи с помощью влажной губки и воды.
Как отмыть пригоревшую эмалированную кастрюлю
- Засыпьте треть стакана соды в кастрюлю с водой.
- Доведите воду до кипения. В процессе образуется углекислый газ, помогающий вывести все обугленные и грязные частицы.
Как убрать с эмалированной посуды накипь
- Налейте полную кастрюлю воды.
- Доведите воду до кипения.
- Снимите с огня.
- Добавьте две столовых ложки лимонной кислоты.
- Оставьте на один час.
- Помойте кастрюлю водой.
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