Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как избавиться от устаревших пятен на эмалированной посуде — простой бюджетный способ arrow

Как избавиться от устаревших пятен на эмалированной посуде — простой бюджетный способ

27 февраля 2024 12:20
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как удалить темный налет на эмалированной посуде с помощью подручных средств
Моющее средство можно приготовить своими силами. Фото: kanalifestyle.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

С течением времени эмалированная посуда теряю свою первоначальную чистоту и блеск. Чтобы ваши кастрюли снова сияли, как новые, не нужно покупать дорогие моющие средства, следует приготовить простую дешевую смесь для чистки из подручных средств.

Ингредиенты для самодельного моющего средства есть в каждом доме.

Приготовление смеси

Вам понадобятся:

  • четверть стакана соды;
  • две столовые ложки перекиси водорода;
  • одна чайная ложка обычного средства для мытья посуды.

Четыре шага чистки

  • Сделайте пасту средней вязкости — не слишком густую, но и не слишком жидкую.
  • Хорошо натрите потемневшие места посуды.
  • Оставьте на один час.
  • Удалите остатки грязи с помощью влажной губки и воды.
Как избавиться от устаревших пятен из эмалированной посуды - простой бюджетный способ - фото 1
Кастрюля до и после чистки. Фото: ryujinrameninbrooklyn.com

Как отмыть пригоревшую эмалированную кастрюлю

  • Засыпьте треть стакана соды в кастрюлю с водой.
  • Доведите воду до кипения. В процессе образуется углекислый газ, помогающий вывести все обугленные и грязные частицы.

Как убрать с эмалированной посуды накипь

  • Налейте полную кастрюлю воды.
  • Доведите воду до кипения.
  • Снимите с огня.
  • Добавьте две столовых ложки лимонной кислоты.
  • Оставьте на один час.
  • Помойте кастрюлю водой.

Ранее мы писали, как использовать уксус для уборки дома. Также рассказывали, как быстро почистить тостер снаружи и внутри.

лайфхаки
советы
Посуда
кухня
мытье посуды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме