Як видалити темний наліт з емальованого посуду за допомогою підручних засобів

Як позбутися застарілих плям з емальованого посуду — простий бюджетний спосіб
27 лютого 2024 12:20
Миючий засіб можна приготувати самотужки. Фото: kanalifestyle.com
З часом емальований посуд втрачаю свою первинну чистоту та блиск. Щоб ваші каструлі знову сяяли, як нові, не потрібно купляти дорогі миючі засоби, варто приготувати просту дешеву суміш для чистки з підручних засобів.
Інгредієнти для саморобного миючого засобу є в кожному домі.
Приготування суміші
Вам знадобляться:
- чверть склянки соди;
- дві столові ложки перекису водню;
- одна чайна ложка звичайного засобу для миття посуду.
Чотири кроки чистки
- Зробіть пасту середньої в'язкості — не надто густу, але й не надто рідку.
- Гарно натріть потемнілі місця посуду.
- Залиште на одну годину.
- Видаліть залишки бруду за допомогою вологої губки та води.
Як відмити пригорілу емальовану каструлю
- Засипте третину стакана соди в каструлю з водою.
- Доведіть воду до кипіння. В процесі утворюється вуглекислий газ, який допомагає вивести всі обвуглені та брудні частинки.
Як прибрати з емальованого посуду накип
- Налийте повну каструлю води.
- Доведіть воду до кипіння.
- Зніміть з вогню.
- Додайте дві столові ложки лимонної кислоти.
- Залиште на одну годину.
- Помийте каструлю водою.
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