Як видалити темний наліт з емальованого посуду за допомогою підручних засобів

Миючий засіб можна приготувати самотужки. Фото: kanalifestyle.com

З часом емальований посуд втрачаю свою первинну чистоту та блиск. Щоб ваші каструлі знову сяяли, як нові, не потрібно купляти дорогі миючі засоби, варто приготувати просту дешеву суміш для чистки з підручних засобів.

Інгредієнти для саморобного миючого засобу є в кожному домі.

Приготування суміші

Вам знадобляться:

чверть склянки соди;

дві столові ложки перекису водню;

одна чайна ложка звичайного засобу для миття посуду.

Чотири кроки чистки

Зробіть пасту середньої в'язкості — не надто густу, але й не надто рідку.

Гарно натріть потемнілі місця посуду.

Залиште на одну годину.

Видаліть залишки бруду за допомогою вологої губки та води.

Каструля перед та після чистки. Фото: ryujinrameninbrooklyn.com

Як відмити пригорілу емальовану каструлю

Засипте третину стакана соди в каструлю з водою.

Доведіть воду до кипіння. В процесі утворюється вуглекислий газ, який допомагає вивести всі обвуглені та брудні частинки.

Як прибрати з емальованого посуду накип

Налийте повну каструлю води.

Доведіть воду до кипіння.

Зніміть з вогню.

Додайте дві столові ложки лимонної кислоти.

Залиште на одну годину.

Помийте каструлю водою.

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