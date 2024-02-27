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Як позбутися застарілих плям з емальованого посуду — простий бюджетний спосіб

27 лютого 2024 12:20
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як видалити темний наліт з емальованого посуду за допомогою підручних засобів
Миючий засіб можна приготувати самотужки. Фото: kanalifestyle.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

З часом емальований посуд втрачаю свою первинну чистоту та блиск. Щоб ваші каструлі знову сяяли, як нові, не потрібно купляти дорогі миючі засоби, варто приготувати просту дешеву суміш для чистки з підручних засобів.

Інгредієнти для саморобного миючого засобу є в кожному домі.

Приготування суміші

Вам знадобляться:

  • чверть склянки соди;
  • дві столові ложки перекису водню;
  • одна чайна ложка звичайного засобу для миття посуду.

Чотири кроки чистки

  • Зробіть пасту середньої в'язкості — не надто густу, але й не надто рідку.
  • Гарно натріть потемнілі місця посуду.
  • Залиште на одну годину.
  • Видаліть залишки бруду за допомогою вологої губки та води.
Як позбутися застарілих плям з емальованого посуду — простий бюджетний спосіб - фото 1
Каструля перед та після чистки. Фото: ryujinrameninbrooklyn.com

Як відмити пригорілу емальовану каструлю

  • Засипте третину стакана соди в каструлю з водою.
  • Доведіть воду до кипіння. В процесі утворюється вуглекислий газ, який допомагає вивести всі обвуглені та брудні частинки.

Як прибрати з емальованого посуду накип

  • Налийте повну каструлю води.
  • Доведіть воду до кипіння.
  • Зніміть з вогню.
  • Додайте дві столові ложки лимонної кислоти.
  • Залиште на одну годину.
  • Помийте каструлю водою.

Раніше ми писали, як використовувати оцет для прибирання дому. Також розповідали, як швидко почистити тостер ззовні та зсередини.

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