Яку зелень можна посадити на городі в серпні — поради дачникам

Людина, яка доглядає зелень на городі. Фото: Pinterest

У серпні дачники зазвичай збирають врожаї на своєму городі, проте, існує декілька культур, які можна сміливо садити в цьому місяці. Досвідчені городники розповіли, яку зелень можна посадити в серпні, щоб встигнути зібрати до осені справжні вітаміни.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Зелень, яку можна посадити в серпні

Якщо ви вважаєте, що в серпні нічого не можна садити, адже це гарантує справжній "провал", то ви глибоко помиляєтеся. Річ у тому, що існує декілька зелених культур, які можна сміливо сіяти на своєму городі навіть в останній літній місяць. Щоб встигнути зібрати врожай до осені, посадіть в серпні на своєму городі такі культури, як:

Кріп

Петрушка

Шпинат

Рукола

Кинза

Зелена цибуля

Листя салату

Вирощування зелені на городі. Фото: GradinaMax

Особливості вирощування зелені

Кріп є стійким до тепла і геть невибагливим до клімату, але його краще не сіяти у пересушений ґрунт, і робити це можна як на сонці, так і в півтіні. Що стосується петрушки, то вона здатна витримувати холод і може рости навіть восени до настання сильних заморозків. Але сіяти її краще в добре дренованому ґрунті, помірно поливаючи.

Шпинат також стійко витримує холод, але його краще садити в добре дренованому ґрунті з помірною вологою. А що стосується руколи, то їй взагалі неважлива погода надворі, але їй потрібне сонце. Для кінзи необхідна погода з невеликими дощами, постійний полив, а також вологий і дренований ґрунт.

Людина, яка збирає врожай шпинату. Фото: Backyard Boss

Зелену цибулю можна вирощувати аж до кінця вересня, але їй потрібне сонячне світло, тепло і вологий ґрунт. А якщо ви хочете посадити листя салату, то краще обирати ранні чи пізні сорти, адже вони краще переносять зміни температур. Вирощувати цю зелень краще в тіні, регулярно поливаючи.

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