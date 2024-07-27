Какую зелень можно посадить на огороде в августе — советы дачникам

Человек, ухаживающий за зеленью на огороде. Фото: Pinterest

В августе дачники обычно собирают урожаи на своем огороде, однако, существует несколько культур, которые можно смело сажать в этом месяце. Опытные огородники рассказали, какую зелень можно посадить в августе, чтобы успеть собрать до осени настоящие витамины.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Зелень, которую можно посадить в августе

Если вы думаете, что в августе ничего нельзя сажать, ведь это гарантирует настоящий "провал", то вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что существует несколько зеленых культур, которые можно смело сеять на своем огороде даже в последний летний месяц. Чтобы успеть собрать урожай до осени, посадите в августе на своем огороде такие культуры, как:

Укроп

Петрушка

Шпинат

Рукола

Кинза

Зеленый лук

Листья салата

Выращивание зелени на огороде. Фото: GradinaMax

Особенности выращивания зелени

Укроп является стойким к теплу и совсем неприхотливым к климату, но его лучше не сеять в пересушенную почву, и делать это можно как на солнце, так и в полутени. Что касается петрушки, то она способна выдерживать холод и может расти даже осенью до наступления сильных заморозков. Но сеять ее лучше в хорошо дренированной почве, умеренно поливая.

Шпинат также стойко выдерживает холод, но его лучше сажать в хорошо дренированной почве с умеренной влагой. А что касается руколы, то ей вообще неважна погода на улице, но ей нужно солнце. Для кинзы необходима погода с небольшими дождями, постоянный полив, а также влажная и дренированная почва.

Человек, собирающий урожай шпината. Фото: Backyard Boss

Зеленый лук можно выращивать вплоть до конца сентября, но ему нужен солнечный свет, тепло и влажная почва. А если вы хотите посадить листья салата, то лучше выбирать ранние или поздние сорта, ведь они лучше переносят изменения температур. Выращивать эту зелень лучше в тени, регулярно поливая.

Напомним, мы писали о том, почему укроп на огороде стал желтым и как спасти урожай зелени.

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