Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какую зелень можно сеять в августе — советы дачникам arrow

Какую зелень можно сеять в августе — советы дачникам

27 июля 2024 04:17
Екатерина Волченко - Редактор
Какую зелень можно посадить на огороде в августе — советы дачникам
Человек, ухаживающий за зеленью на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

В августе дачники обычно собирают урожаи на своем огороде, однако, существует несколько культур, которые можно смело сажать в этом месяце. Опытные огородники рассказали, какую зелень можно посадить в августе, чтобы успеть собрать до осени настоящие витамины.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Зелень, которую можно посадить в августе

Если вы думаете, что в августе ничего нельзя сажать, ведь это гарантирует настоящий "провал", то вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что существует несколько зеленых культур, которые можно смело сеять на своем огороде даже в последний летний месяц. Чтобы успеть собрать урожай до осени, посадите в августе на своем огороде такие культуры, как:

  • Укроп
  • Петрушка
  • Шпинат
  • Рукола
  • Кинза
  • Зеленый лук
  • Листья салата
Выращивание зелени на огороде
Выращивание зелени на огороде. Фото: GradinaMax

Особенности выращивания зелени

Укроп является стойким к теплу и совсем неприхотливым к климату, но его лучше не сеять в пересушенную почву, и делать это можно как на солнце, так и в полутени. Что касается петрушки, то она способна выдерживать холод и может расти даже осенью до наступления сильных заморозков. Но сеять ее лучше в хорошо дренированной почве, умеренно поливая.

Шпинат также стойко выдерживает холод, но его лучше сажать в хорошо дренированной почве с умеренной влагой. А что касается руколы, то ей вообще неважна погода на улице, но ей нужно солнце. Для кинзы необходима погода с небольшими дождями, постоянный полив, а также влажная и дренированная почва.

Человек, собирающий урожай шпината
Человек, собирающий урожай шпината. Фото: Backyard Boss

Зеленый лук можно выращивать вплоть до конца сентября, но ему нужен солнечный свет, тепло и влажная почва. А если вы хотите посадить листья салата, то лучше выбирать ранние или поздние сорта, ведь они лучше переносят изменения температур. Выращивать эту зелень лучше в тени, регулярно поливая.

Напомним, мы писали о том, почему укроп на огороде стал желтым и как спасти урожай зелени.

Раньше мы рассказывали о том, как можно с легкостью вырастить зеленый лук в домашних условиях.

Также мы сообщали о том, как улучшить процесс хранения зелени в холодильнике.

советы огород зелень август

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом