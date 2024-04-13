Оси на городі та в саду — користь і як захистити себе від укусів комах

Маленька оса на яскравій квітці. Фото: Pixabay

Якщо бджіл багато людей можуть терпіти, то оси, навпаки, дуже лякають їх, а з приходом тепла надворі з’являється дедалі більше цих комах, які боляче кусаються. Проте, варто знати, яку користь вони мають і як "подружитися" з осами.

Новини.LIVE розповідає, як це зробити.

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Чи корисні оси для городу

Якщо ви думаєте, що оси ніякої користі не несуть, то ви глибоко помиляєтеся, адже вони є справжніми хижаками за шкідниками на ділянці. Вони знищують хрущів, які вважаються головними ворогами сільськогосподарських культур, і жуків.

До того ж, оси допомагають бджолам запилювати культури, що покращує рівень врожайності на городі. Тому, як би нам не подобалися ці комахи, вони відіграють важливу роль в системі. Якщо їх знищити, може відбутися навіть локальна екокатастрофа.

Оса, яка грає важливу роль в екосистемі. Фото: Pinterest

Як існувати з осами

Варто розуміти, що ці комахи ніколи просто так не атакують людину без причини. Зробити вони це можуть тоді, коли захищають гніздо з потомством або своє життя, через що стають максимально агресивними з людьми.

Якщо ви не хочете стати "жертвою" цих комах, будьте вкрай обережними поруч з ними. Не підходьте занадто близько до місць, де є велике скупчення ос, особливо, до гнізда, адже в такому випадку оси можуть розізлитися.

Гніздо ос, яке краще не чіпати. Фото: Pinterest

До того ж, не слід їх боятися, адже для вас оси не є прямими ворогами. Звичайне діло — наступити на цих комах або відкусити фрукт, де була оса, тоді вони майже завжди жалять людину. Якщо над собою ви помітите активність ос, це означає, що ви їх чимось привабили.

Якщо ви випадково пошкодити гніздо цих комах і помітити, що вони перейшли в атаку, тікайте! Слід сховатися у приміщенні або хоча б піти з відкритого місця. Якщо є можливість, накрийте себе чимось і посидьте так трохи.

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