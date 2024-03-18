Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як швидко та назавжди позбавитися молі в шафі — чотири дієві лайфхаки arrow

Як швидко та назавжди позбавитися молі в шафі — чотири дієві лайфхаки

18 березня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як ефективно вивести моль вдома без хімії — чотири безпечних способи
Моль може зіпсувати усі речі. Фото: realsimple.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо бачите моль, яка літає по оселі, потрібно вживати заходів, адже гардероб знаходиться під загрозою знищення. Моль досить швидко розмножується, відкладаючи тисячі яєць, і саме личинки харчуються волокнами вашого одягу, а не дорослі особини.

Як вивести моль природними засобами, повідомив LaBelleAdresse.

Читайте також:

1. Прибирання та провітрювання

Генеральне прибирання видаляє пил та гнізда молі, заховані в темних кутках.

  • Гарно провітріть кімнату.
  • При температурі 60 °C виперіть одяг, штори, пледи тощо, якщо це дозволяє етикетка на тканині.
  • Використовуйте сушильну машину для тканин, які можуть її витримати.
  • Вимийте шафи та полиці зверху донизу мильною водою з додаванням невеликої кількості білого оцту.
  • Зішкребіть боки шафи, щоб знищити яйця.

 

Як швидко та назавжди позбавитися молі в шафі — чотири дієві лайфхаки - фото 1
Личинки молі харчуються волокнами одягу. Фото: greenwaytraps.com

2. Гвоздика

Гвоздика має сильний пряний аромат, який сильно турбує та відлякує моль. Просто покладіть маленькі пакетики з гвоздикою в шафи. Можна загорнути їх у хустинку між двома джемперами або покласти до кишені піджака.

3. Кедрова деревина

Якщо у вас алергія на гвоздику, спробуйте кедрову деревину у вигляді невеличких декоративних виробів. Моль її теж не витримує та не може оселитися поруч з нею — ідеальний засіб.

4. Лавровий лист

Спосіб такий самий, як для гвоздики — кілька сухих листочків у пучку або пакетику, заховані в куточках шафи, між футболками, в середині шкарпеток.

Раніше ми писали, як вивести тарганів на кухні раз і назавжди. Також розповідали, як позбутися надокучливих слимаків у саду різними методами.

одяг
комахи
лайфхаки
поради
ковдра
верхній одяг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися