Як ефективно вивести моль вдома без хімії — чотири безпечних способи

Моль може зіпсувати усі речі. Фото: realsimple.com

Якщо бачите моль, яка літає по оселі, потрібно вживати заходів, адже гардероб знаходиться під загрозою знищення. Моль досить швидко розмножується, відкладаючи тисячі яєць, і саме личинки харчуються волокнами вашого одягу, а не дорослі особини.

Як вивести моль природними засобами, повідомив LaBelleAdresse.

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1. Прибирання та провітрювання

Генеральне прибирання видаляє пил та гнізда молі, заховані в темних кутках.

Гарно провітріть кімнату.

При температурі 60 °C виперіть одяг, штори, пледи тощо, якщо це дозволяє етикетка на тканині.

Використовуйте сушильну машину для тканин, які можуть її витримати.

Вимийте шафи та полиці зверху донизу мильною водою з додаванням невеликої кількості білого оцту.

Зішкребіть боки шафи, щоб знищити яйця.

Личинки молі харчуються волокнами одягу. Фото: greenwaytraps.com

2. Гвоздика

Гвоздика має сильний пряний аромат, який сильно турбує та відлякує моль. Просто покладіть маленькі пакетики з гвоздикою в шафи. Можна загорнути їх у хустинку між двома джемперами або покласти до кишені піджака.

3. Кедрова деревина

Якщо у вас алергія на гвоздику, спробуйте кедрову деревину у вигляді невеличких декоративних виробів. Моль її теж не витримує та не може оселитися поруч з нею — ідеальний засіб.

4. Лавровий лист

Спосіб такий самий, як для гвоздики — кілька сухих листочків у пучку або пакетику, заховані в куточках шафи, між футболками, в середині шкарпеток.

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