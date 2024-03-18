Як ефективно вивести моль вдома без хімії — чотири безпечних способи

Як швидко та назавжди позбавитися молі в шафі — чотири дієві лайфхаки
Якщо бачите моль, яка літає по оселі, потрібно вживати заходів, адже гардероб знаходиться під загрозою знищення. Моль досить швидко розмножується, відкладаючи тисячі яєць, і саме личинки харчуються волокнами вашого одягу, а не дорослі особини.
Як вивести моль природними засобами, повідомив LaBelleAdresse.
1. Прибирання та провітрювання
Генеральне прибирання видаляє пил та гнізда молі, заховані в темних кутках.
- Гарно провітріть кімнату.
- При температурі 60 °C виперіть одяг, штори, пледи тощо, якщо це дозволяє етикетка на тканині.
- Використовуйте сушильну машину для тканин, які можуть її витримати.
- Вимийте шафи та полиці зверху донизу мильною водою з додаванням невеликої кількості білого оцту.
- Зішкребіть боки шафи, щоб знищити яйця.
2. Гвоздика
Гвоздика має сильний пряний аромат, який сильно турбує та відлякує моль. Просто покладіть маленькі пакетики з гвоздикою в шафи. Можна загорнути їх у хустинку між двома джемперами або покласти до кишені піджака.
3. Кедрова деревина
Якщо у вас алергія на гвоздику, спробуйте кедрову деревину у вигляді невеличких декоративних виробів. Моль її теж не витримує та не може оселитися поруч з нею — ідеальний засіб.
4. Лавровий лист
Спосіб такий самий, як для гвоздики — кілька сухих листочків у пучку або пакетику, заховані в куточках шафи, між футболками, в середині шкарпеток.
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