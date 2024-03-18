Как эффективно вывести моль дома без химии — четыре безопасных способа

Как быстро и навсегда избавиться от моли в шкафу — четыре действенных лайфхака
Если видите моль, летающую по дому, нужно принимать меры, ведь гардероб находится под угрозой уничтожения. Моль достаточно быстро размножается, откладывая тысячи яиц, и именно личинки питаются волокнами вашей одежды, а не взрослые особи.
Как вывести моль натуральными средствами, сообщил LaBelleAdresse.
1. Уборка и проветривание
Генеральная уборка удаляет пыль и гнезда моли, спрятанные в темных углах.
- Хорошо проветрите комнату.
- При температуре 60 °C постирайте одежду, шторы, пледы и т.д., если это позволяет этикетка на ткани.
- Используйте сушильные машины для тканей, которые могут ее выдержать.
- Вымойте шкафы и полки сверху вниз мыльной водой с добавлением небольшого количества белого уксуса.
- Соскребите бока шкафа, чтобы уничтожить яйца.
2. Гвоздика
Гвоздика обладает сильным пряным ароматом, который сильно беспокоит и отпугивает моль. Просто положите маленькие пакетики с гвоздикой в шкафчики. Можно завернуть их в платок между двумя джемперами или положить в карман пиджака.
3. Кедровая древесина
Если у вас аллергия на гвоздику, попробуйте кедровую древесину в виде небольших декоративных изделий. Моль ее тоже не выдерживает и не может поселиться рядом с ней — идеальное средство.
4. Лавровое лист
Способ такой же, как для гвоздики — несколько сухих листочков в пучке или пакетике, спрятанные в уголках шкафа, между футболками, внутри носков.
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