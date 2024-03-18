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Как быстро и навсегда избавиться от моли в шкафу — четыре действенных лайфхака

18 марта 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как эффективно вывести моль дома без химии — четыре безопасных способа
Моль может испортить все вещи. Фото: realsimple.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если видите моль, летающую по дому, нужно принимать меры, ведь гардероб находится под угрозой уничтожения. Моль достаточно быстро размножается, откладывая тысячи яиц, и именно личинки питаются волокнами вашей одежды, а не взрослые особи.

Как вывести моль натуральными средствами, сообщил LaBelleAdresse.

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1. Уборка и проветривание

Генеральная уборка удаляет пыль и гнезда моли, спрятанные в темных углах.

  • Хорошо проветрите комнату.
  • При температуре 60 °C постирайте одежду, шторы, пледы и т.д., если это позволяет этикетка на ткани.
  • Используйте сушильные машины для тканей, которые могут ее выдержать.
  • Вымойте шкафы и полки сверху вниз мыльной водой с добавлением небольшого количества белого уксуса.
  • Соскребите бока шкафа, чтобы уничтожить яйца.

 

Как быстро и навсегда избавиться от моли в шкафу — четыре действенных лайфхака - фото 1
Личинки моли питаются волокнами одежды. Фото: greenwaytraps.com

2. Гвоздика

Гвоздика обладает сильным пряным ароматом, который сильно беспокоит и отпугивает моль. Просто положите маленькие пакетики с гвоздикой в шкафчики. Можно завернуть их в платок между двумя джемперами или положить в карман пиджака.

3. Кедровая древесина

Если у вас аллергия на гвоздику, попробуйте кедровую древесину в виде небольших декоративных изделий. Моль ее тоже не выдерживает и не может поселиться рядом с ней — идеальное средство.

4. Лавровое лист

Способ такой же, как для гвоздики — несколько сухих листочков в пучке или пакетике, спрятанные в уголках шкафа, между футболками, внутри носков.

Ранее мы писали, как вывести тараканов на кухне раз и навсегда. Также рассказывали, как избавиться от надоедливых улиток в саду разными методами.

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