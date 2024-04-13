Осы на огороде и в саду — польза и как защитить себя от укусов насекомых

Маленькая оса на ярком цветке. Фото: Pixabay

Если пчел много людей могут терпеть, то осы, наоборот, очень пугают их, а с приходом тепла на улице появляется все больше этих насекомых, которые больно кусаются. Однако, стоит знать, какую пользу они имеют и как "подружиться" с осами.

Новини.LIVE рассказывает, как это сделать.

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Полезны ли осы для огорода

Если вы думаете, что осы никакой пользы не несут, то вы глубоко ошибаетесь, ведь они являются настоящими хищниками за вредителями на участке. Они уничтожают майских жуков, которые считаются главными врагами сельскохозяйственных культур и жуков.

К тому же, осы помогают пчелам опылять культуры, что улучшает уровень урожайности на огороде. Поэтому, как бы нам ни нравились эти насекомые, они играют немаловажную роль в системе. Если их уничтожить, может произойти даже локальная экокатастрофа.

Оса, которая играет немаловажную роль в экосистеме. Фото: Pinterest

Как существовать с осами

Следует понимать, что эти насекомые никогда просто так не атакуют человека без причины. Сделать они это могут тогда, когда защищают гнездо с потомством или свою жизнь, поэтому становятся максимально агрессивными с людьми.

Если вы не хотите стать "жертвой" этих насекомых, будьте очень осторожны рядом с ними. Не подходите слишком близко к местам, где есть большое скопление ос, особенно к гнезду, ведь в таком случае осы могут разозлиться.

Гнездо ос, которое лучше не трогать. Фото: Pinterest

К тому же, не следует их бояться, ведь для вас осы не являются прямыми врагами. Обычное дело — наступить на этих насекомых или откусить фрукт, где была оса, тогда они почти всегда жалят человека. Если над собой вы заметите активность ос, это значит, что вы их чем привлекли.

Если вы случайно повредите гнездо этих насекомых и заметите, что они перешли в атаку, бегите! Следует спрятаться в помещении или хотя бы уйти с открытого места. Если есть возможность, накройте себя чем-нибудь и посидите так немного.

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