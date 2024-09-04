Як приготувати прикормку для коропа — найкращий рецепт для великого улову

Чоловік зловив великого коропа. Фото: stock.adobe.com

Осіння рибалка — це особливий період для любителів риболовлі, коли природа дарує унікальні можливості для успішного вилову риби. У цей час температура води знижується, коропи стають активнішими у пошуках їжі, а тому з'являється чудова можливість спіймати безцінний трофей.

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А щоб улов був справді великий варто знати, як правильно зробити прикормку для коропа. Про це ми й розкажемо у нашому матеріалі.

Правила приготування прикорму для коропа — що любить ця риба

Досвідчені рибалки зазначають, є продукти, якими короп особливо любить ласувати:

кукурудза;

горох;

перловка;

пшоно;

висівки;

картопля;

горохове пюре;

комбікорм;

корм для тварин.

У ловлі коропа важливо, щоб прикорм містив грубу фракцію, яку не могла б з'їсти дрібна риба, що може мешкати у водоймі. Бо, якщо підійде дріб'язок, він почне часто клювати й зіпсує вам рибалку.

Великий короп у воді. Фото: pixabay.com

Які ароматизатори використовують для коропа

У коропа дуже розвинений нюх, тому до прикормки часто додають:

ваніль;

мед;

сухе молоко;

вершки;

макуху;

рибне борошно.

Також різні ароматизатори можна придбати в рибальському магазині. Вони бувають у вигляді спрею, крапель, порошку.

Улюбленими запахами коропа у холодну пору року вважаються:

ваніль;

мед;

фруктові аромати;

карамель;

коноплі;

часник;

аніс.

Для теплої пори року краще обирати такі запахи:

креветка;

краб;

мушля;

часник;

коноплі.

Великий короп. Фото: google.com

Найкращий домашній рецепт прикорму для коропа

Один з найкращих рецептів, який змусить коропа буквально стрибати вам у руки, готується на основі гороху, пшона та перловки у рівних пропорціях. Інгредієнти слід залити водою та зварити кашу.

Після того, як каша звариться, для посилення запаху додайте:

запашну (нерафіновану) соняшникову олію;

2 ст. л. меду;

панірувальні сухарі (їх кількість має бути 1/5 частини від загальної маси);

макухи (1/10 від загальної маси).

Майбутня прикормка має настоятися близько 30 хвилин.

Ще один хороший та більш доступний рецепт прикормки для коропа готується на основі картопляного пюре. У пюре додайте:

склянку подрібненого підсмаженого насіння соняшника;

сире яйце для зв'язки.

У таку суміш можна додати різні ароматизатори, які приваблять рибу.

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