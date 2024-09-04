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Короп сам стрибатиме вам у руки — як приготувати найкращу прикормку для риби

4 вересня 2024 23:45
Анастасія Мироненко - Редактор
Як приготувати прикормку для коропа — найкращий рецепт для великого улову
Чоловік зловив великого коропа. Фото: stock.adobe.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Осіння рибалка — це особливий період для любителів риболовлі, коли природа дарує унікальні можливості для успішного вилову риби. У цей час температура води знижується, коропи стають активнішими у пошуках їжі, а тому з'являється чудова можливість спіймати безцінний трофей. 

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А щоб улов був справді великий варто знати, як правильно зробити прикормку для коропа. Про це ми й розкажемо у нашому матеріалі. 

Правила приготування прикорму для коропа — що любить ця риба 

Досвідчені рибалки зазначають, є продукти, якими короп особливо любить ласувати:

  • кукурудза;
  • горох;
  • перловка;
  • пшоно;
  • висівки;
  • картопля;
  • горохове пюре;
  • комбікорм;
  • корм для тварин.

У ловлі коропа важливо, щоб прикорм містив грубу фракцію, яку не могла б з'їсти дрібна риба, що може мешкати у водоймі. Бо, якщо підійде дріб'язок, він почне часто клювати й зіпсує вам рибалку.

 

Правила приготування прикорму для коропа
Великий короп у воді. Фото: pixabay.com

Які ароматизатори використовують для коропа

У коропа дуже розвинений нюх, тому до прикормки часто додають:

  • ваніль;
  • мед;
  • сухе молоко;
  • вершки;
  • макуху;
  • рибне борошно.

Також різні ароматизатори можна придбати в рибальському магазині. Вони бувають у вигляді спрею, крапель, порошку.

Улюбленими запахами коропа у холодну пору року вважаються:

  • ваніль;
  • мед;
  • фруктові аромати;
  • карамель;
  • коноплі;
  • часник;
  • аніс.

Для теплої пори року краще обирати такі запахи:

  • креветка;
  • краб;
  • мушля;
  • часник;
  • коноплі.

 

Як приготувати найкращу прикормку для коропа
Великий короп. Фото: google.com

Найкращий домашній рецепт прикорму для коропа 

Один з найкращих рецептів, який змусить коропа буквально стрибати вам у руки, готується на основі гороху, пшона та перловки у рівних пропорціях. Інгредієнти слід залити водою та зварити кашу. 

Після того, як каша звариться, для посилення запаху додайте:

  • запашну (нерафіновану) соняшникову олію;
  • 2 ст. л. меду;
  • панірувальні сухарі (їх кількість має бути 1/5 частини від загальної маси);
  • макухи (1/10 від загальної маси).

Майбутня прикормка має настоятися близько 30 хвилин. 

Ще один хороший та більш доступний рецепт прикормки для коропа готується на основі картопляного пюре. У пюре додайте:

  • склянку подрібненого підсмаженого насіння соняшника;
  • сире яйце для зв'язки.

У таку суміш можна додати різні ароматизатори, які приваблять рибу.

 

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