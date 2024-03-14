Чим корисна вода після варіння яєць для розвитку та росту кімнатних рослин

Вода після варіння яєць пригодиться. Фото: finitefoodie.com

Переважна більшість господинь воду, яка залишилася в каструлі після варіння яєць, просто виливають в раковину на кухні. Це велика помилка, адже ця цінна, багата на кальцій та мінерали рідина, дуже корисна для догляду за кімнатними рослинами.

Про це написав французький портал Sante Plus.

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Органічний кальцій. Під час варіння яєць цей елемент зі шкарлупи насичує воду. Кальцій дуже корисний для розвитку кореневої системи кімнатних рослин.

Під час варіння яєць цей елемент зі шкарлупи насичує воду. Кальцій дуже корисний для розвитку кореневої системи кімнатних рослин. Підтримує pH-баланс. Яєчна шкарлупа під час варіння виділяє мінеральні речовини, корисні для ґрунту.

Яєчна шкарлупа під час варіння виділяє мінеральні речовини, корисні для ґрунту. Поживні мінерали. Шкарлупа містить комплекс мінеральних солей і речовин, які корисні для розвитку та росту рослин.

Коли яйце охолоне, просто вилийте воду на ґрунт навколо рослини. Але цей процес не повинен бути надмірним — щоб прискорити ріст, одного такого поливу на місяць достатньо.

Фото: bhg.com

Не рекомендується під час варіння яєць додавати до води сіль, позаяк не всі кімнатні рослини її переносять.

Яєчна шкаралупа також корисна в саду. Ви можете подрібнити її качалкою або кавомолкою перед тим, як посипати рослини. Цей трюк не тільки захищає рослини від хвороб, але й діє як природний репелент проти мурах та слимаків.

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