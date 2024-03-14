Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Не виливайте воду після варіння яєць — для яких корисних речей вона згодиться arrow

Не виливайте воду після варіння яєць — для яких корисних речей вона згодиться

14 березня 2024 22:05
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим корисна вода після варіння яєць для розвитку та росту кімнатних рослин
Вода після варіння яєць пригодиться. Фото: finitefoodie.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Переважна більшість господинь воду, яка залишилася в каструлі після варіння яєць, просто виливають в раковину на кухні. Це велика помилка, адже ця цінна, багата на кальцій та мінерали рідина, дуже корисна для догляду за кімнатними рослинами.

Про це написав французький портал Sante Plus.

Читайте також:

Чим корисна вода після варіння яєць для кімнатних рослин

  • Органічний кальцій. Під час варіння яєць цей елемент зі шкарлупи насичує воду. Кальцій дуже корисний для розвитку кореневої системи кімнатних рослин.
  • Підтримує pH-баланс. Яєчна шкарлупа під час варіння виділяє мінеральні речовини, корисні для ґрунту.
  • Поживні мінерали. Шкарлупа містить комплекс мінеральних солей і речовин, які корисні для розвитку та росту рослин.

Коли яйце охолоне, просто вилийте воду на ґрунт навколо рослини. Але цей процес не повинен бути надмірним — щоб прискорити ріст, одного такого поливу на місяць достатньо.

 

Не виливайте воду після варіння яєць — для яких корисних речей вона згодиться - фото 1
Фото: bhg.com

Не рекомендується під час варіння яєць додавати до води сіль, позаяк не всі кімнатні рослини її переносять.

Яєчна шкаралупа також корисна в саду. Ви можете подрібнити її качалкою або кавомолкою перед тим, як посипати рослини. Цей трюк не тільки захищає рослини від хвороб, але й діє як природний репелент проти мурах та слимаків.

Раніше ми писали, чи справді коричневі яйця корисніші за білі. Також розповідали, як зрозуміти, що курячі яйця зіпсувалися, і скільки вони зберігаються у готовому вигляді.

вода
лайфхаки
поради
яйця
догляд
кальцій
кімнатні рослини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше