Чем полезна вода после варки яиц для развития и роста комнатных растений

Не выливайте воду после варки яиц — для каких полезных вещей она подойдет
Подавляющее большинство хозяек воду, оставшуюся в кастрюле после варки яиц, просто выливают в раковину на кухне. Это большая ошибка, ведь эта ценная, богатая кальцием и минералами жидкость, очень полезна для ухода за комнатными растениями.
Об этом написал французский портал Sante Plus.
Чем полезна вода после варки яиц для комнатных растений
- Органический кальций. При варке яиц этот элемент из скорлупы насыщает воду. Кальций очень полезен для развития корневой системы комнатных растений.
- Поддерживает pH-баланс. Яичная скорлупа при варке выделяет минеральные вещества, полезные для почвы.
- Питательные минералы. Скорлупа содержит комплекс минеральных солей и веществ, полезных для развития и роста растений.
Когда яйцо остынет, просто вылейте воду на почву вокруг растения. Но этот процесс не должен быть чрезмерным — чтобы ускорить рост, одного такого полива в месяц достаточно.
Не рекомендуется при варке яиц добавлять в воду соль, так как не все комнатные растения ее переносят.
Яичная скорлупа также полезна в саду. Вы можете измельчить ее скалкой или кофемолкой, прежде чем посыпать растения. Этот трюк не только защищает растения от болезней, но и действует как природный репеллент против муравьев и улиток.
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