Чем полезна вода после варки яиц для развития и роста комнатных растений

Вода после варки яиц пригодится. Фото: finitefoodie.com

Подавляющее большинство хозяек воду, оставшуюся в кастрюле после варки яиц, просто выливают в раковину на кухне. Это большая ошибка, ведь эта ценная, богатая кальцием и минералами жидкость, очень полезна для ухода за комнатными растениями.

Об этом написал французский портал Sante Plus.

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Органический кальций. При варке яиц этот элемент из скорлупы насыщает воду. Кальций очень полезен для развития корневой системы комнатных растений.

При варке яиц этот элемент из скорлупы насыщает воду. Кальций очень полезен для развития корневой системы комнатных растений. Поддерживает pH-баланс. Яичная скорлупа при варке выделяет минеральные вещества, полезные для почвы.

Яичная скорлупа при варке выделяет минеральные вещества, полезные для почвы. Питательные минералы. Скорлупа содержит комплекс минеральных солей и веществ, полезных для развития и роста растений.

Когда яйцо остынет, просто вылейте воду на почву вокруг растения. Но этот процесс не должен быть чрезмерным — чтобы ускорить рост, одного такого полива в месяц достаточно.

Фото: bhg.com

Не рекомендуется при варке яиц добавлять в воду соль, так как не все комнатные растения ее переносят.

Яичная скорлупа также полезна в саду. Вы можете измельчить ее скалкой или кофемолкой, прежде чем посыпать растения. Этот трюк не только защищает растения от болезней, но и действует как природный репеллент против муравьев и улиток.

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