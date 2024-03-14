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Не выливайте воду после варки яиц — для каких полезных вещей она подойдет

14 марта 2024 22:05
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем полезна вода после варки яиц для развития и роста комнатных растений
Вода после варки яиц пригодится. Фото: finitefoodie.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Подавляющее большинство хозяек воду, оставшуюся в кастрюле после варки яиц, просто выливают в раковину на кухне. Это большая ошибка, ведь эта ценная, богатая кальцием и минералами жидкость, очень полезна для ухода за комнатными растениями.

Об этом написал французский портал Sante Plus.

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Чем полезна вода после варки яиц для комнатных растений

  • Органический кальций. При варке яиц этот элемент из скорлупы насыщает воду. Кальций очень полезен для развития корневой системы комнатных растений.
  • Поддерживает pH-баланс. Яичная скорлупа при варке выделяет минеральные вещества, полезные для почвы.
  • Питательные минералы. Скорлупа содержит комплекс минеральных солей и веществ, полезных для развития и роста растений.

Когда яйцо остынет, просто вылейте воду на почву вокруг растения. Но этот процесс не должен быть чрезмерным — чтобы ускорить рост, одного такого полива в месяц достаточно.

 

Не выливайте воду после варки яиц - для каких полезных вещей она пригодится - фото 1
Фото: bhg.com

Не рекомендуется при варке яиц добавлять в воду соль, так как не все комнатные растения ее переносят.

Яичная скорлупа также полезна в саду. Вы можете измельчить ее скалкой или кофемолкой, прежде чем посыпать растения. Этот трюк не только защищает растения от болезней, но и действует как природный репеллент против муравьев и улиток.

Ранее мы писали, действительно ли коричневые яйца полезнее белых. Также рассказывали, как понять, что куриные яйца испортились и сколько они хранятся в готовом виде.

вода
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уход
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