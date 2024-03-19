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Секрет идеального борща раскрыт — какой сорт свеклы самый лучший

19 марта 2024 15:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какой сорт свеклы является самым лучшим для борща
Хозяин, держащий большой урожай свеклы. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Настоящие хозяйки точно знают, что именно от свеклы зависит, будет ли вкусным борщ, или нет, ведь она может быть как сладкой и вкусной, так и горькой. Поэтому следует знать, какой сорт свеклы для приготовления первого блюда считается самым лучшим из всех.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.

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Не секрет, что свекла используется не только для приготовления красного борща, но и для многих других блюд. И от того, насколько сочным и сладким является этот овощ, зависит и то, насколько вкусным получится то или иное блюдо из свеклы.

Поэтому в этом случае нужно знать, какой сорт столовой свеклы считается самым сладким и имеет большие плоды. И здесь лучше обратиться за рекомендациями к специалистам, которые точно укажут на самый лучший сорт свеклы для приготовления.

Буряк, которую хозяйки добавляют в разные блюда.
Свекла, которую хозяйки добавляют в разные блюда. Фото: Pinterest

Как выбрать правильный сорт свеклы

На сегодня есть множество различных сортов свеклы, которые можно выращивать дома на грядке. Сорта подбирают по таким важным признакам, как:

  • содержание сахара;
  • сочность;
  • размер;
  • легкость во время выращивания.

Но специалисты утверждают, что в этом вопросе очень важно обращать внимание на качество почвы, на которой вы собираетесь выращивать свеклу.

Человек, держащий собранный урожай свеклы
Человек, держащий собранный урожай свеклы. Фото: Freepik

Какой сорт свеклы считается самым лучшим

Обычно в Украине в домашних условиях выращиваются ранние сорта свеклы, а лучшим из них считается именно сорт "Акация". Ключевой особенностью этого сорта считается высокая устойчивость к различным заболеваниям, которые часто имеет свекла, и выносливость к длительной засухе.

К тому же, плоды этого сорта получаются крупными, сладкими и сочными, а также имеют более 18% сахара в своем составе. Поэтому свеклу можно смело добавлять при приготовлении различных блюд, в частности, для приготовления знаменитого украинского борща.

Борщ, являющийся национальным блюдом.
Борщ, являющийся национальным блюдом Украины. Фото: Freepik

Как подсластить свеклу народными методами

Если этот сорт не так сладок, как вам хотелось бы, можно воспользоваться народными методами. Чтобы сделать свеклу более сладкой и сочной, вам понадобится:

  • одна чайная ложка пищевой соли;
  • одно ведро обычной воды.

Смешайте эти два ингредиента и используйте такое домашнее удобрение на один квадратный метр участка.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно хранить свеклу, чтобы она не теряла своих свойств.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно выращивать свеклу, чтобы она получилась вкусной.

Также мы сообщали о том, что следует посадить у свеклы, чтобы получить большой урожай.

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свекла
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