Який сорт буряка є найкращим для борщу

Секрет ідеального борщу розкритий — який сорт буряка є найкращим
Справжні господині точно знають, що саме від буряка залежить, чи смачний вийде борщ, чи ні, адже він може бути як солодким і смачним, так і гірким. Тому варто знати, який сорт буряка для приготування першої страви вважається найкращим з усіх.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.
Не секрет, що буряк використовується не лише під час приготування червоного борщу, а й для багатьох інших страв. І від того, наскільки соковитим і солодким є цей овоч, залежить і те, наскільки смачною вийде та чи інша страва з буряку.
Тому в цьому випадку потрібно знати, який сорт столового буряку вважається найсолодшим і має великі плоди. І тут краще звернутися за рекомендаціями до фахівців, які точно вкажуть на найкращий сорт буряку для приготування.
Як обрати правильний сорт буряку
На сьогоднішній день є велика кількість різних сортів буряку, які можна вирощувати вдома на грядці. Сорти підбирають за такими важливими ознаками, як:
- Вміст цукру
- Соковитість
- Розмір
- Легкість під час вирощування
Але фахівці стверджують, що в цьому питанні дуже важливо звертати увагу на якість ґрунту, на якому ви збираєтеся вирощувати буряк.
Який сорт буряка вважається найкращим
Зазвичай в Україні в домашніх умовах вирощуються ранні сорти буряку, а найкращим з них вважається саме сорт "Акація". Ключовою особливістю цього сорту вважається висока стійкість до різних захворювань, які часто мають буряки, і витривалість протяжної засухи.
До того ж, плоди цього сорту виходять великими, солодкими і соковитими, а також мають понад 18% цукру в своєму складі. Тому цей буряк можна сміливо додавати при приготуванні різних страв, зокрема, для приготування знаменитого українського борщу.
Як підсолодити буряк народними методами
Якщо цей сорт не такий солодкий, як вам би хотілося, можна скористатися народними методами. Щоб зробити буряк більш солодким і соковитим, вам знадобиться:
- Одна чайна ложка харчової солі
- Одне відро звичайної води
Змішайте ці два інгредієнта і використайте таке домашнє добриво на один квадратний метр ділянки.
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