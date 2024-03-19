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Секрет ідеального борщу розкритий — який сорт буряка є найкращим

19 березня 2024 15:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Який сорт буряка є найкращим для борщу
Господар, який тримає великий урожай буряка. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Справжні господині точно знають, що саме від буряка залежить, чи смачний вийде борщ, чи ні, адже він може бути як солодким і смачним, так і гірким. Тому варто знати, який сорт буряка для приготування першої страви вважається найкращим з усіх.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

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Не секрет, що буряк використовується не лише під час приготування червоного борщу, а й для багатьох інших страв. І від того, наскільки соковитим і солодким є цей овоч, залежить і те, наскільки смачною вийде та чи інша страва з буряку. 

Тому в цьому випадку потрібно знати, який сорт столового буряку вважається найсолодшим і має великі плоди. І тут краще звернутися за рекомендаціями до фахівців, які точно вкажуть на найкращий сорт буряку для приготування.

Свекла, которую хозяйки добавляют в различные блюда
Буряк, який господині додають до різних страв. Фото: Pinterest

Як обрати правильний сорт буряку

На сьогоднішній день є велика кількість різних сортів буряку, які можна вирощувати вдома на грядці. Сорти підбирають за такими важливими ознаками, як:

  • Вміст цукру
  • Соковитість
  • Розмір
  • Легкість під час вирощування

Але фахівці стверджують, що в цьому питанні дуже важливо звертати увагу на якість ґрунту, на якому ви збираєтеся вирощувати буряк. 

Человек, держащий собранный урожай свеклы
Людина, яка тримає зібраний урожай буряку. Фото: Freepik

Який сорт буряка вважається найкращим

Зазвичай в Україні в домашніх умовах вирощуються ранні сорти буряку, а найкращим з них вважається саме сорт "Акація". Ключовою особливістю цього сорту вважається висока стійкість до різних захворювань, які часто мають буряки, і витривалість протяжної засухи.

До того ж, плоди цього сорту виходять великими, солодкими і соковитими, а також мають понад 18% цукру в своєму складі. Тому цей буряк можна сміливо додавати при приготуванні різних страв, зокрема, для приготування знаменитого українського борщу.

Борщ, являющийся национальным блюдом Украины
Борщ, який є національною стравою України. Фото: Freepik

Як підсолодити буряк народними методами

Якщо цей сорт не такий солодкий, як вам би хотілося, можна скористатися народними методами. Щоб зробити буряк більш солодким і соковитим, вам знадобиться:

  • Одна чайна ложка харчової солі
  • Одне відро звичайної води

Змішайте ці два інгредієнта і використайте таке домашнє добриво на один квадратний метр ділянки. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно зберігати буряк, щоб він не втрачав своїх властивостей. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно вирощувати буряк, щоб він вийшов смачним. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля буряку, щоб отримати великий урожай.

город
борщ
буряк
сорт

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