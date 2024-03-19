Який сорт буряка є найкращим для борщу

Господар, який тримає великий урожай буряка. Фото: Freepik

Справжні господині точно знають, що саме від буряка залежить, чи смачний вийде борщ, чи ні, адже він може бути як солодким і смачним, так і гірким. Тому варто знати, який сорт буряка для приготування першої страви вважається найкращим з усіх.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

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Не секрет, що буряк використовується не лише під час приготування червоного борщу, а й для багатьох інших страв. І від того, наскільки соковитим і солодким є цей овоч, залежить і те, наскільки смачною вийде та чи інша страва з буряку.

Тому в цьому випадку потрібно знати, який сорт столового буряку вважається найсолодшим і має великі плоди. І тут краще звернутися за рекомендаціями до фахівців, які точно вкажуть на найкращий сорт буряку для приготування.

Буряк, який господині додають до різних страв. Фото: Pinterest

Як обрати правильний сорт буряку

На сьогоднішній день є велика кількість різних сортів буряку, які можна вирощувати вдома на грядці. Сорти підбирають за такими важливими ознаками, як:

Вміст цукру

Соковитість

Розмір

Легкість під час вирощування

Але фахівці стверджують, що в цьому питанні дуже важливо звертати увагу на якість ґрунту, на якому ви збираєтеся вирощувати буряк.

Людина, яка тримає зібраний урожай буряку. Фото: Freepik

Який сорт буряка вважається найкращим

Зазвичай в Україні в домашніх умовах вирощуються ранні сорти буряку, а найкращим з них вважається саме сорт "Акація". Ключовою особливістю цього сорту вважається висока стійкість до різних захворювань, які часто мають буряки, і витривалість протяжної засухи.

До того ж, плоди цього сорту виходять великими, солодкими і соковитими, а також мають понад 18% цукру в своєму складі. Тому цей буряк можна сміливо додавати при приготуванні різних страв, зокрема, для приготування знаменитого українського борщу.

Борщ, який є національною стравою України. Фото: Freepik

Як підсолодити буряк народними методами

Якщо цей сорт не такий солодкий, як вам би хотілося, можна скористатися народними методами. Щоб зробити буряк більш солодким і соковитим, вам знадобиться:

Одна чайна ложка харчової солі

Одне відро звичайної води

Змішайте ці два інгредієнта і використайте таке домашнє добриво на один квадратний метр ділянки.

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