Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Сезон "тихой охоты" открыт — какие вкусные грибы можно собирать в сентябре arrow

Сезон "тихой охоты" открыт — какие вкусные грибы можно собирать в сентябре

28 августа 2024 06:55
Анастасия Мироненко - Редактор
Какие грибы можно собирать в сентябре — пять вкусных видов, растущих в Украине
Человек срезает съедобный гриб в лесу. Фото: google.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Осень — лучшее время для сбора грибов. Именно в начале сентября открывается грибной сезон и во многих регионах Украины люди выходят в лес на "тихую охоту". Это способ расслабиться и побыть наедине с природой, а также запастись вкусным и ароматным лесным сокровищем.

Читайте также:

Какие съедобные грибы можно будет собирать в украинских лесах в сентябре, делимся дальше в нашем материале.

Пять вкусных видов грибов, растущих в Украине в сентябре

Мы выделили пять видов съедобных грибов, наиболее распространенных на территории нашей страны и которые можно смело начинать искать в лесах уже с сентября. К таким относятся:

  1. Белые грибы — имеют белую толстую и плотную ножку, шляпка белого гриба имеет цвет от бордово-коричневого до светло-коричневого.
  2. Маслята — имеют желтую ножку и шапку с липкой кожицей, словно покрытой слизью, она легко снимается ножом.
  3. Опята — вырастают группами на пнях, корнях и стволах погибших деревьев, образуя большие семьи. Шапка опят охристого цвета, покрытая мелкими черными чешуйками, под ней находятся беловатые пластинки, а на ножке есть белое кольцо или пленка.
  4. Сыроежки — это пластинчатые грибы, которые легко ломаются и имеют шапки разного цвета — от розового до зеленоватого. Кожица с этих грибов легко снимается, что является характерным признаком большинства видов сыроежек.
  5. Вешенки — по форме грибы напоминают человеческие уши. Молодые вешенки имеют серый или бурый цвет, зрелые грибы отличаются темно-серым насыщенным цветом с легким пепелистым отливом. Для сбора подходят только грибы, диаметр шапки которых не превышает 10 см, поскольку ножки этого гриба очень жесткие.

 

Пять вкусных видов грибов, произрастающих в Украине в сентябре 
Девушка собирает грибы в лесу. Фото: google.com

Где собирать белые грибы в сентябре

Белый гриб встречается в лиственных и хвойных лесах. Ищите его рядом с:

  • елью;
  • сосной;
  • дубом;
  • березой.

Важно: если гриб на изломе изменил цвет или он оказался горьким, вы наткнулись на ядовитый двойник.

 

Где собирать белые грибы в сентябре
Белые грибы. Фото: shutterstock.com

Где собирать маслята в сентябре

Маслята растут преимущественно в хвойных лесах. Как правило, в молодых сосновых лесах и на посадках. Его можно найти в траве, на опушках, на обочинах лесных дорог, ведь этот гриб любит песчаную почву, прогретую солнцем, и хорошо освещенные места.

 

Где собирать маслята в сентябре
Маслята в лесу. Фото: google.com

Где собирать опята в сентябре

Осенние опята являются популярными и урожайными грибами, растущими большими группами преимущественно во взрослых лесах. Искать опята стоит:

  • среди старых деревьев;
  • пеньков;
  • сушняка.

Также этот гриб встречается во влажных и заболоченных местах, например овраги или берега ручьев.

 

Где собирать опята в сентябре
Опята в лесу. Фото: google.com

Где собирать сыроежки в сентябре

Они растут практически во всех лесах, на лужайках и опушках, однако чаще всего встречаются на обочинах дорог и в молодых березняках без подлеска.

 

Где собирать сыроежки в сентябре
Большая красная сыроежка. Фото: ru.m.wikipedia.org

Где собирать вешенки в сентябре

Вешенки встречаются в лиственных лесах, где растут на деревьях, преимущественно на живых или погибших стволах. Вешенки могут расти на мертвой древесине, пнях или гниющих пнях в лесах.

 

Где собирать вешенки в сентябре
Вешенки, растущие на пне. Фото: depositphotos.com

Важно: на деоккупированных территориях нашего государства сохраняется риск подорваться на минах. Если в вашем регионе действует запрет на посещение лесов и зеленых зон, ни в коем случае не игнорируйте его в целях безопасности.

 

Ранее мы писали, как можно с легкостью вырастить грибы у себя дома.

Напомним, мы рассказывали, как высушить и законсервировать грибы на зиму

Также советуем вам узнать, как правильно собирать грибы — срезать или выдергивать.

сентябрь грибы лес советы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

06:30 В Украине падают цены на сою — сколько стоит зерно в конце августа

06:10 Пенсии в 2025 году станут недоступны для части украинцев — что изменится

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

06:06 БПЛА поразили очередную нефтебазу в Ростовской области — наблюдается довольно сильный пожар

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:01 Клиенты Ощадбанка с оккупированных территорий теряют доступ к счетам — детали

05:46 Глава Минцифры назвал стоимость чудо-дрона "Паляница" — он бьет вдаль на уровне ATACMS

05:31 Остерегайтесь ветра — синоптики предупредили о непогоде на Одесчине сегодня

04:30 Жара остается в Украине — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

03:23 "Азову" нужны военные медики — кого приглашают и сколько будут платить

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

06:30 В Украине падают цены на сою — сколько стоит зерно в конце августа

06:10 Пенсии в 2025 году станут недоступны для части украинцев — что изменится

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

06:06 БПЛА поразили очередную нефтебазу в Ростовской области — наблюдается довольно сильный пожар

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:01 Клиенты Ощадбанка с оккупированных территорий теряют доступ к счетам — детали

05:46 Глава Минцифры назвал стоимость чудо-дрона "Паляница" — он бьет вдаль на уровне ATACMS

05:31 Остерегайтесь ветра — синоптики предупредили о непогоде на Одесчине сегодня

04:30 Жара остается в Украине — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

03:23 "Азову" нужны военные медики — кого приглашают и сколько будут платить

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку