Какие грибы можно собирать в сентябре — пять вкусных видов, растущих в Украине

Человек срезает съедобный гриб в лесу. Фото: google.com

Осень — лучшее время для сбора грибов. Именно в начале сентября открывается грибной сезон и во многих регионах Украины люди выходят в лес на "тихую охоту". Это способ расслабиться и побыть наедине с природой, а также запастись вкусным и ароматным лесным сокровищем.

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Какие съедобные грибы можно будет собирать в украинских лесах в сентябре, делимся дальше в нашем материале.

Пять вкусных видов грибов, растущих в Украине в сентябре

Мы выделили пять видов съедобных грибов, наиболее распространенных на территории нашей страны и которые можно смело начинать искать в лесах уже с сентября. К таким относятся:

Белые грибы — имеют белую толстую и плотную ножку, шляпка белого гриба имеет цвет от бордово-коричневого до светло-коричневого. Маслята — имеют желтую ножку и шапку с липкой кожицей, словно покрытой слизью, она легко снимается ножом. Опята — вырастают группами на пнях, корнях и стволах погибших деревьев, образуя большие семьи. Шапка опят охристого цвета, покрытая мелкими черными чешуйками, под ней находятся беловатые пластинки, а на ножке есть белое кольцо или пленка. Сыроежки — это пластинчатые грибы, которые легко ломаются и имеют шапки разного цвета — от розового до зеленоватого. Кожица с этих грибов легко снимается, что является характерным признаком большинства видов сыроежек. Вешенки — по форме грибы напоминают человеческие уши. Молодые вешенки имеют серый или бурый цвет, зрелые грибы отличаются темно-серым насыщенным цветом с легким пепелистым отливом. Для сбора подходят только грибы, диаметр шапки которых не превышает 10 см, поскольку ножки этого гриба очень жесткие.

Девушка собирает грибы в лесу. Фото: google.com

Где собирать белые грибы в сентябре

Белый гриб встречается в лиственных и хвойных лесах. Ищите его рядом с:

елью;

сосной;

дубом;

березой.

Важно: если гриб на изломе изменил цвет или он оказался горьким, вы наткнулись на ядовитый двойник.

Белые грибы. Фото: shutterstock.com

Где собирать маслята в сентябре

Маслята растут преимущественно в хвойных лесах. Как правило, в молодых сосновых лесах и на посадках. Его можно найти в траве, на опушках, на обочинах лесных дорог, ведь этот гриб любит песчаную почву, прогретую солнцем, и хорошо освещенные места.

Маслята в лесу. Фото: google.com

Где собирать опята в сентябре

Осенние опята являются популярными и урожайными грибами, растущими большими группами преимущественно во взрослых лесах. Искать опята стоит:

среди старых деревьев;

пеньков;

сушняка.

Также этот гриб встречается во влажных и заболоченных местах, например овраги или берега ручьев.

Опята в лесу. Фото: google.com

Где собирать сыроежки в сентябре

Они растут практически во всех лесах, на лужайках и опушках, однако чаще всего встречаются на обочинах дорог и в молодых березняках без подлеска.

Большая красная сыроежка. Фото: ru.m.wikipedia.org

Где собирать вешенки в сентябре

Вешенки встречаются в лиственных лесах, где растут на деревьях, преимущественно на живых или погибших стволах. Вешенки могут расти на мертвой древесине, пнях или гниющих пнях в лесах.

Вешенки, растущие на пне. Фото: depositphotos.com

Важно: на деоккупированных территориях нашего государства сохраняется риск подорваться на минах. Если в вашем регионе действует запрет на посещение лесов и зеленых зон, ни в коем случае не игнорируйте его в целях безопасности.

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