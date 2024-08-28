Які гриби можна збирати у вересні — п'ять смачних видів, що ростуть в Україні

Сезон "тихого полювання" відкритий — які смачні гриби можна збирати у вересні
Осінь — найкраща пора для збору грибів. Саме на початку вересня відкривається грибний сезон й у багатьох регіонах України люди виходять у ліс на "тихе полювання". Це спосіб розслабитися та побути наодинці з природою, а також можливість запастися смачним та ароматним лісовим скарбом.
Які саме їстівні гриби можна буде збирати в українських лісах у вересні, ділимося далі в нашому матеріалі.
П'ять смачних видів грибів, що ростуть в Україні у вересні
Ми виділили п'ять видів їстівних грибів, які найбільш поширені на території нашої країни та які можна сміливо починати шукати у лісах вже з вересня. До таких належать:
- Білі гриби — мають білу товсту та щільну ніжку, капелюшок білого гриба має колір від бордово-коричневого до світло-коричневого.
- Маслюки — мають жовту ніжку і шапку з липкою шкіркою, ніби вкритою слизом, вона легко знімається ножем.
- Опеньки — виростають групами на пнях, коренях і стовбурах загиблих дерев, утворюючи великі сім'ї. Шапка опенька охристого кольору, вкрита дрібними чорними лусочками, під нею знаходяться білуваті пластинки, а на ніжці є біле кільце або плівка.
- Сироїжки — це пластинчасті гриби, які легко ламаються і мають шапки різного кольору - від рожевого до зеленуватого. Шкірка з цих грибів легко знімається, що є характерною ознакою більшості видів сироїжок.
- Гливи — за формою гриби нагадують людські вуха. Молоді гливи мають сірий або бурий колір, зрілі гриби відрізняються темно-сірим насиченим кольором з легким попелястим відливом. Для збору підходять лише ті гриби, діаметр шапки яких не перевищує 10 см, оскільки ніжки цього гриба дуже жорсткі.
Де збирати білі гриби у вересні
Білий гриб зустрічається у листяних та хвойних лісах. Шукайте його поруч із;
- ялиною;
- сосною;
- дубом;
- березою.
Важливо: якщо гриб на зломі змінив колір або він виявився гірким, ви натрапили на отруйний двійник.
Де збирати маслюки у вересні
Маслюки ростуть переважно в хвойних лісах. Як правило, молодих соснових лісах і на посадках. Його можна знайти у траві, на узліссях, на узбіччях лісових доріг, адже цей гриб полюбляє піщаний ґрунт, прогрітий сонцем, і добре освітлені місця.
Де збирати опеньки у вересні
Осінній опеньок є популярним і врожайним грибом, який росте великими групами переважно у дорослих лісах. Шукати опеньки варто:
- серед старих дерев;
- пеньків;
- сушняку.
Також цей гриб зустрічається у вологих та заболочених місцях, наприклад яри або береги струмків.
Де збирати сироїжки у вересні
Вони ростуть практично у всіх лісах, на галявинах та узліссях, проте найчастіше зустрічаються на узбіччях доріг і в молодих березняках без підліска.
Де збирати гливи у вересні
Гливи зустрічаються в листяних лісах, де ростуть на деревах, переважно на живих або загиблих стовбурах. Гливи можуть рости на мертвій деревині, пнях або гниючих пнях у лісах.
Важливо: на деокупованих територіях нашої держави зберігається ризик підірватися на мінах. Якщо у вашому регіоні діє заборона на відвідування лісів та зелених зон, у жодному разі не ігноруйте її задля власної безпеки.
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