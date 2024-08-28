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Сезон "тихого полювання" відкритий — які смачні гриби можна збирати у вересні

28 серпня 2024 06:55
Анастасія Мироненко - Редактор
Які гриби можна збирати у вересні — п'ять смачних видів, що ростуть в Україні
Людина зрізає їстівний гриб у лісі. Фото: google.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Осінь — найкраща пора для збору грибів. Саме на початку вересня відкривається грибний сезон й у багатьох регіонах України люди виходять у ліс на "тихе полювання". Це спосіб розслабитися та побути наодинці з природою, а також можливість запастися смачним та ароматним лісовим скарбом. 

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Які саме їстівні гриби можна буде збирати в українських лісах у вересні, ділимося далі в нашому матеріалі. 

П'ять смачних видів грибів, що ростуть в Україні у вересні 

Ми виділили п'ять видів їстівних грибів, які найбільш поширені на території нашої країни та які можна сміливо починати шукати у лісах вже з вересня. До таких належать:

  1. Білі гриби — мають білу товсту та щільну ніжку, капелюшок білого гриба має колір від бордово-коричневого до світло-коричневого. 
  2. Маслюки — мають жовту ніжку і шапку з липкою шкіркою, ніби вкритою слизом, вона легко знімається ножем. 
  3. Опеньки — виростають групами на пнях, коренях і стовбурах загиблих дерев, утворюючи великі сім'ї. Шапка опенька охристого кольору, вкрита дрібними чорними лусочками, під нею знаходяться білуваті пластинки, а на ніжці є біле кільце або плівка. 
  4. Сироїжки — це пластинчасті гриби, які легко ламаються і мають шапки різного кольору - від рожевого до зеленуватого. Шкірка з цих грибів легко знімається, що є характерною ознакою більшості видів сироїжок.
  5. Гливи — за формою гриби нагадують людські вуха. Молоді гливи мають сірий або бурий колір, зрілі гриби відрізняються темно-сірим насиченим кольором з легким попелястим відливом. Для збору підходять лише ті гриби, діаметр шапки яких не перевищує 10 см, оскільки ніжки цього гриба дуже жорсткі.

 

П'ять смачних видів грибів, що ростуть в Україні у вересні 
Дівчина збирає гриби у лісі. Фото: google.com

Де збирати білі гриби у вересні

Білий гриб зустрічається у листяних та хвойних лісах. Шукайте його поруч із;

  • ялиною;
  • сосною;
  • дубом;
  • березою. 

Важливо: якщо гриб на зломі змінив колір або він виявився гірким, ви натрапили на отруйний двійник. 

 

Де збирати білі гриби у вересні
Білі гриби. Фото: shutterstock.com

Де збирати маслюки у вересні

Маслюки ростуть переважно в хвойних лісах. Як правило, молодих соснових лісах і на посадках. Його можна знайти у траві, на узліссях, на узбіччях лісових доріг, адже цей гриб полюбляє піщаний ґрунт, прогрітий сонцем, і добре освітлені місця.

 

Де збирати маслюки у вересні
Маслюки у лісі. Фото: google.com

Де збирати опеньки у вересні

Осінній опеньок є популярним і врожайним грибом, який росте великими групами переважно у дорослих лісах. Шукати опеньки варто:

  • серед старих дерев;
  • пеньків;
  • сушняку. 

Також цей гриб зустрічається у вологих та заболочених місцях, наприклад яри або береги струмків.

 

Де збирати опеньки у вересні
Опеньки у лісі. Фото: google.com

Де збирати сироїжки у вересні

Вони ростуть практично у всіх лісах, на галявинах та узліссях, проте найчастіше зустрічаються на узбіччях доріг і в молодих березняках без підліска.

 

Де збирати сироїжки у вересні
Велика червона сироїжка. Фото: uk.m.wikipedia.org

Де збирати гливи у вересні

Гливи зустрічаються в листяних лісах, де ростуть на деревах, переважно на живих або загиблих стовбурах. Гливи можуть рости на мертвій деревині, пнях або гниючих пнях у лісах. 

 

Де збирати гливи у вересні
Гливи, що ростуть на пеньку. Фото: depositphotos.com

Важливо: на деокупованих територіях нашої держави зберігається ризик підірватися на мінах. Якщо у вашому регіоні діє заборона на відвідування лісів та зелених зон, у жодному разі не ігноруйте її задля власної безпеки. 

 

Раніше ми писали, як можна з легкістю виростити гриби у себе вдома.

Нагадаємо, ми розповідали, як висушити та законсервувати гриби на зиму.

Також радимо вам дізнатися, як правильно збирати гриби — зрізати чи висмикувати.

вересень гриби ліс поради

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