Які гриби можна збирати у вересні — п'ять смачних видів, що ростуть в Україні

Людина зрізає їстівний гриб у лісі. Фото: google.com

Осінь — найкраща пора для збору грибів. Саме на початку вересня відкривається грибний сезон й у багатьох регіонах України люди виходять у ліс на "тихе полювання". Це спосіб розслабитися та побути наодинці з природою, а також можливість запастися смачним та ароматним лісовим скарбом.

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Які саме їстівні гриби можна буде збирати в українських лісах у вересні, ділимося далі в нашому матеріалі.

П'ять смачних видів грибів, що ростуть в Україні у вересні

Ми виділили п'ять видів їстівних грибів, які найбільш поширені на території нашої країни та які можна сміливо починати шукати у лісах вже з вересня. До таких належать:

Білі гриби — мають білу товсту та щільну ніжку, капелюшок білого гриба має колір від бордово-коричневого до світло-коричневого. Маслюки — мають жовту ніжку і шапку з липкою шкіркою, ніби вкритою слизом, вона легко знімається ножем. Опеньки — виростають групами на пнях, коренях і стовбурах загиблих дерев, утворюючи великі сім'ї. Шапка опенька охристого кольору, вкрита дрібними чорними лусочками, під нею знаходяться білуваті пластинки, а на ніжці є біле кільце або плівка. Сироїжки — це пластинчасті гриби, які легко ламаються і мають шапки різного кольору - від рожевого до зеленуватого. Шкірка з цих грибів легко знімається, що є характерною ознакою більшості видів сироїжок. Гливи — з а формою гриби нагадують людські вуха. Молоді гливи мають сірий або бурий колір, зрілі гриби відрізняються темно-сірим насиченим кольором з легким попелястим відливом. Для збору підходять лише ті гриби, діаметр шапки яких не перевищує 10 см, оскільки ніжки цього гриба дуже жорсткі.

Дівчина збирає гриби у лісі. Фото: google.com

Де збирати білі гриби у вересні

Білий гриб зустрічається у листяних та хвойних лісах. Шукайте його поруч із;

ялиною;

сосною;

дубом;

березою.

Важливо: якщо гриб на зломі змінив колір або він виявився гірким, ви натрапили на отруйний двійник.

Білі гриби. Фото: shutterstock.com

Де збирати маслюки у вересні

Маслюки ростуть переважно в хвойних лісах. Як правило, молодих соснових лісах і на посадках. Його можна знайти у траві, на узліссях, на узбіччях лісових доріг, адже цей гриб полюбляє піщаний ґрунт, прогрітий сонцем, і добре освітлені місця.

Маслюки у лісі. Фото: google.com

Де збирати опеньки у вересні

Осінній опеньок є популярним і врожайним грибом, який росте великими групами переважно у дорослих лісах. Шукати опеньки варто:

серед старих дерев;

пеньків;

сушняку.

Також цей гриб зустрічається у вологих та заболочених місцях, наприклад яри або береги струмків.

Опеньки у лісі. Фото: google.com

Де збирати сироїжки у вересні

Вони ростуть практично у всіх лісах, на галявинах та узліссях, проте найчастіше зустрічаються на узбіччях доріг і в молодих березняках без підліска.

Велика червона сироїжка. Фото: uk.m.wikipedia.org

Де збирати гливи у вересні

Гливи зустрічаються в листяних лісах, де ростуть на деревах, переважно на живих або загиблих стовбурах. Гливи можуть рости на мертвій деревині, пнях або гниючих пнях у лісах.

Гливи, що ростуть на пеньку. Фото: depositphotos.com

Важливо: на деокупованих територіях нашої держави зберігається ризик підірватися на мінах. Якщо у вашому регіоні діє заборона на відвідування лісів та зелених зон, у жодному разі не ігноруйте її задля власної безпеки.

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