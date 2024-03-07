Как легко заточить кухонный нож без точилки дома и на природе — лайфхаки

Кухонные ножи должны быть острыми. Фото: allrecipes.com

Пользоваться тупым кухонным ножом во время приготовления пищи не только неудобно, но и неполезно для нервной системы. Кроме того, можно травмироваться, когда прибор соскользнет с твердых продуктов, ведь кухонный нож всегда острый только для ваших пальцев.

Как наточить нож, когда под рукой нет точилки.

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Используйте дно фарфоровой посуды

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Переверните фарфоровую тарелку или чашку и ищите белую шершавую полосу на дне. Она жесткая и сойдет для заточки ножа. Проведите по ней ножом несколько раз, как по точилке. Ополосните нож водой. Продолжайте готовить.

Используйте окно автомобиля

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Если вы отдыхаете на природе, то вероятность того, что точилка находится в корзинке для пикника, очень низка. Конечно, можно наточить нож о плоский камень. Но не будем терять время на его поиски и просто опустим боковое окно автомобиля. Затем используйте скошенное стекло в верхней части окна, чтобы провести ножом по нему несколько раз. Ополосните нож водой. Продолжайте готовить.

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