Как легко заточить кухонный нож без точилки дома и на природе — лайфхаки

Вас удивит, обо что можно заточить кухонный нож, если нет точилки — советы
Пользоваться тупым кухонным ножом во время приготовления пищи не только неудобно, но и неполезно для нервной системы. Кроме того, можно травмироваться, когда прибор соскользнет с твердых продуктов, ведь кухонный нож всегда острый только для ваших пальцев.
Как наточить нож, когда под рукой нет точилки.
Используйте дно фарфоровой посуды
Переверните фарфоровую тарелку или чашку и ищите белую шершавую полосу на дне. Она жесткая и сойдет для заточки ножа. Проведите по ней ножом несколько раз, как по точилке. Ополосните нож водой. Продолжайте готовить.
Используйте окно автомобиля
Если вы отдыхаете на природе, то вероятность того, что точилка находится в корзинке для пикника, очень низка. Конечно, можно наточить нож о плоский камень. Но не будем терять время на его поиски и просто опустим боковое окно автомобиля. Затем используйте скошенное стекло в верхней части окна, чтобы провести ножом по нему несколько раз. Ополосните нож водой. Продолжайте готовить.
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