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Вас удивит, обо что можно заточить кухонный нож, если нет точилки — советы

7 марта 2024 22:10
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как легко заточить кухонный нож без точилки дома и на природе — лайфхаки
Кухонные ножи должны быть острыми. Фото: allrecipes.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Пользоваться тупым кухонным ножом во время приготовления пищи не только неудобно, но и неполезно для нервной системы. Кроме того, можно травмироваться, когда прибор соскользнет с твердых продуктов, ведь кухонный нож всегда острый только для ваших пальцев.

Как наточить нож, когда под рукой нет точилки.

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Используйте дно фарфоровой посуды

Вас удивит, о чем можно заточить кухонный нож, если нет точилки — советы - фото 1
Фото: @ACSReactions

Переверните фарфоровую тарелку или чашку и ищите белую шершавую полосу на дне. Она жесткая и сойдет для заточки ножа. Проведите по ней ножом несколько раз, как по точилке. Ополосните нож водой. Продолжайте готовить.

Используйте окно автомобиля

Вас удивит, о чем можно заточить кухонный нож, если нет точилки — советы - фото 2
Фото: @CowboyKentRollins

Если вы отдыхаете на природе, то вероятность того, что точилка находится в корзинке для пикника, очень низка. Конечно, можно наточить нож о плоский камень. Но не будем терять время на его поиски и просто опустим боковое окно автомобиля. Затем используйте скошенное стекло в верхней части окна, чтобы провести ножом по нему несколько раз. Ополосните нож водой. Продолжайте готовить.

Ранее мы писали, почему в посудомойке нельзя ни в коем случае мыть посуду с антипригарным покрытием. Также рассказывали, как избавиться от устаревших пятен из эмалированной посуды.

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