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Вас здивує, об що можна заточити кухонний ніж, якщо немає точила — поради

7 березня 2024 22:10
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як легко заточити кухонний ніж без точила вдома та на природі — лайфхаки
Кухонні ножі мають бути гострими. Фото: allrecipes.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Користуватися затупленим кухонним ножем під час приготування їжі не лише незручно, але й некорисно для нервової системи. Крім того, можна травмуватися, коли прибор зісковзне з твердих продуктів, адже кухонний ніж завжди гострий лише для ваших пальців.

Як наточити ніж, коли під рукою немає точила.

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Використовуйте дно порцелянового посуду

Вас здивує, об що можна заточити кухонний ніж, якщо немає точила — поради - фото 1
Фото: @ACSReactions

Переверніть порцелянову тарілку або чашку та шукайте білу шорстку смугу на дні. Вона тверда та згодиться для заточування ножа. Проведіть по ній ножем кілька разів, як по точилу. Обполосніть ніж водою. Продовжуйте готувати.

Використовуйте вікно автомобіля

Вас здивує, об що можна заточити кухонний ніж, якщо немає точила — поради - фото 2
Фото: @CowboyKentRollins

Якщо ви відпочиваєте на природі, то ймовірність того, що точило знаходиться у корзинці для пікніка, дуже низька. Звичайно, можна наточити ніж об плаский камінь. Але не будемо втрачати час на його пошуки й просто опустимо бічне вікно автомобіля. Далі використовуйте скошене скло у верхній частині вікна, щоб провести ножем по ньому кілька разів. Обполосніть ніж водою. Продовжуйте готувати.

Раніше ми писали, чому у посудомийці не можна в жодному разі мити посуд з антипригарним покриттям. Також розповідали, як позбутися застарілих плям з емальованого посуду.

лайфхаки
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Посуд
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