Як легко заточити кухонний ніж без точила вдома та на природі — лайфхаки

Вас здивує, об що можна заточити кухонний ніж, якщо немає точила — поради
Користуватися затупленим кухонним ножем під час приготування їжі не лише незручно, але й некорисно для нервової системи. Крім того, можна травмуватися, коли прибор зісковзне з твердих продуктів, адже кухонний ніж завжди гострий лише для ваших пальців.
Як наточити ніж, коли під рукою немає точила.
Використовуйте дно порцелянового посуду
Переверніть порцелянову тарілку або чашку та шукайте білу шорстку смугу на дні. Вона тверда та згодиться для заточування ножа. Проведіть по ній ножем кілька разів, як по точилу. Обполосніть ніж водою. Продовжуйте готувати.
Використовуйте вікно автомобіля
Якщо ви відпочиваєте на природі, то ймовірність того, що точило знаходиться у корзинці для пікніка, дуже низька. Звичайно, можна наточити ніж об плаский камінь. Але не будемо втрачати час на його пошуки й просто опустимо бічне вікно автомобіля. Далі використовуйте скошене скло у верхній частині вікна, щоб провести ножем по ньому кілька разів. Обполосніть ніж водою. Продовжуйте готувати.
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