Когда нужно заправлять комнатный кондиционер — три главных признака

Заправка кондиционера. Фото: alterair.ua

После установки кондиционер заправлен достаточным количеством хладагента, чтобы прослужить весь жизненный цикл устройства. Однако иногда возникает необходимость его дозаправки.

Об этом написал NaDomu.

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Хладагент — химический состав под давлением. Кондиционер постоянно испаряет и конденсирует хладагент, отводя тепло из дома и охлаждая его.

Дозаправка кондиционера нужна только в определенных случаях, на постоянной основе этого делать не надо. Для таких работ понадобятся услуги соответствующей фирмы, ведь без специального оборудования это вряд ли возможно. Существуют три основных признака, свидетельствующих, что хладагент пора менять.

Фото: indiamart.com

Уменьшается эффективность охлаждения

Если в линии хладагента возникнет утечка, мощность кондиционера снижается, вплоть до полного выхода из строя системы охлаждения. В таком случае следует немедленно обратиться к сервису.

Из вентиляционных отверстий выходит теплый воздух

Теплый воздух, выходящий из вентиляционных отверстий, свидетельствует о недостаточном количестве хладагента в системе охлаждения, что создает ему большую нагрузку. Можно нанести серьезный или даже необратимый ущерб компрессору, если использовать кондиционер с низким уровнем заправки хладагента.

Обледенение змеевика испарителя

В процессе охлаждения хладагент переходит из газообразной в жидкую форму и подвергается большому давлению, прежде чем попадет в змеевики испарителя. Когда это происходит, он уносит тепло из окружающего воздуха, охлаждая его в процессе.

Однако при утечке хладагента на внешней стороне змеевика испарителя образуется иней. Этот лед становится барьером между хладагентом и воздухом, который он должен охлаждать, а это значит, что системе придется работать еще усерднее, пока она уже не сможет выполнять свою работу.

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