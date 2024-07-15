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Вбивця спеки — що таке холодоагент, як часто його потрібно міняти в кондиціонері

15 липня 2024 06:45
Валентина Осадча - Редактор
Коли потрібно заправляти кімнатний кондиціонер — три головні ознаки
Заправка кондиціонера. Фото: alterair.ua
Валентина Осадча - Редактор

Після встановлення кондиціонер заправлений достатньою кількістю холодоагенту, щоб прослужити весь життєвий цикл пристрою. Однак іноді виникає необхідність його дозаправлення.

Про це написав NaDomu.

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Холодоагент — хімічний склад під тиском. Кондиціонер постійно випаровує та конденсує холодоагент, відводячи тепло з дому та охолоджуючи його.

Дозаправлення кондиціонера потрібна лише у певних випадках, на постійній основі робити це не потрібно. Для таких робіт знадобляться послуги відповідної фірми, адже самотужки без спеціального обладнання це навряд можливо. Існують три основні ознаки, які свідчать, що холодоагент пора міняти.

 

Вбивця спеки — що таке холодоагент, як часто його потрібно міняти в кондиціонері - фото 1
Фото: indiamart.com

Зменшується ефективність охолодження

Якщо в лінії холодоагенту виникне витік, потужність кондиціонера знижується, аж до повного виходу з ладу системи охолодження. В такому випадку варто негайно звернутися до сервісу.

З вентиляційних отворів виходить тепле повітря

Тепле повітря, що виходить з вентиляційних отворів, свідчіть про недостатню кількість холодоагенту у системі охолодження, що створює йому велике навантаження. Можна завдати серйозної або навіть незворотної шкоди компресору, якщо використовувати кондиціонер з низьким рівнем заправки холодоагенту.

Зледеніння змійовика випарника

У процесі охолодження холодоагент переходить із газоподібної в рідку форму та піддається великому тиску, перш ніж потрапить у змійовики випарника. Коли це відбувається, він забирає тепло з навколишнього повітря, охолоджуючи його у процесі.

Однак при витоку холодоагенту на зовнішній стороні змійовика випарника утворюється іній або крига. Цей лід стає бар'єром між холодоагентом та повітрям, яке він повинен охолоджувати, а це означає, що системі доведеться працювати ще старанніше поки вона вже не зможе виконувати свою роботу.

Раніше в Укрзалізниці повідомили про кількість кондиціонерів у вагонах потягів. Також ми писали про чотири важливі правила обслуговування автомобільного кондиціонера.

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