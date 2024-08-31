Какие грибы можно собирать в сентябре — где их найти в Украине

Человек, собирающий грибы в лесу. Фото: Freepik

Приближается осень, а это значит, что настоящие грибники уже "потирают ладони" в ожидании начала сезона сбора грибов. Мы рассказываем, какие грибы можно собирать уже в сентябре и где это делать всем украинским грибникам.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Грибы, которые можно собирать уже в сентябре

Белые грибы

Распознать белые грибы можно из-за их толстой и плотной ножки, шапки коричневого цвета, белой мякоти и приятного запаха. Но если вы увидели другую окраску на взломе, ни в коем случае не трогайте эти грибы, ведь они могут быть ядовитыми.

Эти грибы можно найти в лесах возле дуба, березы, сосны и ели, а собирать их лучше в период с середины июня до конца сентября.

Белый гриб в лесу. Фото: Pixabay

Маслята

Маслята — это грибы с желтыми ножками, шляпкой, покрытой белыми пятнами на краях, и липкой кожицей, которая легко снимается ножом.

Эти грибы можно найти, в основном, в хвойных лесах, в период с первых дней июня. Но поспешите, ведь собирать маслята можно не больше двух недель, поскольку в следующий раз они появляются только во второй половине июля.

Несколько маслят на лужайке. Фото: Pinterest

Опята

Шапки этих грибов имеют охристый цвет и маленькие черные чешуйки, под ней растут белые пластинки, а на ножке есть белое кольцо.

Этот гриб растет крупными группами в период с конца августа до поздней осени, а еще из опят можно готовить вкусные горячие блюда, сушить их, засаливать и мариновать.

Много опят в лесу. Фото: Pinterest

Сыроежки

Эти грибы имеют разноцветные шляпки, легко ломаются, а их кожа с легкостью снимается.

Сыроежки можно найти почти повсюду, но в большинстве своем они растут на обочинах дорог и в молодых березняках. Первые грибы можно собирать в июне, но больше всего их в августе. Но их перед употреблением лучше варить пять-семь минут.

Сыроежка съедобная в лесу. Фото: Seznam

Вешенки

Эти грибы растут в конце августа и продолжают это делать почти до самой зимы. Их можно найти в лиственных лесах на деревьях, но собирать можно только те, которые по диаметру не больше десяти сантиметров. Употреблять можно только шляпки вешенок, а вот ножки лучше не есть.

Много вешенок на дереве. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить грибы в домашних условиях.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить грибы, чтобы их можно было есть.

Также мы сообщали о том, нужно ли варить шампиньоны прежде, чем готовить из них блюда.