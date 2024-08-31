Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Всем грибникам приготовиться — эти 5 грибов можно собирать уже в ближайшие дни arrow

Всем грибникам приготовиться — эти 5 грибов можно собирать уже в ближайшие дни

31 августа 2024 08:14
Валентина Подгорная - Редактор
Какие грибы можно собирать в сентябре — где их найти в Украине
Человек, собирающий грибы в лесу. Фото: Freepik
Валентина Подгорная - Редактор

Приближается осень, а это значит, что настоящие грибники уже "потирают ладони" в ожидании начала сезона сбора грибов. Мы рассказываем, какие грибы можно собирать уже в сентябре и где это делать всем украинским грибникам.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Грибы, которые можно собирать уже в сентябре

Белые грибы

Распознать белые грибы можно из-за их толстой и плотной ножки, шапки коричневого цвета, белой мякоти и приятного запаха. Но если вы увидели другую окраску на взломе, ни в коем случае не трогайте эти грибы, ведь они могут быть ядовитыми.

Эти грибы можно найти в лесах возле дуба, березы, сосны и ели, а собирать их лучше в период с середины июня до конца сентября.

Белый гриб в лесу
Белый гриб в лесу. Фото: Pixabay

Маслята

Маслята — это грибы с желтыми ножками, шляпкой, покрытой белыми пятнами на краях, и липкой кожицей, которая легко снимается ножом.

Эти грибы можно найти, в основном, в хвойных лесах, в период с первых дней июня. Но поспешите, ведь собирать маслята можно не больше двух недель, поскольку в следующий раз они появляются только во второй половине июля.

Несколько маслят на лужайке
Несколько маслят на лужайке. Фото: Pinterest

Опята

Шапки этих грибов имеют охристый цвет и маленькие черные чешуйки, под ней растут белые пластинки, а на ножке есть белое кольцо.

Этот гриб растет крупными группами в период с конца августа до поздней осени, а еще из опят можно готовить вкусные горячие блюда, сушить их, засаливать и мариновать.

Много опят в лесу
Много опят в лесу. Фото: Pinterest

Сыроежки

Эти грибы имеют разноцветные шляпки, легко ломаются, а их кожа с легкостью снимается.

Сыроежки можно найти почти повсюду, но в большинстве своем они растут на обочинах дорог и в молодых березняках. Первые грибы можно собирать в июне, но больше всего их в августе. Но их перед употреблением лучше варить пять-семь минут.

Сыроежа съедобная в лесу
Сыроежка съедобная в лесу. Фото: Seznam

Вешенки

Эти грибы растут в конце августа и продолжают это делать почти до самой зимы. Их можно найти в лиственных лесах на деревьях, но собирать можно только те, которые по диаметру не больше десяти сантиметров. Употреблять можно только шляпки вешенок, а вот ножки лучше не есть.

Много вешенок на дереве
Много вешенок на дереве. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить грибы в домашних условиях.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить грибы, чтобы их можно было есть.

Также мы сообщали о том, нужно ли варить шампиньоны прежде, чем готовить из них блюда.

Украина грибы лес советы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:41 Во Львовской области задержали авто, в котором пытались провезти 54 тысячи фальшивых долларов

08:38 За Цыганкова летом несколько клубов предлагали 30 млн евро

08:21 Провозила товар в чемодане — во Львовской области пограничники обнаружили партию электронных сигарет

08:15 Представитель Британии в ООН заявил, что международное право позволяет Украине обстреливать РФ

08:03 Столтенберг сделал заявление о законности проведения Курской операции ВСУ

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

08:02 Уклониста из Хмельницкой области приговорили к 4 годам с конфискацией — почему приговор был суровым

07:45 В Харькове количество пострадавших в результате российского обстрела увеличилось до 97 человек

07:45 У Путина стало больше ненавистников среди россиян — подробности нового соцопроса

07:30 Женщины-медики и постановка на учет в ТЦК — на какую сумму могут штрафовать нарушительниц

07:21 Житель Львова оформил около полусотни кредитов на сожителя — как его наказал суд

08:41 Во Львовской области задержали авто, в котором пытались провезти 54 тысячи фальшивых долларов

08:38 За Цыганкова летом несколько клубов предлагали 30 млн евро

08:21 Провозила товар в чемодане — во Львовской области пограничники обнаружили партию электронных сигарет

08:15 Представитель Британии в ООН заявил, что международное право позволяет Украине обстреливать РФ

08:03 Столтенберг сделал заявление о законности проведения Курской операции ВСУ

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

08:02 Уклониста из Хмельницкой области приговорили к 4 годам с конфискацией — почему приговор был суровым

07:45 В Харькове количество пострадавших в результате российского обстрела увеличилось до 97 человек

07:45 У Путина стало больше ненавистников среди россиян — подробности нового соцопроса

07:30 Женщины-медики и постановка на учет в ТЦК — на какую сумму могут штрафовать нарушительниц

07:21 Житель Львова оформил около полусотни кредитов на сожителя — как его наказал суд

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали