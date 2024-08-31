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Всім грибникам приготуватися — ці 5 грибів можна збирати вже найближчими днями

31 серпня 2024 08:14
Валентина Підгірна - Редактор
Які гриби можна збирати у вересні — де їх знайти в Україні
Чоловік, який збирає гриби в лісі. Фото: Freepik
Валентина Підгірна - Редактор

Наближається осінь, а це означає, що справжні грибники вже "потирають долоні" в очікуванні початку сезону зборів грибів. Ми розповідаємо, які гриби можна збирати вже у вересні і де саме це робити всім українським грибникам.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Гриби, які можна збирати вже у вересні

Білі гриби

Розпізнати білі гриби можна через їхню товсту і щільну ніжку, шапку коричневого кольору, білу м’якоть та приємний запах. Але якщо ви побачили інше забарвлення на зломі, в жодному разі не чіпайте ці гриби, адже вони можуть бути отруйними.

Ці гриби можна знайти в лісах біля дуба, берези, сосни і ялини, а збирати їх краще у період із середини червня до кінця вересня.

Белый гриб в лесу
Білий гриб у лісі. Фото: Pixabay

Маслюки

Маслюки — це гриби з жовтими ніжками, шляпкою, яка покрита білими плямами на краях, і липкою шкіркою, яка легко знімається ножем

Ці гриби можна знайти, здебільшого, в хвойних лісах, у період з перших днів червня. Та поспішіть, адже збирати маслюки можна не більше двох тижнів, оскільки наступного разу вони з’являються аж в другій половині липня.

Несколько маслят на лужайке
Декілька маслюків на галявині. Фото: Pinterest

Опеньки

Шапки цих грибів має охристий колір і маленькі чорні лусочки, під ними ростуть білі пластинки, а на ніжці є біле кільце.

Цей гриб росте великими групами у період з кінця серпні до пізньої осені, а ще з опеньок можна готувати смачні гарячі страви, сушити їх, засолювати і маринувати.

Много опят в лесу
Багато опеньок в лісі. Фото: Pinterest

Сироїжки

Ці гриби мають різнокольорові шляпки, легко ламаються, а їхня шкіра з легкістю знімається.

Сироїжки можна знайти майже всюди, але здебільшого вони ростуть на узбіччях доріг і в молодих березняках. Перші гриби можна збирати у червні, але найбільше їх у серпні. Однак їх перед вживанням краще варити п’ять-сім хвилин.

Сыроежа съедобная в лесу
Сироїжка їстівна в лісі. Фото: Seznam

Гливи

Ці гриби ростуть наприкінці серпня і продовжують це робити майже до самої зими. Їх можна знайти в листяних лісах на деревах, але збирати можна лише ті, які за діаметром не більше десяти сантиметрів. Вживати можна лише шляпки гливів, а ось ніжки краще не їсти.

Много вешенок на дереве
Багато глив на дереві. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити гриби в домашніх умовах.

Раніше ми розповідали про те, як правильно зберігати гриби, щоб їх можна було їсти. 

Також ми повідомляли про те, чи треба варити печериці перш, ніж готувати з них страви.

Україна гриби ліс поради

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