Які гриби можна збирати у вересні — де їх знайти в Україні

Всім грибникам приготуватися — ці 5 грибів можна збирати вже найближчими днями
Наближається осінь, а це означає, що справжні грибники вже "потирають долоні" в очікуванні початку сезону зборів грибів. Ми розповідаємо, які гриби можна збирати вже у вересні і де саме це робити всім українським грибникам.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Гриби, які можна збирати вже у вересні
Білі гриби
Розпізнати білі гриби можна через їхню товсту і щільну ніжку, шапку коричневого кольору, білу м’якоть та приємний запах. Але якщо ви побачили інше забарвлення на зломі, в жодному разі не чіпайте ці гриби, адже вони можуть бути отруйними.
Ці гриби можна знайти в лісах біля дуба, берези, сосни і ялини, а збирати їх краще у період із середини червня до кінця вересня.
Маслюки
Маслюки — це гриби з жовтими ніжками, шляпкою, яка покрита білими плямами на краях, і липкою шкіркою, яка легко знімається ножем.
Ці гриби можна знайти, здебільшого, в хвойних лісах, у період з перших днів червня. Та поспішіть, адже збирати маслюки можна не більше двох тижнів, оскільки наступного разу вони з’являються аж в другій половині липня.
Опеньки
Шапки цих грибів має охристий колір і маленькі чорні лусочки, під ними ростуть білі пластинки, а на ніжці є біле кільце.
Цей гриб росте великими групами у період з кінця серпні до пізньої осені, а ще з опеньок можна готувати смачні гарячі страви, сушити їх, засолювати і маринувати.
Сироїжки
Ці гриби мають різнокольорові шляпки, легко ламаються, а їхня шкіра з легкістю знімається.
Сироїжки можна знайти майже всюди, але здебільшого вони ростуть на узбіччях доріг і в молодих березняках. Перші гриби можна збирати у червні, але найбільше їх у серпні. Однак їх перед вживанням краще варити п’ять-сім хвилин.
Гливи
Ці гриби ростуть наприкінці серпня і продовжують це робити майже до самої зими. Їх можна знайти в листяних лісах на деревах, але збирати можна лише ті, які за діаметром не більше десяти сантиметрів. Вживати можна лише шляпки гливів, а ось ніжки краще не їсти.
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