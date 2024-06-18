Как легко и быстро почистить молодой картофель — четыре действенных лайфхака

Молодой картофель. Фото: @DaveHax

Когда нужно почистить тонкую кожуру молодого картофеля, мучиться с обычным ножом не стоит. Есть гораздо более быстрые и простые способы.

Об этом написали Факты.

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Возьмите новую кухонную губку с шершавой стороной.

Держите картофель под напором воды и чистите его губкой.

Кожица довольно просто слезет с картофеля.

Вода

Положите картофель в кастрюлю и залейте водой.

Накройте крышкой и оставьте на 30 минут.

Хорошо потрясите кастрюлю.

Если в первый раз вся кожура не слезла, повторите процедуру.

Фото: recipes.net

Кипяток и холод

Потрите картофелины друг о друга.

Положите картошку в кастрюлю.

Залейте картофель крутым кипятком и оставьте на две минуты.

Слейте воду.

Залейте картофель ледяной водой.

Промойте картофель под проточной водой.

Кожура слезет сама.

Соль

Возьмите соль большого помола и поместите в кастрюлю.

Положите картофель туда и плотно закройте.

Хорошо потрясите кастрюлю.

Промойте картофель проточной водой.

Кожура слезет сама.

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