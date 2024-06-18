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За считанные минуты — как быстро и без труда почистить молодой картофель

18 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как легко и быстро почистить молодой картофель — четыре действенных лайфхака
Молодой картофель. Фото: @DaveHax
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Когда нужно почистить тонкую кожуру молодого картофеля, мучиться с обычным ножом не стоит. Есть гораздо более быстрые и простые способы.

Об этом написали Факты.

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Губка для посуды

  • Возьмите новую кухонную губку с шершавой стороной.
  • Держите картофель под напором воды и чистите его губкой.
  • Кожица довольно просто слезет с картофеля.

Вода

  • Положите картофель в кастрюлю и залейте водой.
  • Накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
  • Хорошо потрясите кастрюлю.
  • Если в первый раз вся кожура не слезла, повторите процедуру.

 

За считанные минуты - как быстро и без труда почистить молодой картофель - фото 1
Фото: recipes.net

Кипяток и холод

  • Потрите картофелины друг о друга.
  • Положите картошку в кастрюлю.
  • Залейте картофель крутым кипятком и оставьте на две минуты.
  • Слейте воду.
  • Залейте картофель ледяной водой.
  • Промойте картофель под проточной водой.
  • Кожура слезет сама.

Соль

  • Возьмите соль большого помола и поместите в кастрюлю.
  • Положите картофель туда и плотно закройте.
  • Хорошо потрясите кастрюлю.
  • Промойте картофель проточной водой.
  • Кожура слезет сама.

Ранее мы писали, какой сорт картофеля считается самым лучшим для пюре. Также публиковали рецепт вкусных картофельных сырников с брынзой на завтрак.

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