Как легко и быстро почистить молодой картофель — четыре действенных лайфхака

За считанные минуты — как быстро и без труда почистить молодой картофель
18 июня 2024 06:40
Молодой картофель. Фото: @DaveHax
Когда нужно почистить тонкую кожуру молодого картофеля, мучиться с обычным ножом не стоит. Есть гораздо более быстрые и простые способы.
Об этом написали Факты.
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Губка для посуды
- Возьмите новую кухонную губку с шершавой стороной.
- Держите картофель под напором воды и чистите его губкой.
- Кожица довольно просто слезет с картофеля.
Вода
- Положите картофель в кастрюлю и залейте водой.
- Накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
- Хорошо потрясите кастрюлю.
- Если в первый раз вся кожура не слезла, повторите процедуру.
Кипяток и холод
- Потрите картофелины друг о друга.
- Положите картошку в кастрюлю.
- Залейте картофель крутым кипятком и оставьте на две минуты.
- Слейте воду.
- Залейте картофель ледяной водой.
- Промойте картофель под проточной водой.
- Кожура слезет сама.
Соль
- Возьмите соль большого помола и поместите в кастрюлю.
- Положите картофель туда и плотно закройте.
- Хорошо потрясите кастрюлю.
- Промойте картофель проточной водой.
- Кожура слезет сама.
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