Як легко та швидко почистити молоду картоплю — чотири дієві лайфхаки

Молода картопля. Фото: @DaveHax

Коли треба почистити тонку шкірку молодої картоплі, мучитися зі звичайним ножем не варто. Є набагато швидші та простіші способи.

Про це написали Факти.

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Губка для посуду

Візьміть нову кухонну губку з шорсткою стороною.

Тримайте картоплю під напором води та чистіть її губкою.

Шкірка просто злізе із картоплі.

Вода

Покладіть картоплю у каструлю та залийте водою.

Накрийте кришкою та залиште на 30 хвилин.

Добре потрясіть каструлю.

Якщо першого разу вся шкірка не злізла, повторіть процедуру.

Фото: recipes.net

Окріп та холод

Потріть картоплини одна об одну.

Покладіть картоплю в каструлю.

Залийте картоплю окропом та залиште на дві хвилини.

Злийте воду.

Залийте картоплю крижаною водою.

Промийте картоплю під проточною водою.

Шкірки злізе сама.

Сіль

Візьміть сіль великого помелу та помістіть її в каструлю.

Покладіть туди картоплю та щільно закрийте.

Добре потрясіть каструлю.

Промийте картоплю проточною водою.

Шкірка злізе сама.

Раніше ми писали, який сорт картоплі вважається найкращим для пюре. Також публікували рецепт смачних картопляних сирників з бринзою на сніданок.