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За лічені хвилини — як швидко та без зусиль почистити молоду картоплю

18 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як легко та швидко почистити молоду картоплю — чотири дієві лайфхаки
Молода картопля. Фото: @DaveHax
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Коли треба почистити тонку шкірку молодої картоплі, мучитися зі звичайним ножем не варто. Є набагато швидші та простіші способи.

Про це написали Факти.

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Губка для посуду

  • Візьміть нову кухонну губку з шорсткою стороною.
  • Тримайте картоплю під напором води та чистіть її губкою.
  • Шкірка просто злізе із картоплі.

Вода

  • Покладіть картоплю у каструлю та залийте водою.
  • Накрийте кришкою та залиште на 30 хвилин.
  • Добре потрясіть каструлю.
  • Якщо першого разу вся шкірка не злізла, повторіть процедуру.

 

За лічені хвилини — як швидко та без зусиль почистити молоду картоплю - фото 1
Фото: recipes.net

Окріп та холод

  • Потріть картоплини одна об одну.
  • Покладіть картоплю в каструлю.
  • Залийте картоплю окропом та залиште на дві хвилини.
  • Злийте воду.
  • Залийте картоплю крижаною водою.
  • Промийте картоплю під проточною водою.
  • Шкірки злізе сама.

Сіль

  • Візьміть сіль великого помелу та помістіть її в каструлю.
  • Покладіть туди картоплю та щільно закрийте.
  • Добре потрясіть каструлю.
  • Промийте картоплю проточною водою.
  • Шкірка злізе сама.

Раніше ми писали, який сорт картоплі вважається найкращим для пюре. Також публікували рецепт смачних картопляних сирників з бринзою на сніданок.

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