Як легко та швидко почистити молоду картоплю — чотири дієві лайфхаки

За лічені хвилини — як швидко та без зусиль почистити молоду картоплю
18 червня 2024 06:40
Молода картопля. Фото: @DaveHax
Коли треба почистити тонку шкірку молодої картоплі, мучитися зі звичайним ножем не варто. Є набагато швидші та простіші способи.
Про це написали Факти.
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Губка для посуду
- Візьміть нову кухонну губку з шорсткою стороною.
- Тримайте картоплю під напором води та чистіть її губкою.
- Шкірка просто злізе із картоплі.
Вода
- Покладіть картоплю у каструлю та залийте водою.
- Накрийте кришкою та залиште на 30 хвилин.
- Добре потрясіть каструлю.
- Якщо першого разу вся шкірка не злізла, повторіть процедуру.
Окріп та холод
- Потріть картоплини одна об одну.
- Покладіть картоплю в каструлю.
- Залийте картоплю окропом та залиште на дві хвилини.
- Злийте воду.
- Залийте картоплю крижаною водою.
- Промийте картоплю під проточною водою.
- Шкірки злізе сама.
Сіль
- Візьміть сіль великого помелу та помістіть її в каструлю.
- Покладіть туди картоплю та щільно закрийте.
- Добре потрясіть каструлю.
- Промийте картоплю проточною водою.
- Шкірка злізе сама.
Раніше ми писали, який сорт картоплі вважається найкращим для пюре. Також публікували рецепт смачних картопляних сирників з бринзою на сніданок.
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