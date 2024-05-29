Як правильно поливати картоплю на городі — правила та секрети

Дачник, який поливає кущі картоплі на городі. Фото: Freepik

Весна — це час для того, щоб посадити картоплю на своєму городі, але далеко не всі знають, як її доглядати після посадки. Щоб мати великий врожай, варто знати деякі лайфхаки стосовно того, як часто і як правильно поливати цю культуру на городі.

Новини.LIVE розповідає про головні лайфхаки вирощування картоплі.

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Як часто потрібно поливати картоплю після посадки

Частота поливу картоплі залежить від того, який сорт ви посадили, в який ґрунт ви це зробили і за якої погоди. Якщо літній сезон у вас не такий спекотний, а надворі часто ллє дощ, то достатньо просто підгортати картоплю. Йдеться про тих, хто живе, наприклад, у Карпатах.

Людина, яка садить картоплю на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви живете на Миколаївщині або Херсонщині, які є посушливими регіонами України, то варто регулярно поливати картоплю. Якщо ви маєте на своєму городі глину, в якій добре зберігається волога, можна поливати картоплю лише двічі на місяць.

Зазвичай це краще робити приблизно один раз на десять днів, якщо надворі немає дощів. Щоб перевірити, чи вологий ваш ґрунт, опустіть в нього палець на п’ять сантиметрів. Якщо ви помітили, що ґрунт сухий, краще полити картоплю.

Як правильно поливати картоплю після посадки

Досвідчені дачники не радять поливати картоплю вдень, особливо, коли надворі спекотно і сонячно, адже листки можуть отримати опіки. Тому поливати цей овоч краще рано-вранці або ввечері. Поливати краще не холодною водою, а трохи нагрітою.

Процес поливу картоплі на городі. Фото: Pinterest

В жодному разі не можна, щоб вода потрапляла на стебла і листя рослини. За два-три тижні краще припинити поливати картоплю. До речі, найбільш ефективним є полив картоплі між рядами, адже в такому випадку ви отримаєте рівномірний розподіл вологи між кущами картоплі.

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