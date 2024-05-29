Как правильно поливать картошку на огороде — правила и секреты

Дачник, поливающий кусты картофеля на огороде. Фото: Freepik

Весна — это время для того, чтобы посадить картошку на своем огороде, но далеко не все знают, как за ней ухаживать после посадки. Чтобы иметь большой урожай, следует знать некоторые лайфхаки по поводу того, как часто и как правильно поливать эту культуру на огороде.

Новини.LIVE рассказывает о главных лайфхаках выращивания картофеля.

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Как часто нужно поливать картофель после посадки

Частота полива картофеля зависит от того, какой сорт вы посадили, в какую почву вы это сделали и при какой погоде. Если летний сезон у вас не такой жаркий, а на улице часто льет дождь, то достаточно просто окучивать картошку. Речь идет о тех, кто живет, например, в Карпатах.

Человек, садящий картофель на огороде. Фото: Pinterest

Если вы живете в Николаевской или Херсонской областях, которые являются засушливыми регионами Украины, то следует регулярно поливать картофель. Если вы имеете в своем огороде глину, в которой хорошо хранится влага, можно поливать картофель всего два раза в месяц.

Обычно это лучше делать примерно один раз в десять дней, если на улице нет дождей. Чтобы проверить, влажная ли ваша почва, опустите в нее палец на пять сантиметров. Если вы заметили, что почва сухая, лучше полить картофель.

Как правильно поливать картофель после посадки

Опытные дачники не советуют поливать картошку днем, особенно, когда на воздухе жарко и солнечно, ведь листья могут получить ожоги. Поэтому поливать этот овощ лучше рано утром или вечером. Поливать лучше не холодной водой, а слегка нагретой.

Процесс полива картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Ни в коем случае нельзя, чтобы вода попадала на стебли и листья растения. Через две-три недели лучше прекратить поливать картофель. Кстати, наиболее эффективен полив картофеля между рядами, ведь в таком случае вы получите равномерное распределение влаги между кустами картофеля.

Напомним, мы писали о том, чем лучше подкармливать картофель на огороде весной после посадки.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно сажать картошку на своем огороде.

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