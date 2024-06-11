Как поставить стол по фэн-шуй, чтобы увеличить личные доходы — правила и советы

Рабочее место по фэншуй. Фото: pexels.com

Древнее учение фэншуй утверждает, что правильно организованное рабочее место упорядочивает разум и сознание. А значит, человек может полностью сконцентрироваться на работе, что обязательно положительно повлияет на производительность и доходы.

Как правильно поставить рабочий стол дома и в офисе.

Читайте также:

Размещение рабочего стола по фэншуй

Не размещайте рабочее место спиной к окну — так человек теряет поддержку коллег и руководства. Рассеянный дневной свет должен падать на нерабочую руку — желательно, чтобы на ваши наработки не падала постоянная тень. За спиной должна быть прямая стена без углов — вам нужен надежный тыл, а любые хитрые конструкции притягивают сложности и интриги. За спиной не должно быть открытого прохода — он сделает ваше положение на работе шатким и уязвимым. Перед глазами должно быть открытое пространство — угол перед носом сужает горизонты и ограничивает возможности. Это касается и других углов — шкафов, диванов, полок. Входная дверь должна всегда быть перед глазами. Нельзя ставить рабочий стол прямо под потолочными балками — они будут источником головных болей. Над головой не должно быть ничего тяжелого — полок, люстр и т.д. Ведь этот постоянный груз будет сопровождать вас в работе.

Фото: lifestyleasia.com

Ранее мы писали, как расставить в доме цветы по фэншуй, чтобы привлечь благосостояние и деньги. Также рассказывали о маникюре по фэншуй, который позовет удачу в вашу жизнь.