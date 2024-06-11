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Увеличить эффективность и удвоить заработки — как поставить стол по фэншуй

11 июня 2024 10:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как поставить стол по фэн-шуй, чтобы увеличить личные доходы — правила и советы
Рабочее место по фэншуй. Фото: pexels.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Древнее учение фэншуй утверждает, что правильно организованное рабочее место упорядочивает разум и сознание. А значит, человек может полностью сконцентрироваться на работе, что обязательно положительно повлияет на производительность и доходы.

Как правильно поставить рабочий стол дома и в офисе.

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  1. Не размещайте рабочее место спиной к окну — так человек теряет поддержку коллег и руководства.
  2. Рассеянный дневной свет должен падать на нерабочую руку — желательно, чтобы на ваши наработки не падала постоянная тень.
  3. За спиной должна быть прямая стена без углов — вам нужен надежный тыл, а любые хитрые конструкции притягивают сложности и интриги.
  4. За спиной не должно быть открытого прохода — он сделает ваше положение на работе шатким и уязвимым.
  5. Перед глазами должно быть открытое пространство — угол перед носом сужает горизонты и ограничивает возможности. Это касается и других углов — шкафов, диванов, полок.
  6. Входная дверь должна всегда быть перед глазами.
  7. Нельзя ставить рабочий стол прямо под потолочными балками — они будут источником головных болей.
  8. Над головой не должно быть ничего тяжелого — полок, люстр и т.д. Ведь этот постоянный груз будет сопровождать вас в работе.

 

Увеличить эффективность и удвоить заработки - как поставить стол по фэн-шуй - фото 1
Фото: lifestyleasia.com

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работа
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фэншуй
письменный стол

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