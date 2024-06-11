Як поставити стіл по фен-шуй, щоб збільшити особисті доходи — правила та поради

Робоче місце за феншуєм. Фото: pexels.com

Древнє вчення феншуй стверджує, що правильно організоване робоче місце впорядковує розум та свідомість. А отже, людина може повністю сконцентруватися на роботі, що обов'язково позитивно вплине на продуктивність та доходи.

Як правильно поставити робочий стіл вдома та в офісі.

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Розміщення робочого столу за феншуєм

Не розміщуйте робоче місце спиною до вікна — так людина втрачає підтримку колег та керівництва. Розсіяне денне світло має падати на неробочу руку — бажано, щоб на ваші напрацювання не падала постійна тінь. За спиною має бути пряма стіна без кутів — вам потрібен надійний тил, а будь-які складні конструкції притягують складності та інтриги. За спиною не має бути відкритого проходу — він зробить ваше становище на роботі хитким та вразливим. Перед очима має бути відкритий простір — кут перед носом звужує горизонти та обмежує можливості. Це стосується й інших кутів — шаф, диванів, полиць. Вхідні двері мають завжди бути перед очима. Не можна ставити робочий стіл прямо під стельовими балками — вони будуть джерелом головних болів. Над головою не має бути нічого важкого — полиць, люстр тощо. Адже цей постійний вантаж буде супроводжувати вас у роботі.

Фото: lifestyleasia.com

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