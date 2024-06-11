Як поставити стіл по фен-шуй, щоб збільшити особисті доходи — правила та поради

Збільшити ефективність та подвоїти заробітки — як поставити стіл за феншуєм
11 червня 2024 10:30
Робоче місце за феншуєм. Фото: pexels.com
Древнє вчення феншуй стверджує, що правильно організоване робоче місце впорядковує розум та свідомість. А отже, людина може повністю сконцентруватися на роботі, що обов'язково позитивно вплине на продуктивність та доходи.
Як правильно поставити робочий стіл вдома та в офісі.
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Розміщення робочого столу за феншуєм
- Не розміщуйте робоче місце спиною до вікна — так людина втрачає підтримку колег та керівництва.
- Розсіяне денне світло має падати на неробочу руку — бажано, щоб на ваші напрацювання не падала постійна тінь.
- За спиною має бути пряма стіна без кутів — вам потрібен надійний тил, а будь-які складні конструкції притягують складності та інтриги.
- За спиною не має бути відкритого проходу — він зробить ваше становище на роботі хитким та вразливим.
- Перед очима має бути відкритий простір — кут перед носом звужує горизонти та обмежує можливості. Це стосується й інших кутів — шаф, диванів, полиць.
- Вхідні двері мають завжди бути перед очима.
- Не можна ставити робочий стіл прямо під стельовими балками — вони будуть джерелом головних болів.
- Над головою не має бути нічого важкого — полиць, люстр тощо. Адже цей постійний вантаж буде супроводжувати вас у роботі.
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