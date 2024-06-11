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Збільшити ефективність та подвоїти заробітки — як поставити стіл за феншуєм

11 червня 2024 10:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як поставити стіл по фен-шуй, щоб збільшити особисті доходи — правила та поради
Робоче місце за феншуєм. Фото: pexels.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Древнє вчення феншуй стверджує, що правильно організоване робоче місце впорядковує розум та свідомість. А отже, людина може повністю сконцентруватися на роботі, що обов'язково позитивно вплине на продуктивність та доходи.

Як правильно поставити робочий стіл вдома та в офісі.

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Розміщення робочого столу за феншуєм

  1. Не розміщуйте робоче місце спиною до вікна — так людина втрачає підтримку колег та керівництва.
  2. Розсіяне денне світло має падати на неробочу руку — бажано, щоб на ваші напрацювання не падала постійна тінь.
  3. За спиною має бути пряма стіна без кутів — вам потрібен надійний тил, а будь-які складні конструкції притягують складності та інтриги.
  4. За спиною не має бути відкритого проходу — він зробить ваше становище на роботі хитким та вразливим.
  5. Перед очима має бути відкритий простір — кут перед носом звужує горизонти та обмежує можливості. Це стосується й інших кутів — шаф, диванів, полиць.
  6. Вхідні двері мають завжди бути перед очима.
  7. Не можна ставити робочий стіл прямо під стельовими балками — вони будуть джерелом головних болів.
  8. Над головою не має бути нічого важкого — полиць, люстр тощо. Адже цей постійний вантаж буде супроводжувати вас у роботі.

 

Збільшити ефективність та подвоїти заробітки — як поставити стіл по фен-шуй - фото 1
Фото: lifestyleasia.com

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робота
гроші
удача
феншуй
письмовий стіл

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