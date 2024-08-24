Как сделать свечу в домашних условиях из мыла — пошаговая инструкция

Понадобится обычное мыло — как сделать свечу дома быстро и без проблем
Сегодня, когда украинцы вынуждены жить в условиях постоянных обстрелов и отключений электроэнергии, существует множество способов, так сказать, выживания. Одним из таких методов является зажигание свечей, а если вы не хотите тратить половину зарплаты, можете сделать их собственноручно.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Изготовление свечей собственноручно подручными средствами
Что нужно взять
Чтобы сделать свечу собственноручно, можете взять как обычное хозяйственное, так и косметическое мыло, которым обычно мы моем руки. Также для изготовления свечи нужно взять фитиль из хлопковой нити, уксус и обычную воду.
Как изготовить свечу
Сначала измельчите мыло на терке или ножом и положите его в кастрюлю, залив горячей водой или доведя до кипения вместе с водой так, чтобы мыло полностью растворилось. Затем снимите с огня и налейте много уксуса, пока смесь не станет кислой, то есть, когда сверху появится такая густая белая масса, как стеарин.
Оставьте остывать, после чего достаньте стеарин, поломайте жесткий стеарин и растопите жирные кислоты. В форму, которую вы взяли для свечей, вставьте фитиль, привязав грузик к его концу, и ждите, пока свеча не станет жесткой.
Если вы не можете извлечь свечу из формы, поставьте ее в емкость с кипятком, и тогда ваша проблема решится, ведь так можно будет запросто достать форму.
Теперь вы с легкостью можете создавать разные виды и цвета мыла и каждый раз получать разный результат. А что самое главное, так это то, что теперь вы можете сэкономить свои деньги и облегчить свою жизнь во время регулярных отключений света.
Напомним, мы писали о том, какие свечи следует держать дома в случае отключений света.
Раньше мы рассказывали о том, чем можно заменить свечи, когда дома нет электроэнергии.
Также мы сообщали о том, какие виды свечей ни в коем случае нельзя покупать домой.
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