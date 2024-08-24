Как сделать свечу в домашних условиях из мыла — пошаговая инструкция

Человек, который изготовляет свечу собственноручно. Фото: Decorexpro

Сегодня, когда украинцы вынуждены жить в условиях постоянных обстрелов и отключений электроэнергии, существует множество способов, так сказать, выживания. Одним из таких методов является зажигание свечей, а если вы не хотите тратить половину зарплаты, можете сделать их собственноручно.

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Что нужно взять

Чтобы сделать свечу собственноручно, можете взять как обычное хозяйственное, так и косметическое мыло, которым обычно мы моем руки. Также для изготовления свечи нужно взять фитиль из хлопковой нити, уксус и обычную воду.

Как изготовить свечу

Сначала измельчите мыло на терке или ножом и положите его в кастрюлю, залив горячей водой или доведя до кипения вместе с водой так, чтобы мыло полностью растворилось. Затем снимите с огня и налейте много уксуса, пока смесь не станет кислой, то есть, когда сверху появится такая густая белая масса, как стеарин.

Метод образования стеарина. Фото: скриншот с YouTube

Оставьте остывать, после чего достаньте стеарин, поломайте жесткий стеарин и растопите жирные кислоты. В форму, которую вы взяли для свечей, вставьте фитиль, привязав грузик к его концу, и ждите, пока свеча не станет жесткой.

Свечи, которые изготовлены в домашних условиях. Фото: Decorexpro

Если вы не можете извлечь свечу из формы, поставьте ее в емкость с кипятком, и тогда ваша проблема решится, ведь так можно будет запросто достать форму.

Теперь вы с легкостью можете создавать разные виды и цвета мыла и каждый раз получать разный результат. А что самое главное, так это то, что теперь вы можете сэкономить свои деньги и облегчить свою жизнь во время регулярных отключений света.

Напомним, мы писали о том, какие свечи следует держать дома в случае отключений света.

Раньше мы рассказывали о том, чем можно заменить свечи, когда дома нет электроэнергии.

Также мы сообщали о том, какие виды свечей ни в коем случае нельзя покупать домой.