Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Понадобится обычное мыло — как сделать свечу дома быстро и без проблем arrow

Понадобится обычное мыло — как сделать свечу дома быстро и без проблем

24 августа 2024 09:10
Валентина Подгорная - Редактор
Как сделать свечу в домашних условиях из мыла — пошаговая инструкция
Человек, который изготовляет свечу собственноручно. Фото: Decorexpro
Валентина Подгорная - Редактор

Сегодня, когда украинцы вынуждены жить в условиях постоянных обстрелов и отключений электроэнергии, существует множество способов, так сказать, выживания. Одним из таких методов является зажигание свечей, а если вы не хотите тратить половину зарплаты, можете сделать их собственноручно.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Изготовление свечей собственноручно подручными средствами

Что нужно взять

Чтобы сделать свечу собственноручно, можете взять как обычное хозяйственное, так и косметическое мыло, которым обычно мы моем руки. Также для изготовления свечи нужно взять фитиль из хлопковой нити, уксус и обычную воду.

Как изготовить свечу

Сначала измельчите мыло на терке или ножом и положите его в кастрюлю, залив горячей водой или доведя до кипения вместе с водой так, чтобы мыло полностью растворилось. Затем снимите с огня и налейте много уксуса, пока смесь не станет кислой, то есть, когда сверху появится такая густая белая масса, как стеарин.

Метод образования стеарина
Метод образования стеарина. Фото: скриншот с YouTube

Оставьте остывать, после чего достаньте стеарин, поломайте жесткий стеарин и растопите жирные кислоты. В форму, которую вы взяли для свечей, вставьте фитиль, привязав грузик к его концу, и ждите, пока свеча не станет жесткой.

Свечи, сделанные в домашних условиях
Свечи, которые изготовлены в домашних условиях. Фото: Decorexpro

Если вы не можете извлечь свечу из формы, поставьте ее в емкость с кипятком, и тогда ваша проблема решится, ведь так можно будет запросто достать форму.

Теперь вы с легкостью можете создавать разные виды и цвета мыла и каждый раз получать разный результат. А что самое главное, так это то, что теперь вы можете сэкономить свои деньги и облегчить свою жизнь во время регулярных отключений света.

Напомним, мы писали о том, какие свечи следует держать дома в случае отключений света.

Раньше мы рассказывали о том, чем можно заменить свечи, когда дома нет электроэнергии.

Также мы сообщали о том, какие виды свечей ни в коем случае нельзя покупать домой.

лайфхаки советы свеча блэкаут

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:53 Анджей Дуда приехал в Киев — какова цель визита

09:49 Выезд за границу — какие документы нужно обязательно иметь мужчинам

09:40 Российские бомбардировщики ночью атаковали остров Змеиный — что известно

09:38 Кто желал нашей земле беду, получит ее дома — Зеленский сделал заявление на День Независимости

09:21 В Одессе возобновлено движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

09:17 Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости — главное из обращения

09:15 Россияне нанесли сокрушительные удары по Харьковской области на протяжении суток — есть жертвы

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

08:54 Байден может передумать и позволить Украине бить вглубь оружием США по России, — Politico

08:42 Силы обороны продолжают продвигаться в Курской области — ISW

09:53 Анджей Дуда приехал в Киев — какова цель визита

09:49 Выезд за границу — какие документы нужно обязательно иметь мужчинам

09:40 Российские бомбардировщики ночью атаковали остров Змеиный — что известно

09:38 Кто желал нашей земле беду, получит ее дома — Зеленский сделал заявление на День Независимости

09:21 В Одессе возобновлено движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

09:17 Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости — главное из обращения

09:15 Россияне нанесли сокрушительные удары по Харьковской области на протяжении суток — есть жертвы

08:54 Байден может передумать и позволить Украине бить вглубь оружием США по России, — Politico

08:42 Силы обороны продолжают продвигаться в Курской области — ISW

08:40 Украинские военные парады ко Дню Независимости — самые интересные факты и безумная стоимость

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Text

02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Text

01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

23 августа 2024
Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту