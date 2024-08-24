Як зробити свічку в домашніх умовах з мила — покрокова інструкція

Знадобиться звичайне мило — як зробити свічку вдома швидко і без проблем
Сьогодні, коли українці вимушені жити в умовах постійних обстрілів і відключень електроенергії, існує безліч способів, так би мовити, виживання. Одним з таких методів є запалювання свічок, а якщо ви не хочете витрачати половину зарплати, можете зробити їх власноруч.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Виготовлення свічок власноруч підручними засобами
Що треба взяти
Щоб зробити свічку власноруч, можете взяти як звичайне господарське, так і косметичне мило, яким зазвичай ми миємо руки. Також для виготовлення свічки потрібно взяти гніт з бавовняної нитки, оцет і звичайну воду.
Як виготовити свічку
Спочатку подрібніть мило на терці або ножем і покладіть його до каструлі, заливши гарячою водою або довівши до кип’ятіння разом із водою так, щоб мило повністю розчинилося. Потім зніміть з вогню і налийте багато оцту доти, доки суміш не стане кислою, тобто, коли зверху з’явиться така густа біла маса, як стеарин.
Залиште остигати, після чого дістаньте стеарин, поламайте твердий стеарин і розтопіть жирні кислоти. До форми, яку ви взяли для свічок, вставте гніт, прив’язавши грузик до його кінця, і чекайте, доки свічка не стане твердою.
Якщо ви не можете дістати свічку з форми, поставте її у ємність з окропом, і тоді ваша проблема вирішиться, адже так можна буде запросто дістати форму.
Тепер ви з легкістю можете створювати різні види і кольори мила і щоразу отримувати різний результат. А що найголовніше, так це те, що тепер ви можете зберегти свої гроші і полегшити своє життя під час регулярних відключень світла.
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