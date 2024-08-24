Як зробити свічку в домашніх умовах з мила — покрокова інструкція

Людина, яка виготовляє свічку власноруч. Фото: Decorexpro

Сьогодні, коли українці вимушені жити в умовах постійних обстрілів і відключень електроенергії, існує безліч способів, так би мовити, виживання. Одним з таких методів є запалювання свічок, а якщо ви не хочете витрачати половину зарплати, можете зробити їх власноруч.

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Що треба взяти

Щоб зробити свічку власноруч, можете взяти як звичайне господарське, так і косметичне мило, яким зазвичай ми миємо руки. Також для виготовлення свічки потрібно взяти гніт з бавовняної нитки, оцет і звичайну воду.

Як виготовити свічку

Спочатку подрібніть мило на терці або ножем і покладіть його до каструлі, заливши гарячою водою або довівши до кип’ятіння разом із водою так, щоб мило повністю розчинилося. Потім зніміть з вогню і налийте багато оцту доти, доки суміш не стане кислою, тобто, коли зверху з’явиться така густа біла маса, як стеарин.

Метод утворення стеарину. Фото: скриншот з YouTube

Залиште остигати, після чого дістаньте стеарин, поламайте твердий стеарин і розтопіть жирні кислоти. До форми, яку ви взяли для свічок, вставте гніт, прив’язавши грузик до його кінця, і чекайте, доки свічка не стане твердою.

Свічки, виготовлені в домашніх умовах. Фото: Decorexpro

Якщо ви не можете дістати свічку з форми, поставте її у ємність з окропом, і тоді ваша проблема вирішиться, адже так можна буде запросто дістати форму.

Тепер ви з легкістю можете створювати різні види і кольори мила і щоразу отримувати різний результат. А що найголовніше, так це те, що тепер ви можете зберегти свої гроші і полегшити своє життя під час регулярних відключень світла.

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