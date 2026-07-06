Смородина сохне просто з ягодами: у чому причина та як врятувати кущ

Догляд за кущами смородини у саду. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Страшний сон будь-якого садівника — коли кущ смородини раптово починає сохнути. Причому засихають не тільки листя та гілки, а і ягоди. Існує кілька причин, через які смородина гине. Якщо вчасно знайти джерело проблеми, шанси урятувати рослину та врожай є.

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, чому сохне смородина та що потрібно зробити, щоб врятувати кущ.

Чому кущ смородини сохне: головні причини

Коли смородина починає висихати у розпал плодоношення, садівники часто звинувачують спеку. Але нерідко проблема набагато серйозніша.

Дві основні проблеми, які "випивають життя" з рослини — шкідники та хвороби.

Шкідники

Смородина починає сохнути, якщо уражена попелицею або бруньковим кліщем. Запідозрити шкідників можна за такими ознаками:

на нижньому боці листя або молодих пагонах видно дрібних комах чи їхні колонії;

листя скручується, жовтіє або деформується;

пагони слабшають і починають всихати без видимої причини;

на кущі з'являється липкий наліт;

бруньки неприродно збільшені або не розпускаються;

навколо куща багато мурах, які часто "розводять" попелицю.

Захворювання

Якщо окремі пагони раптово засихають, а листя вкривається плямами чи передчасно опадає, це може свідчити про розвиток грибкової інфекції.

Як врятувати кущ смородини

Якщо причина у шкідниках, необхідно провести обробку відповідними інсектицидами. Але на початковій стадії можуть допомогти й народні засоби: мильний розчин, настій тютюну або відвар деревію.

Коли проблема пов'язана із захворюванням, усі уражені пагони потрібно обрізати до здорової деревини та утилізувати. Після цього бажано провести обробку фунгіцидом.

Як не допустити зараження смородини шкідниками та хворобами

Варто дотримуватися простих правил догляду за кущем:

Прибирайте опале листя, у якому часто зимують збудники інфекцій. Навесні проводьте профілактичні обробки від грибкових хвороб і шкідників. Регулярно проріджуйте загущені кущі для кращої вентиляції. Своєчасно обрізайте сухі, пошкоджені та хворі гілки. У спекотну погоду не забувайте про регулярний, але помірний полив теплою водою. Оглядайте кущі, щоб виявити шкідників на ранній стадії. Видаляйте бур'яни навколо кущів, адже вони можуть бути прихистком для шкідників і хвороб.

Дізнавайтесь також як підживити влітку городні культури, щоб врожай не підвів

Чим слід обприскати кущі помідорів, щоб захистити зав'язь від спеки.

Які поживні добрива допоможуть зупинити появу пустоцвітів на кабачках.