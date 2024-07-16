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Без льоду та електроенергії — як в спеку охолодити напої

16 липня 2024 06:40
Микита Загородний - Редактор
Як в спеку охолодити напої без холодильника — чотири дієві лайфхаки
Прохолодна вода. Фото: healthshots.com
Микита Загородний - Редактор

Аномально спекотне літо 2024 року додатково ускладнюється віяловими відключеннями електроенергії, тому освіжитися хоча б холодною водою буває дуже непросто. Адже покласти у склянку лід майже нереально через відсутність останнього.

Блогер розповів про способи охолодити напої без холодильника.

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Холодна вода

  • Використовуйте холодну воду з крана, якщо ви мешкаєте на нижніх поверхах будинків й вона у вас є під час відключень електрики.
  • Наповніть посуд холодною водою та покладіть у неї напій — він охолоне до приємної температури.

Мокра тканина

  • Обмотайте пляшку або бляшанку вологою тканиною та залиште на протязі.
  • Вітер, що проходить через вологу тканину, забере частину тепла від напоїв.

 

Без льоду та електроенергії — як в спеку охолодити напої - фото 1
Фото: gq.com

Фольга

  • Загорніть напій у шар фольги.
  • Вона відіб'є тепло від сонячних променів, що допоможе напою залишитися прохолодним.

Дерево

  • Знайдіть дерево з густою кроною.
  • Повісьте напої в його тіні.
  • Тепло відбиватиметься від листя й напої залишаться прохолодними.

Раніше ми писали, як власноруч почистити домашній кондиціонер. Також розповідали, що таке холодоагент та як часто його потрібно міняти в кондиціонері.

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