Як в спеку охолодити напої без холодильника — чотири дієві лайфхаки

Прохолодна вода. Фото: healthshots.com

Аномально спекотне літо 2024 року додатково ускладнюється віяловими відключеннями електроенергії, тому освіжитися хоча б холодною водою буває дуже непросто. Адже покласти у склянку лід майже нереально через відсутність останнього.

Блогер розповів про способи охолодити напої без холодильника.

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Холодна вода

Використовуйте холодну воду з крана, якщо ви мешкаєте на нижніх поверхах будинків й вона у вас є під час відключень електрики.

Наповніть посуд холодною водою та покладіть у неї напій — він охолоне до приємної температури.

Мокра тканина

Обмотайте пляшку або бляшанку вологою тканиною та залиште на протязі.

Вітер, що проходить через вологу тканину, забере частину тепла від напоїв.

Фото: gq.com

Фольга

Загорніть напій у шар фольги.

Вона відіб'є тепло від сонячних променів, що допоможе напою залишитися прохолодним.

Дерево

Знайдіть дерево з густою кроною.

Повісьте напої в його тіні.

Тепло відбиватиметься від листя й напої залишаться прохолодними.

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