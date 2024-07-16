Як в спеку охолодити напої без холодильника — чотири дієві лайфхаки

Без льоду та електроенергії — як в спеку охолодити напої
16 липня 2024 06:40
Прохолодна вода. Фото: healthshots.com
Аномально спекотне літо 2024 року додатково ускладнюється віяловими відключеннями електроенергії, тому освіжитися хоча б холодною водою буває дуже непросто. Адже покласти у склянку лід майже нереально через відсутність останнього.
Блогер розповів про способи охолодити напої без холодильника.
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Холодна вода
- Використовуйте холодну воду з крана, якщо ви мешкаєте на нижніх поверхах будинків й вона у вас є під час відключень електрики.
- Наповніть посуд холодною водою та покладіть у неї напій — він охолоне до приємної температури.
Мокра тканина
- Обмотайте пляшку або бляшанку вологою тканиною та залиште на протязі.
- Вітер, що проходить через вологу тканину, забере частину тепла від напоїв.
Фольга
- Загорніть напій у шар фольги.
- Вона відіб'є тепло від сонячних променів, що допоможе напою залишитися прохолодним.
Дерево
- Знайдіть дерево з густою кроною.
- Повісьте напої в його тіні.
- Тепло відбиватиметься від листя й напої залишаться прохолодними.
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