Как в жару охладить напитки без холодильника — четыре действенных лайфхака

Без льда и электроэнергии — как в жару охладить напитки
16 июля 2024 06:40
Прохладная вода. Фото: healthshots.com
Аномально жаркое лето 2024 года дополнительно усложняется веерными отключениями электроэнергии, поэтому освежиться хотя бы холодной водой бывает очень непросто. Ведь положить в стакан лед почти невозможно из-за отсутствия последнего.
Блогер рассказал о способах охладить напитки без холодильника.
Читайте также:
Холодная вода
- Используйте холодную воду из крана, если вы живете на нижних этажах домов и она у вас есть при отключении электричества.
- Наполните посуду холодной водой и положите в нее напиток — он остынет до приятной температуры.
Мокрая ткань
- Обмотайте бутылку или банку влажной тканью и оставьте на сквозняке.
- Ветер, проходящий через влажную ткань, заберет часть тепла от напитков.
Фольга
- Заверните напиток в слой фольги.
- Она отразит тепло от солнечных лучей, что поможет напитку остаться прохладным.
Дерево
- Найдите дерево с густой кроной.
- Повесьте напитки в его тени.
- Тепло отражается от листьев и напитки останутся прохладными.
Ранее мы писали, как самостоятельно почистить домашний кондиционер. Также рассказывали, что такое хладагент и как часто его нужно менять в кондиционере.
Читайте Новини.LIVE!