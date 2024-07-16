Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Без льда и электроэнергии — как в жару охладить напитки arrow

Без льда и электроэнергии — как в жару охладить напитки

16 июля 2024 06:40
Никита Загородный - Редактор
Как в жару охладить напитки без холодильника — четыре действенных лайфхака
Прохладная вода. Фото: healthshots.com
Никита Загородный - Редактор

Аномально жаркое лето 2024 года дополнительно усложняется веерными отключениями электроэнергии, поэтому освежиться хотя бы холодной водой бывает очень непросто. Ведь положить в стакан лед почти невозможно из-за отсутствия последнего.

Блогер рассказал о способах охладить напитки без холодильника.

Читайте также:

Холодная вода

  • Используйте холодную воду из крана, если вы живете на нижних этажах домов и она у вас есть при отключении электричества.
  • Наполните посуду холодной водой и положите в нее напиток — он остынет до приятной температуры.

Мокрая ткань

  • Обмотайте бутылку или банку влажной тканью и оставьте на сквозняке.
  • Ветер, проходящий через влажную ткань, заберет часть тепла от напитков.

 

Без льда и электроэнергии - как в жару охладить напитки - фото 1
Фото: gq.com

Фольга

  • Заверните напиток в слой фольги.
  • Она отразит тепло от солнечных лучей, что поможет напитку остаться прохладным.

Дерево

  • Найдите дерево с густой кроной.
  • Повесьте напитки в его тени.
  • Тепло отражается от листьев и напитки останутся прохладными.

Ранее мы писали, как самостоятельно почистить домашний кондиционер. Также рассказывали, что такое хладагент и как часто его нужно менять в кондиционере.

лето напитки холодильник аномальная жара жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля