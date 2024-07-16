Как в жару охладить напитки без холодильника — четыре действенных лайфхака

Прохладная вода. Фото: healthshots.com

Аномально жаркое лето 2024 года дополнительно усложняется веерными отключениями электроэнергии, поэтому освежиться хотя бы холодной водой бывает очень непросто. Ведь положить в стакан лед почти невозможно из-за отсутствия последнего.

Блогер рассказал о способах охладить напитки без холодильника.

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Холодная вода

Используйте холодную воду из крана, если вы живете на нижних этажах домов и она у вас есть при отключении электричества.

Наполните посуду холодной водой и положите в нее напиток — он остынет до приятной температуры.

Мокрая ткань

Обмотайте бутылку или банку влажной тканью и оставьте на сквозняке.

Ветер, проходящий через влажную ткань, заберет часть тепла от напитков.

Фото: gq.com

Фольга

Заверните напиток в слой фольги.

Она отразит тепло от солнечных лучей, что поможет напитку остаться прохладным.

Дерево

Найдите дерево с густой кроной.

Повесьте напитки в его тени.

Тепло отражается от листьев и напитки останутся прохладными.

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