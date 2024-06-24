Як швидко почистити часник — два лайфхаки без ножа

Чистка часнику. Фото: simplyrecipes.com

Чистка багатьох головок часнику — випробування високого ступеня страждань, особливо, якщо робити це ножем. Але є різні способи швидко впоратися з цією малоприємною процедурою.

Як швидко почистити промисловий обсяг часнику.

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Мікрохвильова піч

Перший спосіб пропонує кулінарка з Instagram.

Покладіть головки часнику в мікрохвильову піч.

Прогрійте їх на високій потужності протягом 15-20 секунд.

Шкірка з часнику буде зніматися набагато легше.

Цей простий лайфхак заощадить час, нерви та зробить процес приготування зручнішим та приємнішим.

Фото: medium.com

Дві миски

Інший спосіб пропонує відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Візьміть дві жерстяні миски.

Головку часнику трохи притисніть її, щоб зубчики відокремилися один від одного.

Покладіть зубчики в миску та накрийте зверху такою ж мискою.

Гарненько струсіть кілька разів.

Лушпиння має злетіти й у вас залишаться очищені зубчики.

Цей спосіб не завжди працює на всі 100%. Все залежить від самого часнику, але якусь частину ви точно очистите й вже цим полегшите собі життя.

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