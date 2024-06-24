Як швидко почистити часник — два лайфхаки без ножа

Без ножа та страждань — як швидко почистити багато часнику
Чистка багатьох головок часнику — випробування високого ступеня страждань, особливо, якщо робити це ножем. Але є різні способи швидко впоратися з цією малоприємною процедурою.
Як швидко почистити промисловий обсяг часнику.
Мікрохвильова піч
Перший спосіб пропонує кулінарка з Instagram.
- Покладіть головки часнику в мікрохвильову піч.
- Прогрійте їх на високій потужності протягом 15-20 секунд.
- Шкірка з часнику буде зніматися набагато легше.
Цей простий лайфхак заощадить час, нерви та зробить процес приготування зручнішим та приємнішим.
Дві миски
Інший спосіб пропонує відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.
- Візьміть дві жерстяні миски.
- Головку часнику трохи притисніть її, щоб зубчики відокремилися один від одного.
- Покладіть зубчики в миску та накрийте зверху такою ж мискою.
- Гарненько струсіть кілька разів.
- Лушпиння має злетіти й у вас залишаться очищені зубчики.
Цей спосіб не завжди працює на всі 100%. Все залежить від самого часнику, але якусь частину ви точно очистите й вже цим полегшите собі життя.
Раніше ми писали, чому не можна їсти сало з часником. Також писали, як позбутися запаху часнику з рота за допомогою інших продуктів.
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