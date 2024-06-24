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Без ножа та страждань — як швидко почистити багато часнику

24 червня 2024 06:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як швидко почистити часник — два лайфхаки без ножа
Чистка часнику. Фото: simplyrecipes.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Чистка багатьох головок часнику — випробування високого ступеня страждань, особливо, якщо робити це ножем. Але є різні способи швидко впоратися з цією малоприємною процедурою.

Як швидко почистити промисловий обсяг часнику.

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Мікрохвильова піч

Перший спосіб пропонує кулінарка з Instagram.

  • Покладіть головки часнику в мікрохвильову піч.
  • Прогрійте їх на високій потужності протягом 15-20 секунд.
  • Шкірка з часнику буде зніматися набагато легше.

Цей простий лайфхак заощадить час, нерви та зробить процес приготування зручнішим та приємнішим.

 

Без ножа та страждань — як швидко почистити багато часнику - фото 1
Фото: medium.com

Дві миски

Інший спосіб пропонує відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

  • Візьміть дві жерстяні миски.
  • Головку часнику трохи притисніть її, щоб зубчики відокремилися один від одного.
  • Покладіть зубчики в миску та накрийте зверху такою ж мискою.
  • Гарненько струсіть кілька разів.
  • Лушпиння має злетіти й у вас залишаться очищені зубчики.

Цей спосіб не завжди працює на всі 100%. Все залежить від самого часнику, але якусь частину ви точно очистите й вже цим полегшите собі життя.

Раніше ми писали, чому не можна їсти сало з часником. Також писали, як позбутися запаху часнику з рота за допомогою інших продуктів.

Євген Клопотенко
лайфхаки
поради
часник
мікрохвильовка

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