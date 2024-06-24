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Без ножа и страданий — как быстро почистить много чеснока

24 июня 2024 06:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как быстро почистить чеснок – два лайфхака без ножа.
Чистка чеснока. Фото: simplyrecipes.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чистка многих головок чеснока — испытание высокой степени страданий, особенно если делать это ножом. Но есть разные способы быстро справиться с этой малоприятной процедурой.

Как быстро почистить промышленный объем чеснока.

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Микроволновая печь

Первый способ предлагает кулинарка из Instagram.

  • Положите головки чеснока в микроволновку.
  • Прогрейте их на высокой мощности в течение 15-20 секунд.
  • Кожица из чеснока будет сниматься гораздо легче.

Этот простой лайфхак сэкономит время, нервы и сделает процесс приготовления более удобным и приятным.

 

Без ножа и страданий - как быстро почистить много чеснока - фото 1
Фото: medium.com

Две миски

Другой способ предлагает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

  • Возьмите две жестяные миски.
  • Головку чеснока прижмите немного, чтобы зубчики отделились друг от друга.
  • Уложите зубчики в миску и накройте сверху такой же миской.
  • Хорошенько встряхните несколько раз.
  • Шелуха должна отлететь и у вас останутся очищенные зубчики.

Этот способ не всегда работает на 100%. Все зависит от самого чеснока, но какую-то часть вы точно очистите и этим облегчите себе жизнь.

Ранее мы писали, почему нельзя есть сало с чесноком. Также писали, как избавиться от запаха чеснока изо рта с помощью других продуктов.

Евгений Клопотенко
лайфхаки
советы
чеснок
микроволновка

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