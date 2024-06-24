Как быстро почистить чеснок – два лайфхака без ножа.

Чистка чеснока. Фото: simplyrecipes.com

Чистка многих головок чеснока — испытание высокой степени страданий, особенно если делать это ножом. Но есть разные способы быстро справиться с этой малоприятной процедурой.

Как быстро почистить промышленный объем чеснока.

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Микроволновая печь

Первый способ предлагает кулинарка из Instagram.

Положите головки чеснока в микроволновку.

Прогрейте их на высокой мощности в течение 15-20 секунд.

Кожица из чеснока будет сниматься гораздо легче.

Этот простой лайфхак сэкономит время, нервы и сделает процесс приготовления более удобным и приятным.

Фото: medium.com

Две миски

Другой способ предлагает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Возьмите две жестяные миски.

Головку чеснока прижмите немного, чтобы зубчики отделились друг от друга.

Уложите зубчики в миску и накройте сверху такой же миской.

Хорошенько встряхните несколько раз.

Шелуха должна отлететь и у вас останутся очищенные зубчики.

Этот способ не всегда работает на 100%. Все зависит от самого чеснока, но какую-то часть вы точно очистите и этим облегчите себе жизнь.

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