Как быстро почистить чеснок – два лайфхака без ножа.

Без ножа и страданий — как быстро почистить много чеснока
Чистка многих головок чеснока — испытание высокой степени страданий, особенно если делать это ножом. Но есть разные способы быстро справиться с этой малоприятной процедурой.
Как быстро почистить промышленный объем чеснока.
Микроволновая печь
Первый способ предлагает кулинарка из Instagram.
- Положите головки чеснока в микроволновку.
- Прогрейте их на высокой мощности в течение 15-20 секунд.
- Кожица из чеснока будет сниматься гораздо легче.
Этот простой лайфхак сэкономит время, нервы и сделает процесс приготовления более удобным и приятным.
Две миски
Другой способ предлагает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
- Возьмите две жестяные миски.
- Головку чеснока прижмите немного, чтобы зубчики отделились друг от друга.
- Уложите зубчики в миску и накройте сверху такой же миской.
- Хорошенько встряхните несколько раз.
- Шелуха должна отлететь и у вас останутся очищенные зубчики.
Этот способ не всегда работает на 100%. Все зависит от самого чеснока, но какую-то часть вы точно очистите и этим облегчите себе жизнь.
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