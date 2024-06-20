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Більше не турбуватимуть — як позбутися мошок та жучків на кухні

20 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як позбутися мошок та жучків на кухні — надійний народний лайфхак
Лавровий лист. Фото: recipes.net
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

На кухні часто заводяться маленькі мошки та жучки, які харчуються крупами, борошном, сухофруктами тощо. Якщо ви їх виявили, потрібно негайно брати на озброєння простий метод, щоб запобігти їх поширенню по всій квартирі.

Щоб зупинити шкідників, не потрібні хімікати, адже достатньо звичайного лаврового листа.

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Як позбутися мошок та жучків на кухні

  • Потрібно перевірити на кухні усі ящики та полички.
  • Заражені продукти слід одразу викинути разом з пакуванням.
  • Незаражені харчі варто покласти в холодильник на дві години або до прогрітої духовки.
  • Усі усю тару для зберігання та полички у шафах потрібно вимити.
  • Далі слід протерти усі поверхні оцтовим розчином, а потім гарно висушити.

 

Більше не турбуватимуть — як позбутися мошок та жучків на кухні - фото 1
Фото: allrecipes.com
  • Розкладіть в кухонних меблях лаврове листя, адже його запах відлякує паразитів.
  • Не зайвим буде покласти по листочку в кожну місткість з борошном та крупами.

Раніше ми писали про вісім способів відлякати комарів та мошок. Також розповідали, як позбутися мух у домі.

комахи
лайфхаки
поради
кухня
лавровий лист
жуки

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