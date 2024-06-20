Як позбутися мошок та жучків на кухні — надійний народний лайфхак

Лавровий лист. Фото: recipes.net

На кухні часто заводяться маленькі мошки та жучки, які харчуються крупами, борошном, сухофруктами тощо. Якщо ви їх виявили, потрібно негайно брати на озброєння простий метод, щоб запобігти їх поширенню по всій квартирі.

Щоб зупинити шкідників, не потрібні хімікати, адже достатньо звичайного лаврового листа.

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Потрібно перевірити на кухні усі ящики та полички.

Заражені продукти слід одразу викинути разом з пакуванням.

Незаражені харчі варто покласти в холодильник на дві години або до прогрітої духовки.

Усі усю тару для зберігання та полички у шафах потрібно вимити.

Далі слід протерти усі поверхні оцтовим розчином, а потім гарно висушити.

Фото: allrecipes.com

Розкладіть в кухонних меблях лаврове листя, адже його запах відлякує паразитів.

Не зайвим буде покласти по листочку в кожну місткість з борошном та крупами.

Раніше ми писали про вісім способів відлякати комарів та мошок. Також розповідали, як позбутися мух у домі.