Що відлякує комарів та мошок та як не пустити комах до оселі — ТОП-8 способів

Як позбутися комарів та мошок — вісім способів відлякати комах
9 травня 2024 06:40
Комариний укус може бути небезпечним. Фото: campsites.co.uk
З настанням тепла людям дошкуляють комахи —через болючі укуси особливо неприємні комарі та мошки. Проти них можна встановити як фізичний захист, так і екологічно чисті відлякувачі.
Вісім способів не пустити комарів та мошок в помешкання.
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Як позбутися комах
- Встановіть антимоскітні сітки на вікна. Це потрібно зробити насамперед. Звичайно, від усіх комах вони не врятують, але значно зменшать їхню чисельність в оселі. Раніше ми писали, як встановити сітку та які їх види існують.
- Вимикайте світло. Якщо відкриваєте вікна після заходу сонця, не забудьте вимкнути світло. Воно приваблює комарів та мошок.
- Користуйтеся вентилятором. Вітер не надто подобається комахам. Поставте вентилятори біля відкритого вікна.
- Не забувайте виносити сміття. Комахи полюбляють ховатися в харчових відходах, особливо мошки.
Як відлякати комах
Різноманітні ефірні олії ефективно виганяють комах з дому. Але будьте обережними, деякі люди мають непереносимість до окремих компонентів засобів.
- Ефірна олія гвоздики. Відлякує комах та має високу антибактеріальну й противірусну дію. Використовуйте 1-4 краплі на 15 кв м помешкання. Протипоказання: вагітність, гіпертонія, нервова збудливість.
- Ефірна олія лаванди. Використовуйте 5-7 крапель олії на 15 кв м.
- Ефірна олія герані. Відлякує комах та має високу антибактеріальну й противірусну активність в період ГРЗ і ГРВІ. Використовуйте 3-5 крапель на 15 кв м.
- Ефірна олія цитронелли. Відлякує практично всі види кусючих паразитів. Використовуйте 3-5 крапель на 15 кв м. Протипоказання: вагітність.
Раніше ми писали, що країнами Європи поширюються хвороби, які розносять комарі. Також розповідали, як позбутися мух в домі.
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