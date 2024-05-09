Що відлякує комарів та мошок та як не пустити комах до оселі — ТОП-8 способів

Комариний укус може бути небезпечним. Фото: campsites.co.uk

З настанням тепла людям дошкуляють комахи —через болючі укуси особливо неприємні комарі та мошки. Проти них можна встановити як фізичний захист, так і екологічно чисті відлякувачі.

Вісім способів не пустити комарів та мошок в помешкання.

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Як позбутися комах

Встановіть антимоскітні сітки на вікна. Це потрібно зробити насамперед. Звичайно, від усіх комах вони не врятують, але значно зменшать їхню чисельність в оселі. Раніше ми писали, як встановити сітку та які їх види існують.

Це потрібно зробити насамперед. Звичайно, від усіх комах вони не врятують, але значно зменшать їхню чисельність в оселі. Раніше ми писали, як встановити сітку та які їх види існують. Вимикайте світло. Якщо відкриваєте вікна після заходу сонця, не забудьте вимкнути світло. Воно приваблює комарів та мошок.

Якщо відкриваєте вікна після заходу сонця, не забудьте вимкнути світло. Воно приваблює комарів та мошок. Користуйтеся вентилятором. Вітер не надто подобається комахам. Поставте вентилятори біля відкритого вікна.

Вітер не надто подобається комахам. Поставте вентилятори біля відкритого вікна. Не забувайте виносити сміття. Комахи полюбляють ховатися в харчових відходах, особливо мошки.

Фото: solitudelakemanagement.com

Як відлякати комах

Різноманітні ефірні олії ефективно виганяють комах з дому. Але будьте обережними, деякі люди мають непереносимість до окремих компонентів засобів.

Ефірна олія гвоздики. Відлякує комах та має високу антибактеріальну й противірусну дію. Використовуйте 1-4 краплі на 15 кв м помешкання. Протипоказання: вагітність, гіпертонія, нервова збудливість.

Відлякує комах та має високу антибактеріальну й противірусну дію. Використовуйте 1-4 краплі на 15 кв м помешкання. Протипоказання: вагітність, гіпертонія, нервова збудливість. Ефірна олія лаванди. Використовуйте 5-7 крапель олії на 15 кв м.

Використовуйте 5-7 крапель олії на 15 кв м. Ефірна олія герані. Відлякує комах та має високу антибактеріальну й противірусну активність в період ГРЗ і ГРВІ. Використовуйте 3-5 крапель на 15 кв м.

Відлякує комах та має високу антибактеріальну й противірусну активність в період ГРЗ і ГРВІ. Використовуйте 3-5 крапель на 15 кв м. Ефірна олія цитронелли. Відлякує практично всі види кусючих паразитів. Використовуйте 3-5 крапель на 15 кв м. Протипоказання: вагітність.

Раніше ми писали, що країнами Європи поширюються хвороби, які розносять комарі. Також розповідали, як позбутися мух в домі.