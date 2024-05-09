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Як позбутися комарів та мошок — вісім способів відлякати комах

9 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що відлякує комарів та мошок та як не пустити комах до оселі — ТОП-8 способів
Комариний укус може бути небезпечним. Фото: campsites.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

З настанням тепла людям дошкуляють комахи —через болючі укуси особливо неприємні комарі та мошки. Проти них можна встановити як фізичний захист, так і екологічно чисті відлякувачі.

Вісім способів не пустити комарів та мошок в помешкання.

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  • Встановіть антимоскітні сітки на вікна. Це потрібно зробити насамперед. Звичайно, від усіх комах вони не врятують, але значно зменшать їхню чисельність в оселі. Раніше ми писали, як встановити сітку та які їх види існують.
  • Вимикайте світло. Якщо відкриваєте вікна після заходу сонця, не забудьте вимкнути світло. Воно приваблює комарів та мошок.
  • Користуйтеся вентилятором. Вітер не надто подобається комахам. Поставте вентилятори біля відкритого вікна.
  • Не забувайте виносити сміття. Комахи полюбляють ховатися в харчових відходах, особливо мошки.

 

Як позбутися комарів та мошок — вісім способів відлякати комах - фото 1
Фото: solitudelakemanagement.com

Як відлякати комах

Різноманітні ефірні олії ефективно виганяють комах з дому. Але будьте обережними, деякі люди мають непереносимість до окремих компонентів засобів.

  • Ефірна олія гвоздики. Відлякує комах та має високу антибактеріальну й противірусну дію. Використовуйте 1-4 краплі на 15 кв м помешкання. Протипоказання: вагітність, гіпертонія, нервова збудливість.
  • Ефірна олія лаванди. Використовуйте 5-7 крапель олії на 15 кв м.
  • Ефірна олія герані. Відлякує комах та має високу антибактеріальну й противірусну активність в період ГРЗ і ГРВІ. Використовуйте 3-5 крапель на 15 кв м.
  • Ефірна олія цитронелли. Відлякує практично всі види кусючих паразитів. Використовуйте 3-5 крапель на 15 кв м. Протипоказання: вагітність.

Раніше ми писали, що країнами Європи поширюються хвороби, які розносять комарі. Також розповідали, як позбутися мух в домі.

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