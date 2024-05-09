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Как избавиться от комаров и мошек — восемь способов отпугнуть насекомых

9 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что отпугивает комаров и мошек и как не пустить насекомых в дом — ТОП-8 способов
Комариный укус может быть небезопасным. Фото: campsites.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

С наступлением тепла людей донимают насекомые — из-за болезненных укусов особенно неприятны комары и мошки. Против них можно установить как физическую защиту, так и экологически чистые отпугиватели.

Восемь способов не пустить комаров и мошек в квартиру.

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Как избавиться от насекомых

  • Установите антимоскитные сетки на окна. Это нужно сделать в первую очередь. Конечно, от всех насекомых они не спасут, но значительно снизят их численность в доме. Ранее мы писали, как установить сетку и какие их виды существуют.
  • Выключайте свет. Если открываете окна после заката солнца, не забудьте выключить свет. Он привлекает комаров и мошек.
  • Используйте вентилятор. Ветер не очень нравится насекомым. Поставьте вентиляторы у открытого окна.
  • Не забывайте выносить мусор. Насекомые любят селиться в пищевых отходах, особенно мошки.

 

Как избавиться от комаров и мошек - восемь способов отпугнуть насекомых - фото 1
Фото: solitudelakemanagement.com

Как отпугнуть насекомых

Разнообразные эфирные масла эффективно изгоняют насекомых из дома. Но будьте осторожны, некоторые люди имеют непереносимость к отдельным компонентам средств.

  • Эфирное масло гвоздики. Отпугивает насекомых и оказывает высокое антибактериальное и противовирусное действие. Используйте 1-4 капли на 15 кв. м помещения. Противопоказания: беременность, гипертония, нервная возбудимость.
  • Эфирное масло лаванды. Используйте 5-7 капель масла на 15 кв. м.
  • Эфирное масло герани. Отпугивает насекомых и обладает высокой антибактериальной и противовирусной активностью в период ОРЗ и ОРВИ. Используйте 3-5 капель на 15 кв. м.
  • Эфирное масло цитронеллы. Отпугивает практически все виды кусающих паразитов. Используйте 3-5 капель на 15 кв. м. Противопоказания: беременность.

Ранее мы писали, что по странам Европы распространяются болезни, которые разносят комары. Также рассказывали, как избавиться от мух в доме.

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