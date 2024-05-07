Как быстро избавиться от мух в доме — простые способы, какие запахи отпугивают насекомых

Мухи умеют быть надоедливыми. Фото: thespruce.com

Перед тем как брать в руки мухобойку или развешивать клейкую ленту, попробуйте не допустить появления надоедливых насекомых в доме. Создайте в помещении приятные для вас и невыносимые для насекомых условия.

Об этом написал Country Living.

Читайте также:

Профилактика появления насекомых в доме

Держите окна и двери закрытыми. Самый очевидный способ проникновения надоедливых насекомых.

Самый очевидный способ проникновения надоедливых насекомых. Установите антимоскитную сетку на окна. Ранее мы рассказывали, как это сделать.

Ранее мы рассказывали, как это сделать. Ограничьте свет. Насекомых привлекает свет, поэтому, если окна открыты, убедитесь, что электричество выключено, когда на улице темнеет.

Насекомых привлекает свет, поэтому, если окна открыты, убедитесь, что электричество выключено, когда на улице темнеет. Держите дом в чистоте. Немедленно убирайте все разлитые жидкости и крошки — мух привлекает влага.

Немедленно убирайте все разлитые жидкости и крошки — мух привлекает влага. Не оставляйте грязную посуду на ночь. Мух привлекает запах пищи.

Мух привлекает запах пищи. Храните пакеты с едой запечатанными. Мухи могут легко попасть в открытые пакеты и контейнеры.

Бархатцы. Фото: wikipedia.org

Какие запахи отпугивают мух

Нанесите несколько капель эвкалиптового масла на ткань и повесьте его у дверей и окон.

Разместите мяту на кухонных подоконниках.

Нарежьте цедру свежего апельсина и выложите на блюдо.

Зажгите свечи с цитронеллой.

Посадите на балконе квартиры или во дворе дома бархатцы, лаванду, лавровый лист и кошачью мяту.

Смешайте воду и молотый перец. Мухи не терпят запах этой специи.

Ранее мы писали, как отпугнуть от себя комаров. Также рассказывали, как правильно удалить клеща в домашних условиях.