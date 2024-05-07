Как быстро избавиться от мух в доме — простые способы, какие запахи отпугивают насекомых

Как избавиться от мух в доме — только проверенные лайфхаки
7 мая 2024 06:40
Мухи умеют быть надоедливыми. Фото: thespruce.com
Перед тем как брать в руки мухобойку или развешивать клейкую ленту, попробуйте не допустить появления надоедливых насекомых в доме. Создайте в помещении приятные для вас и невыносимые для насекомых условия.
Об этом написал Country Living.
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- Держите окна и двери закрытыми. Самый очевидный способ проникновения надоедливых насекомых.
- Установите антимоскитную сетку на окна. Ранее мы рассказывали, как это сделать.
- Ограничьте свет. Насекомых привлекает свет, поэтому, если окна открыты, убедитесь, что электричество выключено, когда на улице темнеет.
- Держите дом в чистоте. Немедленно убирайте все разлитые жидкости и крошки — мух привлекает влага.
- Не оставляйте грязную посуду на ночь. Мух привлекает запах пищи.
- Храните пакеты с едой запечатанными. Мухи могут легко попасть в открытые пакеты и контейнеры.
Какие запахи отпугивают мух
- Нанесите несколько капель эвкалиптового масла на ткань и повесьте его у дверей и окон.
- Разместите мяту на кухонных подоконниках.
- Нарежьте цедру свежего апельсина и выложите на блюдо.
- Зажгите свечи с цитронеллой.
- Посадите на балконе квартиры или во дворе дома бархатцы, лаванду, лавровый лист и кошачью мяту.
- Смешайте воду и молотый перец. Мухи не терпят запах этой специи.
Ранее мы писали, как отпугнуть от себя комаров. Также рассказывали, как правильно удалить клеща в домашних условиях.
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