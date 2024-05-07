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Как избавиться от мух в доме — только проверенные лайфхаки

7 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как быстро избавиться от мух в доме — простые способы, какие запахи отпугивают насекомых
Мухи умеют быть надоедливыми. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Перед тем как брать в руки мухобойку или развешивать клейкую ленту, попробуйте не допустить появления надоедливых насекомых в доме. Создайте в помещении приятные для вас и невыносимые для насекомых условия.

Об этом написал Country Living.

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Профилактика появления насекомых в доме

  • Держите окна и двери закрытыми. Самый очевидный способ проникновения надоедливых насекомых.
  • Установите антимоскитную сетку на окна. Ранее мы рассказывали, как это сделать.
  • Ограничьте свет. Насекомых привлекает свет, поэтому, если окна открыты, убедитесь, что электричество выключено, когда на улице темнеет.
  • Держите дом в чистоте. Немедленно убирайте все разлитые жидкости и крошки — мух привлекает влага.
  • Не оставляйте грязную посуду на ночь. Мух привлекает запах пищи.
  • Храните пакеты с едой запечатанными. Мухи могут легко попасть в открытые пакеты и контейнеры.

 

Как избавиться от мух в доме — только проверенные лайфхаки - фото 1
Бархатцы. Фото: wikipedia.org

Какие запахи отпугивают мух

  • Нанесите несколько капель эвкалиптового масла на ткань и повесьте его у дверей и окон.
  • Разместите мяту на кухонных подоконниках.
  • Нарежьте цедру свежего апельсина и выложите на блюдо.
  • Зажгите свечи с цитронеллой.
  • Посадите на балконе квартиры или во дворе дома бархатцы, лаванду, лавровый лист и кошачью мяту.
  • Смешайте воду и молотый перец. Мухи не терпят запах этой специи.

Ранее мы писали, как отпугнуть от себя комаров. Также рассказывали, как правильно удалить клеща в домашних условиях.

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