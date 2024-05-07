Як швидко позбутися мух у будинку — прості способи, які запахи відлякують комах

Як позбутися мух в домі — лише перевірені лайфхаки
7 травня 2024 06:40
Мухи вміють бути надокучливими. Фото: thespruce.com
Перед тим як брати до рук мухобійку або розвішувати клейку стрічку, спробуйте не допустити появи надокучливих комах в домі. Створіть в приміщенні приємні для вас та нестерпні для комах умови.
Про це написав Country Living.
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Профілактика появи комах в домі
- Тримайте вікна та двері закритими. Найочевидніший спосіб проникнення надокучливих комах.
- Встановіть антимоскітну сітку на вікна. Раніше ми розповідали, як це зробити.
- Обмежте світло. Комах приваблює світло, тому, якщо вікна відчинені вікна, переконайтеся, що електрика вимкнена, коли надворі темнішає.
- Тримайте дім у чистоті. Негайно прибирайте всі розлиті рідини та крихти — мух приваблює волога.
- Не залишайте брудний посуд на ніч. Мух приваблює запах їжі.
- Тримайте пакети з їжею запечатаними. Мухи можуть легко потрапити у відкриті пакети та контейнери.
Які запахи відлякують мух
- Нанесіть кілька крапель евкаліптової олії на тканину і повісьте її біля дверей та вікон
- Розмістіть м’яту на кухонних підвіконнях.
- Наріжте цедру свіжого апельсина і викладіть на блюдо.
- Запаліть свічки з цитронеллою.
- Посадіть на балконі квартири або на подвір'ї будинку чорнобривці, лаванду, лавровий лист та котячу м’яту.
- Змішайте воду та молотий перець. Мухи не терплять запах цієї спеції.
Раніше ми писали, як відлякати від себе комарів. Також розповідали, як правильно видалити кліща в домашніх умовах.
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