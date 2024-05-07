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Як позбутися мух в домі — лише перевірені лайфхаки

7 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як швидко позбутися мух у будинку — прості способи, які запахи відлякують комах
Мухи вміють бути надокучливими. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Перед тим як брати до рук мухобійку або розвішувати клейку стрічку, спробуйте не допустити появи надокучливих комах в домі. Створіть в приміщенні приємні для вас та нестерпні для комах умови.

Про це написав Country Living.

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Профілактика появи комах в домі

  • Тримайте вікна та двері закритими. Найочевидніший спосіб проникнення надокучливих комах.
  • Встановіть антимоскітну сітку на вікна. Раніше ми розповідали, як це зробити.
  • Обмежте світло. Комах приваблює світло, тому, якщо вікна відчинені вікна, переконайтеся, що електрика вимкнена, коли надворі темнішає.
  • Тримайте дім у чистоті. Негайно прибирайте всі розлиті рідини та крихти — мух приваблює волога.
  • Не залишайте брудний посуд на ніч. Мух приваблює запах їжі.
  • Тримайте пакети з їжею запечатаними. Мухи можуть легко потрапити у відкриті пакети та контейнери.

 

Як позбутися мух в домі — лише перевірені лайфхаки - фото 1
Чорнобривці. Фото: wikipedia.org

Які запахи відлякують мух

  • Нанесіть кілька крапель евкаліптової олії на тканину і повісьте її біля дверей та вікон
  • Розмістіть м’яту на кухонних підвіконнях.
  • Наріжте цедру свіжого апельсина і викладіть на блюдо.
  • Запаліть свічки з цитронеллою.
  • Посадіть на балконі квартири або на подвір'ї будинку чорнобривці, лаванду, лавровий лист та котячу м’яту.
  • Змішайте воду та молотий перець. Мухи не терплять запах цієї спеції.

Раніше ми писали, як відлякати від себе комарів. Також розповідали, як правильно видалити кліща в домашніх умовах.

комахи
лайфхаки
поради
будинок
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квартира

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