Як швидко позбутися мух у будинку — прості способи, які запахи відлякують комах

Мухи вміють бути надокучливими. Фото: thespruce.com

Перед тим як брати до рук мухобійку або розвішувати клейку стрічку, спробуйте не допустити появи надокучливих комах в домі. Створіть в приміщенні приємні для вас та нестерпні для комах умови.

Про це написав Country Living.

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Профілактика появи комах в домі

Тримайте вікна та двері закритими. Найочевидніший спосіб проникнення надокучливих комах.

Найочевидніший спосіб проникнення надокучливих комах. Встановіть антимоскітну сітку на вікна. Раніше ми розповідали, як це зробити.

Раніше ми розповідали, як це зробити. Обмежте світло. Комах приваблює світло, тому, якщо вікна відчинені вікна, переконайтеся, що електрика вимкнена, коли надворі темнішає.

Комах приваблює світло, тому, якщо вікна відчинені вікна, переконайтеся, що електрика вимкнена, коли надворі темнішає. Тримайте дім у чистоті. Негайно прибирайте всі розлиті рідини та крихти — мух приваблює волога.

Негайно прибирайте всі розлиті рідини та крихти — мух приваблює волога. Не залишайте брудний посуд на ніч. Мух приваблює запах їжі.

Мух приваблює запах їжі. Тримайте пакети з їжею запечатаними. Мухи можуть легко потрапити у відкриті пакети та контейнери.

Чорнобривці. Фото: wikipedia.org

Які запахи відлякують мух

Нанесіть кілька крапель евкаліптової олії на тканину і повісьте її біля дверей та вікон

Розмістіть м’яту на кухонних підвіконнях.

Наріжте цедру свіжого апельсина і викладіть на блюдо.

Запаліть свічки з цитронеллою.

Посадіть на балконі квартири або на подвір'ї будинку чорнобривці, лаванду, лавровий лист та котячу м’яту.

Змішайте воду та молотий перець. Мухи не терплять запах цієї спеції.

Раніше ми писали, як відлякати від себе комарів. Також розповідали, як правильно видалити кліща в домашніх умовах.