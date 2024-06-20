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Больше не побеспокоят — как избавиться от мошек и жучков на кухне

20 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как избавиться от мошек и жучков на кухне — надежный народный лайфхак
Лавровый лист. Фото: recipes.net
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

На кухне часто заводятся маленькие мошки и жучки, питающиеся крупами, мукой, сухофруктами и т.д. Если вы их обнаружили, нужно немедленно брать на вооружение простой метод, чтобы предотвратить их распространение по всей квартире.

Чтобы остановить вредителей, не нужны химикаты, ведь достаточно обычного лаврового листа.

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Как избавиться от мошек и жучков на кухне

  • Нужно проверить на кухне все ящики и полочки.
  • Зараженные продукты следует сразу выбросить вместе с упаковкой.
  • Незараженную пищу следует положить в холодильник на два часа или в прогретую духовку.
  • Все тару для хранения и полки в шкафах нужно вымыть.
  • Далее следует протереть все поверхности уксусным раствором, затем хорошо высушить.

 

Больше не будут беспокоить — как избавиться от мошек и жучков на кухне - фото 1
Фото: allrecipes.com
  • Разложите в кухонной мебели лавровые листья, ведь его запах отпугивает паразитов.
  • Нелишне будет положить по листочку в каждую емкость с мукой и крупами.

Ранее мы писали о восьми способах отпугнуть комаров и мошек. Также рассказывали, как избавиться от мух в доме.

насекомые
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советы
кухня
лавровый лист
жуки

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