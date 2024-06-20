Как избавиться от мошек и жучков на кухне — надежный народный лайфхак

Лавровый лист. Фото: recipes.net

На кухне часто заводятся маленькие мошки и жучки, питающиеся крупами, мукой, сухофруктами и т.д. Если вы их обнаружили, нужно немедленно брать на вооружение простой метод, чтобы предотвратить их распространение по всей квартире.

Чтобы остановить вредителей, не нужны химикаты, ведь достаточно обычного лаврового листа.

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Нужно проверить на кухне все ящики и полочки.

Зараженные продукты следует сразу выбросить вместе с упаковкой.

Незараженную пищу следует положить в холодильник на два часа или в прогретую духовку.

Все тару для хранения и полки в шкафах нужно вымыть.

Далее следует протереть все поверхности уксусным раствором, затем хорошо высушить.

Фото: allrecipes.com

Разложите в кухонной мебели лавровые листья, ведь его запах отпугивает паразитов.

Нелишне будет положить по листочку в каждую емкость с мукой и крупами.

Ранее мы писали о восьми способах отпугнуть комаров и мошек. Также рассказывали, как избавиться от мух в доме.